Nagy-Britanniából hívogatták a magyar időseket, több millió forintot szereztek unokázós csalással

Minősített csalás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a Győri Járási Ügyészség azt a három férfit, akik 2019-ben az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként Magyarországon élő időseket csaptak be – közölte az ügyészség.
A vádirat szerint a férfiak telefonon felhívták a sértetteket, majd magukat közeli hozzátartozónak vagy közeli ismerősnek kiadva valótlanul azt közölték, hogy személyi sérüléssel járó balesetet okoztak, és a következmények elkerülése miatt azonnal készpénzre, ékszerekre van szükségük. Ezután a vádlottak által megbízott futárok megjelentek a sértettek lakóhelyénél, majd átvették az értékeket. A futárok a pénzt a megbízóik részére külföldre továbbították.
A vádlottak több sértettnek több millió forint kárt okoztak.
A járási ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy
a Győri Járásbíróság fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje a három férfit.
