Vinícius JúniorUEFAReal Madrid CFSL Benficarasszizmus vádja

Ítélet még nincs, fellebbezés már van: a Vinícius-incidens után mindenképp feszült lesz a visszavágó

Szerda este vívja a BL-nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc visszavágóját a Real Madrid és a Benfica. A Real Vinícius Júnior góljával 1-0-ra nyert idegenben, ám a találkozó főleg arról maradt emlékezetes, hogy Vinícius kérésére a játékvezető ideiglenesen felfüggesztette a játékot, ugyanis a brazil és több csapattársa szerint Gianluca Prestianni, a Benfica futballistája rasszista sértéseket vágott a gólszerző fejéhez. Az UEFA még nem zárta le a vizsgálatát, de arról döntött, hogy Prestianni nem játszhat a visszavágón, a Benfica fellebbez.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 6:58
Prestiannit a visszavágón nem kell a Real Madrid játékosainak távol tartaniuk Vinícius Júniortól, az UEFA felfüggesztette a Benfica rasszizmussal vádolt játékosát Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meglepő lett volna, ha máshogy történik. Gianluca Prestianni nem játszhat a Real Madrid otthonában, ahol vélhetően ellenséges körülmények várták volna a Benfica játékosát, miután a BL-párharc első meccsén odaszólt valamit Vinícius Júniornak, ami miatt a Real Madrid oldaláról egységesen rasszizmussal vádolják. Prestianni visszautasítja ezt a vádat, és az ügynöke azt a híresztelést is cáfolta, hogy az argentin futballista homofób kifejezés használatát ismerte volna el. Vinícius szerezte eddig a párharc egyetlen gólját.

Vinícius Júnior és a rasszizmussal vádolt Gianluca Prestianni nem fog összecsapni a Real Madrid és a Benfica BL-párharcának visszavágóján
Vinícius Júnior és a rasszizmussal vádolt Gianluca Prestianni nem fog összecsapni a Real Madrid és a Benfica BL-párharcának visszavágóján Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet Prestianni ügyében, amelyben a papírforma azt ígéri, hogy tíz mérkőzésre tiltják el az argentin labdarúgót. Viszont hiába lezáratlan az ügy, a visszavágóra már felfüggesztették a játékost, azaz nem játszhat a Real Madrid otthonában.

Reagált a Benfica Prestianni eltiltására

A Benfica eddig is kiállt játékosa mellett, amiért a portugál klub, illetve az ügyből kimaradni akaró José Mourinho is megkapta a magáét.

A klub sajnálja, hogy megfosztják egy játékosától, miközben az ügy még folyamatban van, és fellebbez az UEFA döntése ellen, noha a határidők miatt valószínűtlen, hogy ennek lenne gyakorlati jelentősége a Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágójára nézve.

– áll a Benfica legfrissebb közleményében.

Vinícius nem számíthat nyugodt BL-meccsre

Az UEFA az indoklásában már leszögezi, hogy Prestianni megsértette a fegyelmi szabályzat diszkriminatív magatartásról szóló cikkét.

A Benfica tehát nélküle utazik a visszavágóra, amelyen 1-0-s hátrányból kellene fordítania José Mourinho csapatának a továbbjutáshoz. Nemrég egy csodát már tett a Real Madrid ellen a Benfica, s a motivációval Mourinhónak nem lehet gondja, amikor Vinícius Júniorék ellen készíti fel a csapatát, a portugál szereti azokat a helyzeteket, amelyeket úgy állíthat be, hogy az egész világ ellenük van.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu