Újpesti gálának indult, aztán a hajrában megítélt büntető hozta a fordulópontot

Már a második percben megszerezhette volna a vezetést az Újpest a Diósgyőr ellen az NB I 23. fordulójában. Fran Bodic ugratta ki Nejc Gradisart, a télen érkező szlovén teljesen egyedül vezethette a kapura a labdát, de úgy kilenc méterről belerúgta a vendégek kapusába.

Az Újpest zsinórban két meccset nyert meg az NB I-ben Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az Újpest szinte tökéletes első félideje

A DVTK a kezdeti sokkból ezután sem tért igazán magához. Majd olyan négy perc következett az első félidőben, amire nem gyakran van példa.

A 20. percben Fenyő Noah indította Gleofilo Vlijtert, aki tíz méterről laposan a kapuba lőtt. A suriname-i csatárnak ez volt az első gólja az NB I-ben, 1-0.

S ha egy üzlet beindul… Két perccel később Vlijter ugratta ki Gradisart, aki ezt már nem rontotta el, 2-0.

A kivégzés pedig az lett volna, ha a 24. minutumban Aljosa Matko gólját nem veszi el a játékvezető les miatt. A szlovén kissé bele is sérült a lövésébe, emellett érdekesség, hogy a videóbíró kihívta Csonka Bence játékvezetőt a leshelyzetet megnézni, miután a VAR-szobában nem tudták behúzni a vonalakat – vélhetően a technika nem működött, miután ilyenkor nem szokták kihívni a bírót.

A két érvényes gólhoz érdemes hozzátenni, hogy a diósgyőri védő, Szakos Bence mindkettőnél hatalmasat hibázott. Vladimir Radenkovics nem is várt sokáig, a 28. percben kettőt cserélt. A 18 éves Szakos helyére Pető Milán, míg Ante Roguljicot Lirim Kastrati váltotta. A DVTK pechére a szünet előtt sérülés miatt Mucsányi Márkot le kellett cserélni.

Későn ébredt a DVTK

A szünet után az Újpest lőtt még egy gólt, de szabálytalanság miatt azt is érvénytelenítették. A hajrá aztán izgalmas lett. A 88. percben Yohan Croizet értékesítette a megítélt tizenegyest, az egyenlítés azonban már nem jött össze.

Továbbra is tüntetnek a DVTK-szurkolók

Kitartóak a diósgyőri drukkerek, akik továbbra sem hajlandóak addig meccsre menni, amíg Radenkovics az edző. A Megyeri úton is az ürességtől kongott a vendégszektor, jó ha 40-50-en elutaztak Miskolcról. A DVTK pedig két győzelemmel érkezett a fővárosba. A Paksot előbb a Magyar Kupából ütötte ki 6-2-re, majd a bajnokságban is legyőzte, ráadásul mindkettőt idegenben, ebből viszont sok nem látszott az Újpest ellen.