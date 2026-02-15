Az ősi rivális bevette az üresen maradt diósgyőri várat, kieső helyre taszította a DVTK-t

Kiesési rangadó volt a javából! A forduló előtt 10,. időközben a – a DVTK paksi sikerével – a 11. helyre visszacsúszott Nyíregyháza Spartacus látogatott a sereghajtó Kazincbarcikához. A legutóbb az MTK-t is a veszélyes zónába sodró nyírségiek győzelmi kényszerben léptek pályára az ősi rivális Diósgyőr pályáján, ahogy az alkalmi házigazda KBSC is, amely nem akart reménytelen helyzetbe kerülni a tabellán.

Kuttor Attila meccsterve hamar borult a Nyíregyháza Spartacus ellen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jól kezdett a Nyíregyháza Spartacus

A Kazincbarcika ott folytatta, ahol Kisvárdán abbahagyta. Ott a hajrában ritkán látható módon hozott össze büntetőt az ellenfélnek, amivel 1-0-ra kikapott. Ezúttal már a 8. percben gólt „ajándékozott” a riválisnak Kuttor Attila csapata.

Nagy bedobás utáni Tijani csúsztatását szép vetődéssel védte Gyollai Dániel, ám pont saját hátvédje, Baranyai Nimród fejére ütötte a labdát, ami az üresen marad kapuba pattogott (0-1).

Mindez a gól előtt is jókedvűen dalolászó nyíregyházi ultrák előtt történt, és megadta az alaphangot a szinte üresen kongó DVTK Stadionban, amely tavasszal a „kistestvér”, korábbi fiókcsapat, KBSC otthona is. A bajt tetézte, hogy egy rossz lépésnél Martin Slogar megsérült, az első negyedórában kényszerűségből cserélniük kellett a pályaválasztóknak. A félidő derekán Kuttor Attila tátott szájjal, hitetlenkedve nézte, ahogy kimaradt együttese az egyenlítési esélye: Ferenczi János szögletéből Semir Szmajlagics 6 méterről keresztbe mellé lőtte!

A szünetre eldőlt

Ezt leszámítva az első játékrész sokáig legemlékezetesebb történése az volt, hogy kipukkadt a labda... Persze az NB I két legkevesebb találatát elérő csapatától talán nem is várhattunk gólfiesztát. S mégis berámolt még kettőt a szünetig a vendégcsapat. A 39. percben megduplázta az előnyét a Nyíregyháza: Nemanja Antonov balról adott be remekül, Marko Kvasina 8 méterről a jobb alsó sarokba fejelt (0-2). Az osztrák támadó – a szintén a téli szünetben érkezett – Muhamed Tijanihoz hasonlóan három gólnál tart a Szpariban. Nem sokáig volt ez helytálló adat, mert kisvártatva már 0-3 állt az eredményjelzőn, miután Tijani magabiztosan értékesített egy hosszas videózás után megítélt büntetőt.

Bódog Tamás vezetőedző stábja és csapata gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Kazincbarcikát.

Ellentétes félidők

A második félidőben kevésbé erőltette a támadásokat a Nyíregyháza, cserejátékosai révén veszélyesebbé vált a borsodi együttes. Különösen Könyves Norbert volt agilis, a legnagyobb helyzetet Szmajlagics hagyta ki, ziccerben gyengén és a kapu mellé perdített. Később az elején Slogárt váltó Meshack Ubochioma közeli lövését bravúrral védte Kovács Dániel a rövid felső saroknál. A játék képe alapján mondhatni, ellentétes félidőket hozott a kiesési rangadó. azzal a különbséggel, hogy a Szpari gólokat szerzett, a KBSC nem. a 91. percben még a kegyelemdöfést is bevitték a vendégek, a csereként beállt Oláh Benjámin 10 méterről helyezett a bal alsó sarokba, kiütés lett a vége!