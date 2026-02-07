A Fradi nekiesett az Újpestnek, már a tizedik percben gól született a derbin

A Ferencváros úgy léphetett pályára az Újpest elleni derbin szombat délután, hogy ha nyer, akkor a Győrt megelőzve újra vezetni fogja az NB I-et, ugyanis az éllovas a Diósgyőr otthonában játszott döntetlent korábban. Robbie Keane együttese noha az idényben már ötször is kikapott a Groupama Arénában bajnoki meccsen, a Fradi a 246. derbinek úgy futott neki, hogy az NB I-ben már 29 meccse veretlen volt az Újpest ellen – legutóbb még 2015-ben nyertek a lila-fehérek, éppen az Üllői úton, azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán. A Fradinál a kezdőben ott volt a csütörtökön bejelentett Osváth Attila, aki egy hete még a Paks színeiben játszott a zöld-fehérek ellen. A túloldalt Szélesi Zoltán egyből bizalmat szavazott Arne Maier és Nejc Gradisar duójának.

Franko Kovacevic az FTC–Újpest derbin is betalált Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

FTC-Újpest: már a tizedik percben betalált a Fradi

Mindkét szurkolótábor készült a mérkőzésre, míg a vendégek rengeteg lila-fehér zászlóval és egy a „Hűség Horgonya” szövegű élőképpel készültek, addig a túloldalt három hatalmas E-betű, illetve pirotechnika eszközök kerültek elő. A derbi hangulata még 2026-ban is különleges, ez egyértelmű. A Fradi bekezdett, Banai Dávid már az ötödik percben nagyot védett Mohammed Abu Fani fejesénél.

Az Újpest nem is bírta sokáig: a 10. percben az előbb helyzetet hibázó izraeli jobb oldali beadásra ezúttal Franko Kovacevic érkezett, aki simán a kapuba pofozta a labdát, 1-0. A 25 éves csatár így a Győr után az Újpest ellen is eredményes volt a Groupama Arénában.

Az Újpest a kapott gól után sem tudta átvenni a mérkőzés irányítását, továbbra is Banai kapuja előtt folyt a játék. A 25. percben a horvát támadó kis híján duplázott, úgy hét méterről a kapura lőtt, lövése megpattant a portugál Joao Nunesen, ami így lett igazán veszélyes, de a vendégek ezt megúszták.

Cikkünk frissül...