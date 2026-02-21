ÚjpestNB IDVTK

Újpesti gálának indult, aztán a hajrában megítélt büntető hozta a fordulópontot

Az Újpest az első félidőben öt perc alatt hármat rúgott a DVTK-nak, a harmadikat azonban les miatt elvették. Az Újpest végül 2-1-re nyert az NB I 23. fordulójában, így a Debrecen után a Diósgyőrt is megvert a Megyeri úton. A DVTK-nál mindkét gólban benne volt a 18 éves védő, Szakos Bence, akit Vladimir Radenkovics már a 28. percben lecserélt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 20:23
Az Újpest a Debrecen után a Diósgyőrt is legyőzte hazai pályán
Az Újpest a Debrecen után a Diósgyőrt is legyőzte hazai pályán Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már a második percben megszerezhette volna a vezetést az Újpest a Diósgyőr ellen az NB I 23. fordulójában. Fran Bodic ugratta ki Nejc Gradisart, a télen érkező szlovén teljesen egyedül vezethette a kapura a labdát, de úgy kilenc méterről belerúgta a vendégek kapusába. 

Az Újpest zsinórban két meccset nyert meg az NB I-ben
Az Újpest zsinórban két meccset nyert meg az NB I-ben  Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Az Újpest szinte tökéletes első félideje

A DVTK a kezdeti sokkból ezután sem tért igazán magához. Majd olyan négy perc következett az első félidőben, amire nem gyakran van példa.

  • A 20. percben Fenyő Noah indította Gleofilo Vlijtert, aki tíz méterről laposan a kapuba lőtt. A suriname-i csatárnak ez volt az első gólja az NB I-ben, 1-0.
  • S ha egy üzlet beindul… Két perccel később Vlijter ugratta ki Gradisart, aki ezt már nem rontotta el, 2-0.
  • A kivégzés pedig az lett volna, ha a 24. minutumban Aljosa Matko gólját nem veszi el a játékvezető les miatt. A szlovén kissé bele is sérült a lövésébe, emellett érdekesség, hogy a videóbíró kihívta Csonka Bence játékvezetőt a leshelyzetet megnézni, miután a VAR-szobában nem tudták behúzni a vonalakat – vélhetően a technika nem működött, miután ilyenkor nem szokták kihívni a bírót.

A két érvényes gólhoz érdemes hozzátenni, hogy a diósgyőri védő, Szakos Bence mindkettőnél hatalmasat hibázott. Vladimir Radenkovics nem is várt sokáig, a 28. percben kettőt cserélt. A 18 éves Szakos helyére Pető Milán, míg Ante Roguljicot Lirim Kastrati váltotta. A DVTK pechére a szünet előtt sérülés miatt Mucsányi Márkot le kellett cserélni. 

Későn ébredt a DVTK

A szünet után az Újpest lőtt még egy gólt, de szabálytalanság miatt azt is érvénytelenítették. A hajrá aztán izgalmas lett. A 88. percben Yohan Croizet értékesítette a megítélt tizenegyest, az egyenlítés azonban már nem jött össze. 

Továbbra is tüntetnek a DVTK-szurkolók

Kitartóak a diósgyőri drukkerek, akik továbbra sem hajlandóak addig meccsre menni, amíg Radenkovics az edző. A Megyeri úton is az ürességtől kongott a vendégszektor, jó ha 40-50-en elutaztak Miskolcról. A DVTK pedig két győzelemmel érkezett a fővárosba. A Paksot előbb a Magyar Kupából ütötte ki 6-2-re, majd a bajnokságban is legyőzte, ráadásul mindkettőt idegenben, ebből viszont sok nem látszott az Újpest ellen.

Szélesi Zoltán együttese a derbin elszenvedett 3-0-s vereség után a Debrecent és a DVTK-t is legyőzte hazai pályán, így kiesési gondja aligha lesz az idényben, ezzel szemben a borsodiak továbbra is a 11. helyen állnak, ami jelenleg NB II-es tagságot jelent. A tizedik Nyíregyháza és kilencedik MTK is két pontra van.

NB I, 23. forduló:

szombat:

  • Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 2-2 (1-2), Nyíregyháza, 4355 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Kovács M. (21.), Dreskovic (59.), illetve Bíró (28.), Jovicic (33.)
  • Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 0-2 (0-2), Miskolc, 200 néző, jv.: Karakó. Gólszerzők: Golla (5.), Lukács (40.)
  • Újpest–Diósgyőri VTK 2-1 (2-0), Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4243 néző, jv.: Csonka. Gólszerzők: Vlijter (20.), Gradisar (22.), illetve Croizet (88. – 11-esből) 

vasárnap:

  • Zalaegerszegi TE–Debreceni VSC 14.45
  • Paksi FC–ETO FC 17.30

hétfő:

  • MTK Budapest–Ferencvárosi TC 20.00

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu