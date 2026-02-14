nb idiósgyőrpaksdvtkbognár györgy

Lenyúlta, majd elrontotta a 11-est a paksi irányító, jött a VAR és a büntetés

A Magyar Kupa után a labdarúgó NB I-ben is legyőzte a DVTK a Paksot. Bognár György csapata sokáig irányította a találkozót, 11-est hibázott, végül kikapott 2-1-re, így nem került vissza a dobogóra.

2026. 02. 14. 21:14
Szorongatott helyzetbebn a Paks Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
A Paks szerdán 6-2-re kikapott a Diósgyőrtől a Magyar Kupában, azaz nem védheti meg a címét, már csak az NB I-ben maradt esélye a jó szereplésre, a dobogós helyért nagy csatában van, kellett volna a visszavágás a a DVTK-nak a bajnokságban.

Kovácsik itt véd, kétszer nem tudott, 2-1-re nyert Pakson a DVTK, Bognár György csapata rossz passzban
Kovácsik itt véd, kétszer nem tudott, 2-1-re nyert Pakson a DVTK, Bognár György csapata rossz passzban van 
Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Paks hamar vezetést szerezhetett volna. A 8. percben Bévárdi hagyta faképnél Vallejót a 16-oson belül, aki akasztotta: egyértelmű 11-es.

Horváth Kevin készült elvégezni a büntetőt, de Windecker kivette a kezéből a labdát. Bár ne tett volna! A középpályás balra tartó lövését Sentic védte.

Vallejo a 39. percben ismét főszereplő volt, a kapufát találta telibe.

Szenvedett a Paks, két diósgyőri gól

Bognár György csapata a második félidőben fokozta a nyomást, és az 55. percben szép gólt ünnepelt – túl korán. Hahn nehéz helyzetből szépen lőtt a léc alá, csakhogy előtte Szabó János, aki megnyert egy légi párharcot, lesről jött vissza, miként a VAR kiszúrta. Jó döntés volt, hogy elvették a gólt.

Ezután Lenzsérnek és Tóth Barnának is volt gólhelyzete, mindkettő kimaradt. Aztán következett a slusszpoén.

A 85. percben egy diósgyőri ellentámadásnál Szakos tisztán lőhetett a 16-osról – vajon miért nem támadták meg? –, Kovácsik ugyan védte a lövést, de rossz helyre, éppen Roguljic elé ütötte ki a labdát, akinek nem okozott gondot azt az üres kapuba pofozni.

A hajrában 11-esből újabb gólt rúgott a DVTK, majd Gyurkits révén szépített a Paks, de végül kikpott 2-1-re. 

Zsinórban harmadszor kapott ki Bognár György együttese

A DVTK tehát a Magyar Kupa után a bajokságban is legyőzte a Paksot. Másképpen a Paks az NB I-ben zsinórban a harmadik vereséget szenvedte el (előzőleg a DVSC-től és az FTC-től kapott ki), így nem tudott visszakapaszkodni a dobogóra a Debrecen elé.

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. v.: Rúsz. G ólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt tizenegyesből)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3-1 (0-1), ZTE Aréna, jv.: Káprály, gólszerző: Calderon (64), Skribek (89. – büntetőből), Daniel Lima (99.), illetve Ötvös (13.), kiállítva: Cissé (28.)
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 1-2 (0-0), Paks, 2375 néző, v.: Kovács I. gólszerzők: Gyurkits (92.), illetve Roguljic (84.), Keita (90. - tizenegyesből)

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

A tabellát ide kattintva tekintheti meg

 

