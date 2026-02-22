A magyarokat rasszistának bélyegző Bayern München-edző az NB I-ből kapott leckét

Még a Bayern München pénteki sajtótájékoztatóján került szóba váratlanul Magyarország is, amikor Vincent Kompany, a bajor sztárcsapat vezetőedzője a Vinícius Júnior-ügyről beszélt. Mint ismert, a Real Madrid klasszisát állítása szerint a csapat keddi Bajnokok Ligája-meccsén rasszista támadás érte a Benfica argentin játékosa részéről.

Az Újpest Suriname-i csatára, Gleofilo Vlijter reagált Vincent Kompany a magyarokat rasszistának bélyegző szavaira Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az ügyre Vincent Kompany a következőképpen reagált, a magyarokat lényegében rasszistának bélyegezve:

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük.

Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.

Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját.”

Vincent Kompany szavaira az Újpest csatára válaszolt

Hogy Kompany mi alapján keverte bele Magyarországot is a rasszista ügybe, azt nem tudjuk. Ugyanakkor máris megérkezett a válasz a Bayern München edzőjének a szavaira, méghozzá az Újpest Suriname-i csatára, Gleofilo Vlijter részéről.

– Nem, őszintén szólva, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam rasszizmussal. Nagyon jól érzem itt magam, különösen Budapesten. És a bőrszín egyébként sem számít. Számomra egyetlen fontos szín van: a lila – válaszolta frappánsan Kompany szavaira reagálva Vlijter az M4 Sportnak.

A tavaly Újpestre igazoló csatár, aki egyébként a Suriname-i válogatott történetének gólrekordere, a szavai mellett a játékával is felhívta magára a figyelmet szombaton, ugyanis gólt szerzett a DVTK elleni bajnokin, amelyet 2-1-re megnyertek hazai pályán a lilák.