Lenyúlta, majd elrontotta a 11-est a paksi irányító, jött a VAR és a büntetés

A Paks szerdán 6-2-re kikapott a Diósgyőrtől a Magyar Kupában, azaz nem védheti meg a címét, már csak az NB I-ben maradt esélye a jó szereplésre, a dobogós helyért nagy csatában van, kellett volna a visszavágás a a DVTK-nak a bajnokságban.

Kovácsik itt véd, kétszer nem tudott, 2-1-re nyert Pakson a DVTK, Bognár György csapata rossz passzban van

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Paks hamar vezetést szerezhetett volna. A 8. percben Bévárdi hagyta faképnél Vallejót a 16-oson belül, aki akasztotta: egyértelmű 11-es.

Horváth Kevin készült elvégezni a büntetőt, de Windecker kivette a kezéből a labdát. Bár ne tett volna! A középpályás balra tartó lövését Sentic védte.

Vallejo a 39. percben ismét főszereplő volt, a kapufát találta telibe.

Szenvedett a Paks, két diósgyőri gól

Bognár György csapata a második félidőben fokozta a nyomást, és az 55. percben szép gólt ünnepelt – túl korán. Hahn nehéz helyzetből szépen lőtt a léc alá, csakhogy előtte Szabó János, aki megnyert egy légi párharcot, lesről jött vissza, miként a VAR kiszúrta. Jó döntés volt, hogy elvették a gólt.

Ezután Lenzsérnek és Tóth Barnának is volt gólhelyzete, mindkettő kimaradt. Aztán következett a slusszpoén.

A 85. percben egy diósgyőri ellentámadásnál Szakos tisztán lőhetett a 16-osról – vajon miért nem támadták meg? –, Kovácsik ugyan védte a lövést, de rossz helyre, éppen Roguljic elé ütötte ki a labdát, akinek nem okozott gondot azt az üres kapuba pofozni.

A hajrában 11-esből újabb gólt rúgott a DVTK, majd Gyurkits révén szépített a Paks, de végül kikpott 2-1-re.

Zsinórban harmadszor kapott ki Bognár György együttese

A DVTK tehát a Magyar Kupa után a bajokságban is legyőzte a Paksot. Másképpen a Paks az NB I-ben zsinórban a harmadik vereséget szenvedte el (előzőleg a DVSC-től és az FTC-től kapott ki), így nem tudott visszakapaszkodni a dobogóra a Debrecen elé.