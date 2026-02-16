A Nyíregyháza nem tehet mást, mint a győzelmekbe menekül

Noha a mondás úgy szól, hogy amennyiben jó csapatot akarsz, végy egy jó kapust, Bódog Tamás úgy vélte a téli szünetben, nem árt, ha gólképes támadók is a rendelkezésére állnak. Nos, a Nyíregyháza vezetői szétnéztek a piacon, majd januárban előbb az osztrák Marko Kvasinát szerződtették, majd utána megszerezték a nigériai Muhamed Tijanit – utóbbi a szezon végéig egyelőre kölcsönbe érkezett a Szparihoz – és négy forduló alatt kiderült, akkor sem jártak volna jobban, ha kifogják az aranyhalat, amely teljesítené három kívánságukat.

A Nyíregyháza 4-0-ra verte a Kazincbarcikát, a gólokból természetesen Kvasina (bal szélen) és Tijani (jobbról a második) is kivette a részét. Fotó: Czinege Melinda

A Nyíregyháza idén nem tud veszíteni új támadóival

Bódog Tamás csapata az új csatárduóval pedig elindult a téli szünetben meglehetősen távol lévő bennmaradás felé. A szabolcsiak egyszerűen elfelejtettek veszíteni, sőt ha az idei első fordulóban az Újpest ellen egy kicsit több szerencséjük van, négy forduló alatt pontot sem veszítettek volna. Tijani és Kvasina vezetésével lőttek tíz gólt, melyből a két új igazolás hetet vállalt magára úgy, hogy valamennyi találkozón ott virított az eredményjelzőn valamelyikük neve a gólszerzők között.

A Nyíregyháza idei eredményei (NB I)

2026. 01. 24. Újpest 1-1 (otthon) – gólszerző: Kvasina

2026. 02. 01. Zalaegerszeg (idegenben) 1-0 – gólszerző: Tijani

2026. 02. 08. MTK (otthon) 4-2 – gólszerző: Tijani (2), Kvasina

2026. 02. 15. Kazincbarcika (idegenben) 4-0 – gólszerző: Tijani (+1 gólpassz), Kvasina

Ezzel a nyírségiek messze a legjobban szerepelnek a tavaszi szezonban, és a megszerzett tíz pontjukkal már a bennmaradásért érő 10. helyre jöttek fel, lőttek tíz gólt a három kapott találattal szemben.

A Nyíregyháza nagyon jól járt Marko Kvasina (balról a második) és Muhamed Tijani leigazolásával, ketten már hét gólt lőttek négy forduló alatt. Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Mindkét csatár a cseh bajnokságból érkezett

A 195 centi magas Kvasina január közepén érkezett a cseh élvonalbeli FC Slovackótól, ahol az ősszel 14 mérkőzésen lépett pályára, és egyszer talált be az ellenfelek hálójába. A támadó tagja volt Ausztria korosztályos válogatottjainak, az U21-es nemzeti csapatban 27 mérkőzésen lépett pályára, és négy gólt szerzett. Nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, hiszen játszott

a belga Oostende,

a holland Twente,

a svájci Luzern,

a török Göztepe együtteseiben is.

A nyíregyháziak fél+1 éves szerződést kötöttek a játékossal, és a 225 ezer eurót érő csatár valósággal megtáltosodott Szabolcsban.