Ítélet még nincs, fellebbezés már van: a Vinícius-incidens után mindenképp feszült lesz a visszavágó

Meglepő lett volna, ha máshogy történik. Gianluca Prestianni nem játszhat a Real Madrid otthonában, ahol vélhetően ellenséges körülmények várták volna a Benfica játékosát, miután a BL-párharc első meccsén odaszólt valamit Vinícius Júniornak, ami miatt a Real Madrid oldaláról egységesen rasszizmussal vádolják. Prestianni visszautasítja ezt a vádat, és az ügynöke azt a híresztelést is cáfolta, hogy az argentin futballista homofób kifejezés használatát ismerte volna el. Vinícius szerezte eddig a párharc egyetlen gólját.

Vinícius Júnior és a rasszizmussal vádolt Gianluca Prestianni nem fog összecsapni a Real Madrid és a Benfica BL-párharcának visszavágóján Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

Az UEFA egyelőre nem hozott ítéletet Prestianni ügyében, amelyben a papírforma azt ígéri, hogy tíz mérkőzésre tiltják el az argentin labdarúgót. Viszont hiába lezáratlan az ügy, a visszavágóra már felfüggesztették a játékost, azaz nem játszhat a Real Madrid otthonában.

Reagált a Benfica Prestianni eltiltására

A Benfica eddig is kiállt játékosa mellett, amiért a portugál klub, illetve az ügyből kimaradni akaró José Mourinho is megkapta a magáét.

A klub sajnálja, hogy megfosztják egy játékosától, miközben az ügy még folyamatban van, és fellebbez az UEFA döntése ellen, noha a határidők miatt valószínűtlen, hogy ennek lenne gyakorlati jelentősége a Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágójára nézve.

– áll a Benfica legfrissebb közleményében.

Vinícius nem számíthat nyugodt BL-meccsre

Az UEFA az indoklásában már leszögezi, hogy Prestianni megsértette a fegyelmi szabályzat diszkriminatív magatartásról szóló cikkét.