Undorítónak nevezte a Real Madrid sztárja a Bajnokok Ligája legújabb botrányát

Vinícius Júnior az 50. percben szerzett góljával eldöntötte a Real Madrid javára a Benfica otthonában 1-0-ra megnyert meccset a Bajnokok Ligája rájátszásának első felvonásán, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcban. A gól után óriási botrány kerekedett, miután az argentin Gianluca Prestianni odaszólt valamit Viníciusnak, aki ezután rasszizmust kiáltott, a játékvezető pedig az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően megszakította a játékot.

Trent Alexander-Arnold is megvédte a Real Madrid sztárját, Vinícius Júniort. Fotó: Brazil Photo Press

A történtekről eltérő vélemények láttak napvilágot. José Mourinho, a Benfica edzője arról, hogy történt-e rasszista sértés, nem akart állást foglalni, de jelezte, hogy Vinícius magának köszönhette a bajt, mert hergelte a közönséget a gólja után. A megvádolt Prestianni tagad, szerinte a brazil félreértette a szavait, ő nem tett rasszista kijelentéseket. A Real Madrid tagjai persze kiállnak Vinícius mellett, Trent Alexander-Arnold is megvédte a brazilt.

A Daily Mail cikke szerint a tavaly nyáron a Liverpooltól igazolt Trent Alexander-Arnold igen keményen fogalmazott a Viníciusszal történtek miatt. Trent Alexander-Arnold kiemelte:

Ennek nincs helye a társadalomban. Undorító.

A Real Madrid klasszisa szerint ez beárnyékolta a teljesítményt, különösen egy ilyen gól után. – Vinícius már többször átesett hasonló helyzeten a pályafutása során, és az ami ma este megtörtént, és tönkretette az estét számunkra, szégyen a futballra nézve.