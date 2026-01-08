győri járási ügyészségegyesült királyságunokázós csalás

Nagy-Britanniából hívogatták a magyar időseket, több millió forintot szereztek unokázós csalással

Három férfi az Egyesült Királyságból telefonálva csalt ki hamis balesetekre hivatkozva készpénzt és ékszereket Magyarországon élő idősektől. Vádat emeltek ellenük.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 7:44
Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minősített csalás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolta meg a Győri Járási Ügyészség azt a három férfit, akik 2019-ben az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként Magyarországon élő időseket csaptak be – közölte az ügyészség.

Shocked surprised blonde senior woman excited with telephone call talking on cellphone, speaking emotionally, listening with open mouth, getting awesome news from conversation
A vádlottak több sértettnek is több millió forint kárt okoztak – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A vádirat szerint a férfiak telefonon felhívták a sértetteket, majd magukat közeli hozzátartozónak vagy közeli ismerősnek kiadva valótlanul azt közölték, hogy személyi sérüléssel járó balesetet okoztak, és a következmények elkerülése miatt azonnal készpénzre, ékszerekre van szükségük. Ezután a vádlottak által megbízott futárok megjelentek a sértettek lakóhelyénél, majd átvették az értékeket. A futárok a pénzt a megbízóik részére külföldre továbbították.

A vádlottak több sértettnek több millió forint kárt okoztak.

A járási ügyészség a vádiratban indítványozta, hogy

a Győri Járásbíróság fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje a három férfit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu