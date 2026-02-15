Rendkívüli

Budapestre érkezett Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek + videó

Labdarúgó NB INyíregyháza Spartacus Football ClubKazincbarcika

Az ősi rivális bevette az üresen maradt diósgyőri várat, kieső helyre taszította a DVTK-t

A Nyíregyháza Spartacus idegenben 4-0-ra legyőzte a Kazincbarcikát a labdarúgó NB I 22. fordulójában, s a Diósgyőrt megelőzve elmozdult a kieső zónából. Bódog Tamás csapata az első félidőben szerzett három góllal eldöntötte a mérkőzést a DVTK Stadionban. A sereghajtó Kazincbarcika hátránya immár 9 pont a 10., bennmaradást érő pozícióba előlépett Nyíregyházához, 8 a vonal alá került DVTK-hoz képest. Az MTK 2, az Újpest 3 ponttal van a veszélyes zóna fölött... A Nyíregyháza Spartacus lendületbe jött.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 15. 17:26
Nyíregyháza Spartacus
A Nyíregyháza Spartacus szurkolói belakták a DVTK stadionját Fotó: Facebook/NYSFC
Kiesési rangadó volt a javából! A forduló előtt 10,. időközben a – a DVTK paksi sikerével – a 11. helyre visszacsúszott Nyíregyháza Spartacus látogatott a sereghajtó Kazincbarcikához. A legutóbb az MTK-t is a veszélyes zónába sodró nyírségiek győzelmi kényszerben léptek pályára az ősi rivális Diósgyőr pályáján, ahogy az alkalmi házigazda KBSC is, amely nem akart reménytelen helyzetbe kerülni a tabellán. 

Nyíregyháza Spartacus
Kuttor Attila meccsterve hamar borult a Nyíregyháza Spartacus ellen Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Jól kezdett a Nyíregyháza Spartacus

A Kazincbarcika ott folytatta, ahol Kisvárdán abbahagyta. Ott a hajrában ritkán látható módon hozott össze büntetőt az ellenfélnek, amivel 1-0-ra kikapott. Ezúttal már a 8. percben gólt „ajándékozott” a riválisnak Kuttor Attila csapata. 

Nagy bedobás utáni Tijani csúsztatását szép vetődéssel védte Gyollai Dániel, ám pont saját hátvédje, Baranyai Nimród fejére ütötte a labdát, ami az üresen marad kapuba pattogott (0-1). 

Mindez a gól előtt is jókedvűen dalolászó nyíregyházi ultrák előtt történt, és megadta az alaphangot a szinte üresen kongó DVTK Stadionban, amely tavasszal a „kistestvér”, korábbi fiókcsapat, KBSC otthona is. A bajt tetézte, hogy egy rossz lépésnél Martin Slogar megsérült, az első negyedórában kényszerűségből cserélniük kellett a pályaválasztóknak. A félidő derekán Kuttor Attila tátott szájjal, hitetlenkedve nézte, ahogy kimaradt együttese az egyenlítési esélye: Ferenczi János szögletéből Semir Szmajlagics 6 méterről keresztbe mellé lőtte!

A szünetre eldőlt

Ezt leszámítva az első játékrész sokáig legemlékezetesebb történése az volt, hogy kipukkadt a labda... Persze az NB I két legkevesebb találatát elérő csapatától talán nem is várhattunk gólfiesztát. S mégis berámolt még kettőt a szünetig a vendégcsapat. A 39. percben megduplázta az előnyét a Nyíregyháza: Nemanja Antonov balról adott be remekül, Marko Kvasina 8 méterről a jobb alsó sarokba fejelt (0-2). Az osztrák támadó – a szintén a téli szünetben érkezett – Muhamed Tijanihoz hasonlóan három gólnál tart a Szpariban. Nem sokáig volt ez helytálló adat, mert kisvártatva már 0-3 állt az eredményjelzőn, miután Tijani magabiztosan értékesített egy hosszas videózás után megítélt büntetőt. 

Bódog Tamás vezetőedző stábja és csapata gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte a Kazincbarcikát. 

Ellentétes félidők

A második félidőben kevésbé erőltette a támadásokat a Nyíregyháza, cserejátékosai révén veszélyesebbé vált a borsodi együttes. Különösen Könyves Norbert volt agilis, a legnagyobb helyzetet Szmajlagics hagyta ki, ziccerben gyengén és a kapu mellé perdített. Később az elején Slogárt váltó Meshack Ubochioma közeli lövését bravúrral védte Kovács Dániel a rövid felső saroknál. A játék képe alapján mondhatni, ellentétes félidőket hozott a kiesési rangadó. azzal a különbséggel, hogy a Szpari gólokat szerzett, a KBSC nem. a 91. percben még a kegyelemdöfést is bevitték a vendégek, a csereként beállt Oláh Benjámin 10 méterről helyezett a bal alsó sarokba, kiütés lett a vége!

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerzők: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. v.: Rúsz. G ólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt tizenegyesből)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3-1 (0-1), ZTE Aréna, jv.: Káprály, gólszerző: Calderon (64), Skribek (89. – büntetőből), Daniel Lima (99.), illetve Ötvös (13.), kiállítva: Cissé (28.)
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 1-2 (0-0), Paks, 2375 néző, v.: Kovács I. gólszerzők: Gyurkits (92.), illetve Roguljic (84.), Keita (90. - tizenegyesből)

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza 0-4 (0-3), Miskolc, jv.: Berke, gólszerzők: Baranyai öngól  (8.), Kvasina (39.), Tijani (45. – büntetőből), Oláh (91.)
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

