Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Real MadridBajnokok LigájaTrent Alexander-ArnoldVinícius Júnior

Undorítónak nevezte a Real Madrid sztárja a Bajnokok Ligája legújabb botrányát

Heves érzelmeket váltott ki a Benfica–Real Madrid meccs a Bajnokok Ligája rájátszásában kedden este. A királyi gárda Vinícius Júnior góljával győzött 1-0-ra, ám a brazil rasszizmussal vádolta meg a meccsen egyik ellenfelét, aki tagad, és most ez a botrány áll a középpontban. Trent Alexander-Arnold, a Real Madrid sztárja undorítónak nevezte a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 8:10
Trent Alexander-Arnold is megszólalt, miután a Benfica játékosa állítólag rasszista sértéseket tett a Real Madrid braziljára, Vinícius Júniorra
Trent Alexander-Arnold is megszólalt, miután a Benfica játékosa állítólag rasszista sértéseket tett a Real Madrid braziljára, Vinícius Júniorra Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vinícius Júnior az 50. percben szerzett góljával eldöntötte a Real Madrid javára a Benfica otthonában 1-0-ra megnyert meccset a Bajnokok Ligája rájátszásának első felvonásán, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban. A gól után óriási botrány kerekedett, miután az argentin Gianluca Prestianni odaszólt valamit Viníciusnak, aki ezután rasszizmust kiáltott, a játékvezető pedig az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően megszakította a játékot.

Trent Alexander-Arnold is megvédte a Real Madrid sztárját, Vinícius Júniort, aki rasszizmussal vádol
Trent Alexander-Arnold is megvédte a Real Madrid sztárját, Vinícius Júniort. Fotó: Brazil Photo Press

A történtekről eltérő vélemények láttak napvilágot. José Mourinho, a Benfica edzője arról, hogy történt-e rasszista sértés, nem akart állást foglalni, de jelezte, hogy Vinícius magának köszönhette a bajt, mert hergelte a közönséget a gólja után. A megvádolt Prestianni tagad, szerinte a brazil félreértette a szavait, ő nem tett rasszista kijelentéseket. A Real Madrid tagjai persze kiállnak Vinícius mellett, Trent Alexander-Arnold is megvédte a brazilt.

 

Undorító és szégyen – a Real Madrid sztárja nagyon kiakadt

A Daily Mail cikke szerint a tavaly nyáron a Liverpooltól igazolt Trent Alexander-Arnold igen keményen fogalmazott a Viníciusszal történtek miatt. Trent Alexander-Arnold kiemelte:

Ennek nincs helye a társadalomban. Undorító.

A Real Madrid klasszisa szerint ez beárnyékolta a teljesítményt, különösen egy ilyen gól után. – Vinícius már többször átesett hasonló helyzeten a pályafutása során, és az ami ma este megtörtént, és tönkretette az estét számunkra, szégyen a futballra nézve.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.