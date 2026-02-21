A nyíregyházi gólvágók épp a szabolcsi derbin mondtak csütörtököt

Egyre élesedik a kiesés elkerüléséért folytatott harc az NB I-ben, az érintettek igyekeznek minél több pontot gyűjteni. Ennek a csatának a kezdettől fogva résztvevője a Nyíregyháza, amely 2026-ban megtáltosodott, ragyogóan erősített a télen, és egyre többen állítják, Bódog Tamás csapata egyáltalán nem olyan teljesítményt nyújt, amit a jelenlegi helyezése mutat. Ezúttal a szabolcsi derbi keretein belül a masszív középcsapattá érett Kisvárdával csaptak össze, és a múlt alapján a Spartacus volt a találkozó esélyese.
A Nyíregyháza több mint 50 éve kapott ki a Kisvárda csapatától
A két szabolcsi csapat – legyen az bármennyire meglepő – az NB I-ben ebben a szezonban találkozott egymással, eddig csak alacsonyabb osztályokban játszottak egymás ellen. A találkozó előtt nagy Szpari-fölényt mutatott a statisztika. A két klub 1958 és 2018 között összesen 16 alkalommal szerepelt egymás ellen bajnoki találkozókon.
8-szor találkoztak az NB II-ben
- 5 Nyíregyháza siker, 3 döntetlen
- Nyíregyházán 3 hazai győzelem, egy döntetlen,
8-szor az NB III-ban
- utolsó Kisvárda bajnoki siker még 1975 júniusában az NB III-ban született (3–1),
- 2014 szeptemberében viszont a Magyar Kupában az NB III-as Kisvárda 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Szparit.
2025/26-os szezon (NB I)
- 2 meccs, 2 döntetlen
Mindenesetre a Kisvárda ezúttal sem tudta legyőzni vármegyei riválisát, igaz, legalább ki sem kapott tőle. A Nyíregyháza ugyanis 2-2-es döntetlent játszott otthon Révész Attila együttesével – ezzel sorozatban ötödik meccsén maradt veretlen –, és jelenleg két pont az előnye a már kieső helyen álló Diósgyőr előtt.
A Kisvárda kibekkelte, a Nyíregyháza gólvágói ezúttal csütörtököt mondtak
A mérkőzést a házigazda kezdte jobban, a vendégek az első félidő derekáig támadásban nagyon keveset mutattak, s alig húsz perc után hátrányba is kerültek. A kapott gól felébresztette a kisvárdaiakat, akik gyorsan egyenlítettek, majd még a szünet előtt a vezetést is átvették.
A fordulás után a Nyíregyháza komoly energiákat mozgósított az egyenlítésért, és az 59. percben sikerült egalizálnia, majd a folytatásban is egyértelmű mezőnyfölényben játszott. A házigazda labdabirtoklása azonban nem sok nagy helyzetet szült, újabb gólt pedig nem tudott szerezni Bódog Tamás együttese, holott
ekkor már a Szpari három gólveszélyes csatára, a házi gólkirály Edomvonyi (5 gól) és a két téli igazolás, Kvasina (3 gól) és Tijani (4 gól) is a pályán volt.
A Kisvárda inkább a biztonságra törekedett, a csapat védekezése pedig többnyire hatékonyan működött, így ponttal távozhat a vármegyeszékhelyről.
NB I, 23. forduló:
szombat:
- Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 2-2 (1-2), Nyíregyháza, 4355 néző, jv.: Hanyecz. Gólszerzők: Kovács M. (21.), Dreskovic (59.), illetve Bíró (28.), Jovicic (33.)
- Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia, Miskolc 16.15
- Újpest–Diósgyőri VTK 18.30
vasárnap:
- Zalaegerszegi TE–Debreceni VSC 14.45
- Paksi FC–ETO FC 17.30
hétfő:
- MTK Budapest–Ferencvárosi TC 20.00
Az NB I bajnoki tabellájának állását itt nézhetik meg!
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!