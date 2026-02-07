FTCNB IFradiÚjpestderbi

A Fradi nekiesett az Újpestnek, már a tizedik percben gól született a derbin

Az FTC–Újpest derbin a zöld-fehérek egyből nekiestek a vendégeknek. A Fradi fölénye a tizedik percben góllá is érett, Franko Kovacevic érkezett Mohamed Abu Fani beadására. A labdarúgó NB I 21. fordulójában ezzel a Ferencváros 1-0-ra vezet a derbin. Kövesse velünk a derbi legfontosabb történéseit!

Perlai Bálint
2026. 02. 07. 17:19
A Fradi nagyon gyorsan megszerezte a vezetést az Újpest ellen a derbin
A Fradi nagyon gyorsan megszerezte a vezetést az Újpest ellen a derbin Fotó: Purger Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Ferencváros úgy léphetett pályára az Újpest elleni derbin szombat délután, hogy ha nyer, akkor a Győrt megelőzve újra vezetni fogja az NB I-et, ugyanis az éllovas a Diósgyőr otthonában játszott döntetlent korábban. Robbie Keane együttese noha az idényben már ötször is kikapott a Groupama Arénában bajnoki meccsen, a Fradi a 246. derbinek úgy futott neki, hogy az NB I-ben már 29 meccse veretlen volt az Újpest ellen – legutóbb még 2015-ben nyertek a lila-fehérek, éppen az Üllői úton, azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán. A Fradinál a kezdőben ott volt a csütörtökön bejelentett Osváth Attila, aki egy hete még a Paks színeiben játszott a zöld-fehérek ellen. A túloldalt Szélesi Zoltán egyből bizalmat szavazott Arne Maier és Nejc Gradisar duójának.

Franko Kovacevic az FTC–Újpest derbin is betalált
Franko Kovacevic az FTC–Újpest derbin is betalált  Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

FTC-Újpest: már a tizedik percben betalált a Fradi

Mindkét szurkolótábor készült a mérkőzésre, míg a vendégek rengeteg lila-fehér zászlóval és egy a „Hűség Horgonya” szövegű élőképpel készültek, addig a túloldalt három hatalmas E-betű, illetve pirotechnika eszközök kerültek elő. A derbi hangulata még 2026-ban is különleges, ez egyértelmű. A Fradi bekezdett, Banai Dávid már az ötödik percben nagyot védett Mohammed Abu Fani fejesénél. 

Az Újpest nem is bírta sokáig: a 10. percben az előbb helyzetet hibázó izraeli jobb oldali beadásra ezúttal Franko Kovacevic érkezett, aki simán a kapuba pofozta a labdát, 1-0. A 25 éves csatár így a Győr után az Újpest ellen is eredményes volt a Groupama Arénában.

Az Újpest a kapott gól után sem tudta átvenni a mérkőzés irányítását, továbbra is Banai kapuja előtt folyt a játék. A 25. percben a horvát támadó kis híján duplázott, úgy hét méterről a kapura lőtt, lövése megpattant a portugál Joao Nunesen, ami így lett igazán veszélyes, de a vendégek ezt megúszták. 

Cikkünk frissül...

NB I, 21. forduló

péntek

szombat

  • DVTK–ETO FC 1-1 (0-1), DVTK Aréna, 973 néző,  jv.: Antal, gólszerző: Colley (61.), illetve Njie (36.)                         
  • DVSC–Paks 1-0 (0-0), Debrecen, 3000 néző, jv: Berke, gólszerző: Bárány (50.)
  • Ferencváros–Újpest 1-0 - élő, Budapest, Groupama Aréna, jv: Bognár, gólszerző: Kovacevic (10.)

vasárnap

  • Puskás Akadémia–ZTE 15.00
  • Nyíregyháza–MTK 17.15

A két csapat legutóbbi egymás elleni mérkőzése:

