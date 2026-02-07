Rendkívüli

A Tisza választási kamuprogramot hirdet, mi bemutatjuk a valódi terveiket

Gorillaként is megállja a helyét a Groupama Aréna utolsó újpesti hőse

Vélhetően sem az újpesti, sem a ferencvárosi szurkolók nem felejtik el azt a szenegáli labdarúgót, akinek a nevéhez fűződik az a találat, amivel több mint tíz évvel ezelőtt utoljára nyerni tudtak a lila-fehérek legnagyobb riválisuk ellen. Mbaye Diagne 2015 augusztusában érkezett meg Újpestre, fél év alatt lőtt 11 gólt, a Fradinak két meccsen kétszer is betalált, aztán több mint furcsán búcsúzott el a Megyeri úttól. Igazi vándormadár, összesen 16 csapat színeiben játszott eddig, ám egy dolgot sosem felejtett el: miként kell gólt szerezni.

Molnár László
2026. 02. 07. 6:40
Mbaye Diagne fejese, ami meghozta az Újpest utolsó győzelmét a Fradi ellen Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport
Egy biztos, ha valaha megalkotják a klubhűség szobrát, a 34 éves szenegáli csatárt egészen nem hívják majd meg modellt állt. A Magyarországon is jól ismert Mbaye Diagne ugyanis pályafutása során 16 csapatban játszott – volt ahol többször is, mint például a török bajnok Galatasaray –, és egyhuzamban maximum két szezon bírt ki egy csapatban. Jelenleg a török másodosztály bajnokaspiráns klubjában, az Adamsporban ontja a gólokat. A szenegáli válogatottban is bemutatkozott csatár mindössze fél évet játszott az NB I-ben, de gondoskodott róla, hogy senki se felejtse el a nevét.

Több mint tíz éve joggal ünnepelt a Groupama Arénában Mbaye Diagne, az ő góljával nyert utoljára az Újpest a Fradi ellen
Több mint tíz éve joggal ünnepelt a Groupama Arénában Mbaye Diagne, az ő góljával nyert utoljára az Újpest a Fradi ellen     Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport

Mbaye Diagne neve fogalommá vált Újpesten

2015 augusztusában érkezett a Megyeri útra Diagne a belga Westerlo csapatától, és tőle meglehetősen szokatlanul négyéves szerződést írt alá az Újpesttel, ahol befejező csatárként számítottak a szolgálataira. Ezzel nem is volt gond, sőt, amikor harmadik meccsén az addig veretlenül menetelő Ferencváros ellen betalált, egy csapásra nótába foglalta a nevét a lila-tábor. Maga a csatár is emlékezetessé tette első NB I-es gólját, ugyanis a kispadhoz rohanva megkapta a mobiltelefonját, amivel azonnal csinált önmagáról egy ünneplő szelfit.

Mbaye Diagne nem véletlenül népszerű a török Ademspor szurkolói körében, góljainak köszönhetően menetel a csapat a Super Lig felé
Mbaye Diagne nem véletlenül népszerű a török Ademspor szurkolói körében, góljainak köszönhetően menetel a csapat a Super Lig felé     Fotó: Reuters/Osman Bilgin

Mbaye Diagne statisztikája (legeredményesebb szezonjai)

NB I 

  • 2015 – Újpest 14 meccs, 11 gól

Super Lig (török)

  • 2018/19 – Kasimpasa 17 meccs 20 gól, 2 gólpassz
  • 2022/23 – Karagümrük 33 meccs, 23 gól, 5 gólpassz

Szaúdi bajnokság

  • 2023/24 – Al Quadsiah 20 meccs, 26 gól
  • 2024/25 – Neom 11 meccs, 14 gól

1. Lig (Török másodosztály)

  • 2025/26 – Amedspor 21 meccs, 20 gól, 2 gólpassz
  • Pályafutása alatt összesen: 266 meccs, 180 gól, 16 gólpassz

Diagne 11 gólja lila-fehér mezben:

Hogy ne a mobilos jelenet legyen a fő attrakciója, arról hamarosan gondoskodott, amikor október 24-én, a Vasas elleni hazai mérkőzésen a csereként beállt Kabát Péter kiharcolt egy büntetőt, amelyet ő akart elvégezni. 

Diagne odaugrott, elvette az újpesti ikontól a labdát – van, aki nem emlékszik Varga Barnabás és Alekszandr Pesics tavalyi jelenetére Diósgyőrben –, majd gond nélkül belőtte a 11-est. 

Mivel eleve a szenegáli csatár volt kijelölve ítéletvégrehajtónak, nem lett nagyobb botrány az ügyből.

Aztán elérkezett 2015. december 12-e, amikor az Újpest újra összecsapott a Fradival, ezúttal az új Groupama Arénában. Diagne természetesen ott volt a lila-fehérek csapatában, és ezúttal már győztes gólt fejelt a zöld-fehérek hálójába. Maga a találat történelmire sikeredett, hiszen Diagne lett az utolsó újpesti, aki győztes találatot ért el a Ferencváros ellen.

Mbaye Diagne kétszer játszott a Fradi ellen, kétszer talált be a zöld-fehéreknek
Mbaye Diagne kétszer játszott a Fradi ellen, kétszer talált be a zöld-fehéreknek 
    Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport

Aztán jött a téli szünet, és jött a szenegáli újabb, ezúttal nem éppen népszerű húzása. 

Januárban Diagne előbb édesanyja betegségére, később saját maga fáradtságra hivatkozva kért és kapott szabadságot klubjától. 

Így a felkészülés első mérkőzését is kihagyta, de kiderült, a fenti indokokból egy szó sem volt igaz, a csatár megpróbálta magát eladni egy olyan csapatba, ahol jóval többet kereshet, mint Újpesten. A portugál Sporting adott volna érte 1,5 millió eurót, ám végül a jóval több pénzt és játéklehetőséget ígérő kínai Tiencsin Teda lett a befutó. Végül az Újpest sem járt rosszul, hiszen a Teda 1,9 millió eurót fizetett ki a lila-fehéreknek.

A feltűnési viszketegsége is megmaradt a gólérzékenysége mellett

Diagne jelenleg a török másodosztályt vezető Amedspor csapatában ontja a gólokat, legutóbb kétszer is betalált a Demispor elleni 7-0-s győzelem alkalmából. Azonban mégsem erre emlékeznek rá idén a legtöbbször Törökországban, hanem arra, amikor az Ademspor 1-0-ra verte Diagne góljával a Corum gárdáját, és a szenegáli csatár a meccs embereként egy gorilla jelmezben nyilatkozott az őt kérdező riporternek.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyertünk. Nehéz mérkőzés volt számunkra. Hála istennek megszereztük a 3 pontot. A gólt és a győzelmet a szurkolóinknak ajánlom – mondta.

Arra nagy tételben mernénk fogadni, hogy nem ez lesz Diagne utolsó dobása ebben az évben, mint ahogy arra is sok pénzt tennénk, hogy az újpesti tábor szívesen látná őt lilában a szombat délutáni derbin a Groupama Arénában.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

