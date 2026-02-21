Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

José MourinhoVincent KompanybenficaReal MadridVinícius Júnior

Mourinhót úgy helyretették, mint talán még soha korábban

Hatalmas visszhangot váltott ki a Benfica és a Real Madrid keddi mérkőzése a Bajnokok Ligája rájátszásában. De sajnos nem a játék van a fókuszban, hanem Vinícius Júnior esete, aki rasszizmussal vádolta a házigazda portugálok egyik játékosát. Ahogy az lenni szokott, a Benficát irányító José Mourinho nem tartotta magában a véleményét, amely Németországba is eljutott. A Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany szerint tapasztalt kollégája hibát hibára halmozott a nyilatkozatával.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 6:35
José Mourinho arra utalt, nem véletlen, hogy Viníciusszal gyakran történnek ilyen esetek Fotó: BRUNO DE CARVALHO Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
Csodás estéje lehetett volna kedden Vinícius Júniornak, hiszen azok után, hogy a Benfica a Bajnokok Ligája alapszakaszának végén beleköpött a Real Madrid levesébe, a rájátszás első felvonásán, idegenben sikerült bosszút állniuk a portugál gárdán, a brazil szélső szépségdíjas találatával ezúttal 1-0-ra a spanyolok győztek. Igen ám, csakhogy a mérkőzés nem volt feszültségtől mentes, Vinícius a gólja ünneplése közben a hazai szurkolókat hergelte. Erre „válaszul” a Benfica egyik játékosa, Gianluca Prestianni odaszólt valamit neki, a Real Madrid futballistája szerint rasszista megjegyzést tett, amivel Vinícius azonnal a játékvezetőhöz fordult. Átmenetileg megszakadt a játék, de az összecsapás befejeztével természetesen újra előkerült a téma. Vinícius gyávának nevezte a rasszistákat, a csapattársai kiálltak mellette, miközben Prestianni tagadta a vádakat. A madridi Trent Alexander-Arnold arról beszélt, véget kell vetni ennek, mert Vinícius nem először került ilyen helyzetbe. A Benfica vezetőedzője, José Mourinho is erre világított rá, igaz, ő más szemszögből közelítette meg a helyzetet. Tulajdonképpen kimondta, a brazil magának köszönheti a történteket.

Vincent Kompany szerint José Mourinho hibázott
Vincent Kompany szerint José Mourinho hibázott Fotó: CARMEN JASPERSEN / DPA

– Két teljesen különböző dolgot láttam. Független akarok lenni, így nem kommentálnám. Viníciusnak is pontosan ezt mondtam. Amikor ilyen gólt szerez valaki, tiszteletteljes módon kell ünnepelnie. Amikor a rasszizmusról vitázott, emlékeztettem őt, hogy a Benfica történetének legnagyobb alakja, Eusébio fekete volt. A legutolsó dolog, amit el lehet mondani a klubról, hogy rasszista lenne. Prestianni és ő teljesen ellentétes dolgokat mondtak nekem. Nem hiszek egyiknek vagy másiknak, független akarok maradni – fogalmazott a portugál sikeredző.

Kompany nem érti, hogy vetemedhetett erre Mourinho

Mourinho szavai sokakat megbotránkoztattak, pénteken még a Bayern München trénere, Vincent Kompany is kioktatta tapasztalt kollégáját:

– A mérkőzés után ott van egy csapat vezetője, José Mourinho, aki lényegében Vinícius Júnior jellemét támadja, az ünneplését felemlegetve próbálja meg őt hitelteleníteni. Szerintem ez egy óriási hiba egy vezetőtől, és olyasmi, amit nem szabad elfogadnunk – szögezte le a belga edző.

Kompany azért is bírálta Mourinhót, hogy Eusébiót hozta fel mentségként. 

Tudja, min kellett keresztülmenniük a fekete játékosoknak az 1960-as években? Minden idegenbeli mérkőzésre elkísérte Eusébiót? Valószínűleg abban az időben az egyetlen lehetőségük az volt, hogy csendben maradtak, igyekeztek túllépni az eseten, és megpróbáltak tízszer jobbnak lenni azért, hogy egy kis elismerést kapjanak, és az emberek azt mondhassák róluk, valójában jó játékosok. Ez volt Eusébio élete.

A Bayern München vezetőedzője felidézte, őt is érte rasszista bántalmazás, és például Vinícius kihívó ünneplése nem lehet kifogás ilyen esetben. Kompany rámutatott, nem egyszer előfordult hasonló Mourinhóval is, amikor egy-egy gól után elkapta őt a hév, és az ellenfél szurkolói előtt örömködött. Vagy éppen úgy összerúgta a port a játékvezetővel, hogy a bírónak a hatóságok kíséretében kellett elhagynia az országot. Kompany szerint Mourinhónak el kellene ismernie, hogy hibázott, amit eddig a portugál nem tett meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

