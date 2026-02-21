A nyíregyházi gólvágók épp a szabolcsi derbin mondtak csütörtököt

Egyre élesedik a kiesés elkerüléséért folytatott harc az NB I-ben, az érintettek igyekeznek minél több pontot gyűjteni. Ennek a csatának a kezdettől fogva résztvevője a Nyíregyháza, amely 2026-ban megtáltosodott, ragyogóan erősített a télen, és egyre többen állítják, Bódog Tamás csapata egyáltalán nem olyan teljesítményt nyújt, amit a jelenlegi helyezése mutat. Ezúttal a szabolcsi derbi keretein belül a masszív középcsapattá érett Kisvárdával csaptak össze, és a múlt alapján a Spartacus volt a találkozó esélyese.

A Nyíregyháza ezúttal két gólt is kapott a Kisvárda ellen, és háromból a harmadik döntetlent játszotta egymással ebben a szezonban a két szabolcsi csapat Fotó: Czinege Melinda/Hadú-bihari Napló

A Nyíregyháza több mint 50 éve kapott ki a Kisvárda csapatától

A két szabolcsi csapat – legyen az bármennyire meglepő – az NB I-ben ebben a szezonban találkozott egymással, eddig csak alacsonyabb osztályokban játszottak egymás ellen. A találkozó előtt nagy Szpari-fölényt mutatott a statisztika. A két klub 1958 és 2018 között összesen 16 alkalommal szerepelt egymás ellen bajnoki találkozókon.

8-szor találkoztak az NB II-ben

5 Nyíregyháza siker, 3 döntetlen

Nyíregyházán 3 hazai győzelem, egy döntetlen,

8-szor az NB III-ban

utolsó Kisvárda bajnoki siker még 1975 júniusában az NB III-ban született (3–1),

2014 szeptemberében viszont a Magyar Kupában az NB III-as Kisvárda 0–2-ről fordítva 3–2-re megverte az NB I-es Szparit.

2025/26-os szezon (NB I)

2 meccs, 2 döntetlen

Mindenesetre a Kisvárda ezúttal sem tudta legyőzni vármegyei riválisát, igaz, legalább ki sem kapott tőle. A Nyíregyháza ugyanis 2-2-es döntetlent játszott otthon Révész Attila együttesével – ezzel sorozatban ötödik meccsén maradt veretlen –, és jelenleg két pont az előnye a már kieső helyen álló Diósgyőr előtt.

Kovács fejese jelentette a hazaiak vezető gólját, ám a Nyíregyháza nem tudta megőrizni az előnyét a Kisvárda ellen Fotó: Czinege Melinda/Hadú-bihari Napló

A Kisvárda kibekkelte, a Nyíregyháza gólvágói ezúttal csütörtököt mondtak

A mérkőzést a házigazda kezdte jobban, a vendégek az első félidő derekáig támadásban nagyon keveset mutattak, s alig húsz perc után hátrányba is kerültek. A kapott gól felébresztette a kisvárdaiakat, akik gyorsan egyenlítettek, majd még a szünet előtt a vezetést is átvették.

A fordulás után a Nyíregyháza komoly energiákat mozgósított az egyenlítésért, és az 59. percben sikerült egalizálnia, majd a folytatásban is egyértelmű mezőnyfölényben játszott. A házigazda labdabirtoklása azonban nem sok nagy helyzetet szült, újabb gólt pedig nem tudott szerezni Bódog Tamás együttese, holott

ekkor már a Szpari három gólveszélyes csatára, a házi gólkirály Edomvonyi (5 gól) és a két téli igazolás, Kvasina (3 gól) és Tijani (4 gól) is a pályán volt.

A Kisvárda inkább a biztonságra törekedett, a csapat védekezése pedig többnyire hatékonyan működött, így ponttal távozhat a vármegyeszékhelyről.