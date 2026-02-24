Nem marad hivatalos válasz nélkül, amit a Bayern München edzője Magyarországról mondott

Vincent Kompany is azon futballszereplők közé tartozott, aki kiállt Vinícius Júnior mellett a múlt heti BL-incidens kapcsán, amikor a Benfica labdarúgója, Gianluca Prestianni a Real Madrid játékosai szerint többször is rasszista sértést vágott Vinícius fejéhez. A Bayern München vezetőedzője azonban nemcsak a Benfica edzőjét, José Mourinhót osztotta ki a megszólalásában, Kompany Magyarország, Szerbia és Bulgária kritizálását is beépítette a mondandójába. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár jelezte: levelet írt emiatt az UEFA elnökének, Aleksander Ceferinnek.

Schmidt Ádám államtitkárt rendkívüli szomorúsággal töltötték el Vincent Kompany szavai, a Bayern München edzője negatív színben tüntette fel Magyarországot (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

– Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre – fogalmazott Kompany.

Magyar válasz Kompany szavaira

Azóta az Újpest és a Ferencváros egyik légiósa is cáfolta Kompany szavait, s az ügy az UEFA-hoz is kerül. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár videóüzenetben jelezte, hogy Aleksander Ceferinnek, az Európai Labdarúgó-szövetség elnökének küld levelet Kompany nyilatkozata miatt.

– Vincent Kompany, az FC Bayern München vezetőedzője rendkívül méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, a magyar sportvilág nagyon sok tagját – hangsúlyozta a sportért felelős államtitkár, aki azt is elárulta, hogy az MLSZ és az FTC is hivatalos formában fordul majd az ügyben a Bayern Münchenhez. – Rendkívüli szomorúsággal tölti el az embert, mikor ilyen valótlan híreszteléseket hall az országáról, főleg egy olyan nemzettel kapcsolatban, amely az elmúlt évek során a világ minden pontjáról várta sportágtól függetlenül a légiósokat, akik közül ráadásul van, aki büszkén viseli a magyar címeres mezt, akár Vinícius Paulo vagy Nego Loic. Ezért kértem Ceferin elnök urat, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel vessen véget az ehhez hasonló híreszteléseknek.

Azt gondolom, hogy a sport világában különösen igaz a kölcsönös tisztelet elve; Magyarország megadja minden, a sportvilág szereplőjének kijáró tiszteletet. Semmi mást nem várunk, csak ehhez hasonló magatartást Magyarországgal szemben is.

– szögezte le Schmidt Ádám.