A kiesés szele: Bódog Tamás ördögi tervének az MTK és a DVTK itta meg a levét + videó

A Nyíregyháza Spartacus hazai pályán 4-2-re legyőzte az MTK Budapestet a labdarúgó NB I 21. fordulójának záró mérkőzésén. Bódog Tamás csapata három gólt szerzett a második félidőben, hátrányból fordított, s győzelmével elkerült a kieső pozícióból, és három pontra megközelítette a fővárosiakat. Bódog Tamás egykori együttese, a Diósgyőr került a vonal alá a Kazincbarcika mellé.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 08. 19:15
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
Bódog Tamás csapata, a Nyíregyháza kulcsfontosságú mérkőzést játszott az MTK-val
Kimondva-kimondatlanul azzal a céllal érkezett a fővárosi együttes a szabolcsi megyeszékhelyre, hogy távol tartsa magától a 11., már a szezon végén kiesést jelentő helyen álló, hat ponttal kevesebbet gyűjtő Nyíregyházát. A legutóbbi öt bajnokijából hármat elveszítő MTK Budapest vereség esetén közel került volna a veszélyes zónához, miközben Bódog Tamás csapata a zalaegerszegi siker után arra készült, hogy megtöri ötmeccses hazai nyeretlenségi szériáját, s elmozdul a kieső pozícióból. A Szpari legutóbb október 4-én nyert a Városi Stadionban.

Bódog Tamás
Bódog Tamás csapatának sok gondot okozott a 18 éves Németh Hunor.

Potyogtak a gólok

Óvatoskodásról szó sem volt! Mire nyolc percre váltott az óra, megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A védő, Varjú Benedek tört előre a jobb oldalon, pontosan gurított vissza, az érkező Németh Hunor 12 méterről laposan a jobb alsó sarokba belsőzött, Kovács Dániel hiába nyújtózott (0-1). A 13-as szám viszont szerencsét hozott a Szparinak, lévén, hogy abban a minutumban egyenlített. Az előrehúzódó Meldin Dreskovics ívelésébe a rövid sarokra berobbanva perdített be Marko Kvasina, s talált a hosszú sarokba (1-1). Az osztrák támadó a második hazai fellépésén is gólt szerzett a Nyíregyháza színeiben. Az első, az Újpest ellen pontot ért…

Még az első 20 percen belül járva visszavette a vezetést az MTK: Jurek Gábor cselezett befelé jobbról, ballábas, lapos lövése a kapus kezét is érintve csapódott a jobb sarokba (1-2). Az ősi rivális DVTK 21 éves kölcsönjátékosa éppen a nyíregyházi ultrák előtti kapuba talált be…

Később a kapufa kisegítette a pályaválasztót, Németh Hunor sistergős, több mint húszméteres ballábas lökete után a kapus már verve volt. 

Megúszta az MTK

A félidő második fele a hazaiaké volt, de Manner Balázs lapos lövésébe ujjheggyel beleért a West Ham Unitedtől kölcsönvett Hegyi Krisztián, majd Muhamed Tijani közeli kapáslövése a kapus előtt álló Vitályos Viktorról pattant szögletre, az ex-MTK-játékos Nemanja Antonov sokadik remek beadásából lesről fejelt a kapuba Dreskovics. Az utolsó percekben paprikássá vált a hangulat a fővárosiak néhány kemény belépője miatt. 

Bódog Tamás változtatott

Új játékost vetett be a Nyíregyháza vezetőedzője. Bódog Tamás a szünet után pályára küldte a héten igazolt Vane Jovanovot. Vélhetően nem az  észak-macedón jobboldali védőtől várt gólt, de három perc alatt összejött egy találat: Antonov jobb oldali, ballábas szabadrúgását a berobbanó Muhamed Tijani fejelte a földre, egyúttal a kapu jobb oldalába (2-2). A Zalaegerszegen győztes gólt szerző nigériai támadó gyorsan egyenlített, s lendületet adott a létfontosságú három pontért küzdő csapatának. 

Maradt támadásban a Spartacus, miközben Pinezits Máté és Bódog Tamás is friss játékosokat vetett be. 

A vezetést is átvehette volna a házigazda, de hiába rúgta az egyik MTK-játékos csapattársa kezére a labdát, nem járt büntető… A 74. percben szögletet követően mégis betalált: a kétméteres belső védő, Temesvári Attila fejelt a kapuba, s már 3-2-re a Nyíregyháza állt jobban! A gólpasszt megint Antonov postázta.

Az MTK-val ellentétben Bódog Tamás együttese nem vett vissza vezetése tudatában. Kovács Milán labdát csent és tizenegyest harcolt ki, amit a 81. percben magabiztosan, Hegyit becsapva értékesített Tijani, s lezárta a meccset (4-2).  

A Nyíregyháza lezárta rossz hazai szériáját, október eleje után nyert ismét saját közönsége előtt, s előrelépett a 10. helyre. Ezzel a DVTK került a 11. kieső pozícióba a 12. Kazincbarcika mellé, de az MTK is mindössze négy ponttal áll jobban, mint a Diósgyőr…

