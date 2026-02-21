Mourinhót úgy helyretették, mint talán még soha korábban

Csodás estéje lehetett volna kedden Vinícius Júniornak, hiszen azok után, hogy a Benfica a Bajnokok Ligája alapszakaszának végén beleköpött a Real Madrid levesébe, a rájátszás első felvonásán, idegenben sikerült bosszút állniuk a portugál gárdán, a brazil szélső szépségdíjas találatával ezúttal 1-0-ra a spanyolok győztek. Igen ám, csakhogy a mérkőzés nem volt feszültségtől mentes, Vinícius a gólja ünneplése közben a hazai szurkolókat hergelte. Erre „válaszul” a Benfica egyik játékosa, Gianluca Prestianni odaszólt valamit neki, a Real Madrid futballistája szerint rasszista megjegyzést tett, amivel Vinícius azonnal a játékvezetőhöz fordult. Átmenetileg megszakadt a játék, de az összecsapás befejeztével természetesen újra előkerült a téma. Vinícius gyávának nevezte a rasszistákat, a csapattársai kiálltak mellette, miközben Prestianni tagadta a vádakat. A madridi Trent Alexander-Arnold arról beszélt, véget kell vetni ennek, mert Vinícius nem először került ilyen helyzetbe. A Benfica vezetőedzője, José Mourinho is erre világított rá, igaz, ő más szemszögből közelítette meg a helyzetet. Tulajdonképpen kimondta, a brazil magának köszönheti a történteket.

Vincent Kompany szerint José Mourinho hibázott Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

– Két teljesen különböző dolgot láttam. Független akarok lenni, így nem kommentálnám. Viníciusnak is pontosan ezt mondtam. Amikor ilyen gólt szerez valaki, tiszteletteljes módon kell ünnepelnie. Amikor a rasszizmusról vitázott, emlékeztettem őt, hogy a Benfica történetének legnagyobb alakja, Eusébio fekete volt. A legutolsó dolog, amit el lehet mondani a klubról, hogy rasszista lenne. Prestianni és ő teljesen ellentétes dolgokat mondtak nekem. Nem hiszek egyiknek vagy másiknak, független akarok maradni – fogalmazott a portugál sikeredző.

Kompany nem érti, hogy vetemedhetett erre Mourinho

Mourinho szavai sokakat megbotránkoztattak, pénteken még a Bayern München trénere, Vincent Kompany is kioktatta tapasztalt kollégáját:

– A mérkőzés után ott van egy csapat vezetője, José Mourinho, aki lényegében Vinícius Júnior jellemét támadja, az ünneplését felemlegetve próbálja meg őt hitelteleníteni. Szerintem ez egy óriási hiba egy vezetőtől, és olyasmi, amit nem szabad elfogadnunk – szögezte le a belga edző.