A Nyíregyháza nem tehet mást, mint a győzelmekbe menekül

A tavaszi szezon legjobb csapata jelenleg Bódog Tamás csapata, ugyanis a kiesés elől menekülő szabolcsiak elsősorban a télen igazolt két csatárnak köszönhetően hétmérföldes lépésekkel menekülnek a másodosztály réme elől. A Nyíregyháza – mely vasárnap 4-0-ra legyőzte a Kazincbarcikát – négy meccsből hármat megnyert, egyen döntetlenre végzett, és a tíz rúgott góljából a frissen érkezett nigériai Tijani és az osztrák Kvasina hetet szerzett. Mondhatnánk, így kell gólerős játékosokat igazolni.

Molnár László
2026. 02. 16. 6:06
Bódog Tamás öröme érthető, új csatárai vezetésével csapata a legjobb a tavaszi szezonban
Noha a mondás úgy szól, hogy amennyiben jó csapatot akarsz, végy egy jó kapust, Bódog Tamás úgy vélte a téli szünetben, nem árt, ha gólképes támadók is a rendelkezésére állnak. Nos, a Nyíregyháza vezetői szétnéztek a piacon, majd januárban előbb az osztrák Marko Kvasinát szerződtették, majd utána megszerezték a nigériai Muhamed Tijanit – utóbbi a szezon végéig egyelőre kölcsönbe érkezett a Szparihoz – és négy forduló alatt kiderült, akkor sem jártak volna jobban, ha kifogják az aranyhalat, amely teljesítené három kívánságukat.

A Nyíregyháza 4-0-ra verte a Kazincbarcikát, a gólokból természetesen Kvasina (bal szélen) és Tijani (jobbról a második) is kivette a részét
A Nyíregyháza 4-0-ra verte a Kazincbarcikát, a gólokból természetesen Kvasina (bal szélen) és Tijani (jobbról a második) is kivette a részét. Fotó: Czinege Melinda

A Nyíregyháza idén nem tud veszíteni új támadóival

Bódog Tamás csapata az új csatárduóval pedig elindult a téli szünetben meglehetősen távol lévő bennmaradás felé. A szabolcsiak egyszerűen elfelejtettek veszíteni, sőt ha az idei első fordulóban az Újpest ellen egy kicsit több szerencséjük van, négy forduló alatt pontot sem veszítettek volna. Tijani és Kvasina vezetésével lőttek tíz gólt, melyből a két új igazolás hetet vállalt magára úgy, hogy valamennyi találkozón ott virított az eredményjelzőn valamelyikük neve a gólszerzők között. 

A Nyíregyháza idei eredményei (NB I)

  • 2026. 01. 24. Újpest 1-1 (otthon) – gólszerző: Kvasina
  • 2026. 02. 01.  Zalaegerszeg (idegenben) 1-0 – gólszerző: Tijani
  • 2026. 02. 08. MTK (otthon) 4-2 – gólszerző: Tijani (2), Kvasina
  • 2026. 02. 15. Kazincbarcika (idegenben) 4-0 – gólszerző: Tijani (+1 gólpassz), Kvasina

Ezzel a nyírségiek messze a legjobban szerepelnek a tavaszi szezonban, és a megszerzett tíz pontjukkal már a bennmaradásért érő 10. helyre jöttek fel, lőttek tíz gólt a három kapott találattal szemben.

A Nyíregyháza nagyon jól járt Marko Kvasina (balról a második) és Muhamed Tijani leigazolásával, ketten már hét gólt lőttek négy forduló alatt
A Nyíregyháza nagyon jól járt Marko Kvasina (balról a második) és Muhamed Tijani leigazolásával, ketten már hét gólt lőttek négy forduló alatt.  Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Mindkét csatár a cseh bajnokságból érkezett

A 195 centi magas Kvasina január közepén érkezett a cseh élvonalbeli FC Slovackótól, ahol az ősszel 14 mérkőzésen lépett pályára, és egyszer talált be az ellenfelek hálójába. A támadó tagja volt Ausztria korosztályos válogatottjainak, az U21-es nemzeti csapatban 27 mérkőzésen lépett pályára, és négy gólt szerzett. Nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, hiszen játszott

  • a belga Oostende, 
  • a holland Twente, 
  • a svájci Luzern, 
  • a török Göztepe együtteseiben is. 

A nyíregyháziak fél+1 éves szerződést kötöttek a játékossal, és a 225 ezer eurót érő csatár valósággal megtáltosodott Szabolcsban.

Kvasina gólja az Újpest ellen:

A szintén nem kisnövésű, a Transfermarkt adatai alapján 400 ezer eurót érő Muhamed Tijani (191 cm) a cseh bajnokság első helyezettje, a Slavia Praha játékosa, igaz, ősszel nem a bajnoknál, hanem – a szintén az első ligában szereplő – Sigma Olomouc színeiben játszott, ahol 

13 bajnoki mellett az Európa-ligában és a Konferencialigában is pályára lépett: 22 tétmeccsen egy-egy gól és gólpassz a mérlege. 

A 25 éves támadó korábban a Banik Ostrava színeiben 47 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett, és rövid ideig játszott az angol Plymouth kötelékében is.

A Kazincbarcika–Nyíregyháza bajnoki összefoglalója:

