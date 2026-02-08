A kiesés szele: Bódog Tamás ördögi tervének az MTK és a DVTK itta meg a levét + videó

Kimondva-kimondatlanul azzal a céllal érkezett a fővárosi együttes a szabolcsi megyeszékhelyre, hogy távol tartsa magától a 11., már a szezon végén kiesést jelentő helyen álló, hat ponttal kevesebbet gyűjtő Nyíregyházát. A legutóbbi öt bajnokijából hármat elveszítő MTK Budapest vereség esetén közel került volna a veszélyes zónához, miközben Bódog Tamás csapata a zalaegerszegi siker után arra készült, hogy megtöri ötmeccses hazai nyeretlenségi szériáját, s elmozdul a kieső pozícióból. A Szpari legutóbb október 4-én nyert a Városi Stadionban.

Bódog Tamás csapatának sok gondot okozott a 18 éves Németh Hunor. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Potyogtak a gólok

Óvatoskodásról szó sem volt! Mire nyolc percre váltott az óra, megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A védő, Varjú Benedek tört előre a jobb oldalon, pontosan gurított vissza, az érkező Németh Hunor 12 méterről laposan a jobb alsó sarokba belsőzött, Kovács Dániel hiába nyújtózott (0-1). A 13-as szám viszont szerencsét hozott a Szparinak, lévén, hogy abban a minutumban egyenlített. Az előrehúzódó Meldin Dreskovics ívelésébe a rövid sarokra berobbanva perdített be Marko Kvasina, s talált a hosszú sarokba (1-1). Az osztrák támadó a második hazai fellépésén is gólt szerzett a Nyíregyháza színeiben. Az első, az Újpest ellen pontot ért…

Még az első 20 percen belül járva visszavette a vezetést az MTK: Jurek Gábor cselezett befelé jobbról, ballábas, lapos lövése a kapus kezét is érintve csapódott a jobb sarokba (1-2). Az ősi rivális DVTK 21 éves kölcsönjátékosa éppen a nyíregyházi ultrák előtti kapuba talált be…

Később a kapufa kisegítette a pályaválasztót, Németh Hunor sistergős, több mint húszméteres ballábas lökete után a kapus már verve volt.

Megúszta az MTK

A félidő második fele a hazaiaké volt, de Manner Balázs lapos lövésébe ujjheggyel beleért a West Ham Unitedtől kölcsönvett Hegyi Krisztián, majd Muhamed Tijani közeli kapáslövése a kapus előtt álló Vitályos Viktorról pattant szögletre, az ex-MTK-játékos Nemanja Antonov sokadik remek beadásából lesről fejelt a kapuba Dreskovics. Az utolsó percekben paprikássá vált a hangulat a fővárosiak néhány kemény belépője miatt.