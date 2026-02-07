Gorillaként is megállja a helyét a Groupama Aréna utolsó újpesti hőse

Aztán elérkezett 2015. december 12-e, amikor az Újpest újra összecsapott a Fradival, ezúttal az új Groupama Arénában. Diagne természetesen ott volt a lila-fehérek csapatában, és ezúttal már győztes gólt fejelt a zöld-fehérek hálójába. Maga a találat történelmire sikeredett, hiszen Diagne lett az utolsó újpesti, aki győztes találatot ért el a Ferencváros ellen.

Mbaye Diagne kétszer játszott a Fradi ellen, kétszer talált be a zöld-fehéreknek

Fotó: Korponai Tamás/Nemzeti Sport

Aztán jött a téli szünet, és jött a szenegáli újabb, ezúttal nem éppen népszerű húzása.

Januárban Diagne előbb édesanyja betegségére, később saját maga fáradtságra hivatkozva kért és kapott szabadságot klubjától.

Így a felkészülés első mérkőzését is kihagyta, de kiderült, a fenti indokokból egy szó sem volt igaz, a csatár megpróbálta magát eladni egy olyan csapatba, ahol jóval többet kereshet, mint Újpesten. A portugál Sporting adott volna érte 1,5 millió eurót, ám végül a jóval több pénzt és játéklehetőséget ígérő kínai Tiencsin Teda lett a befutó. Végül az Újpest sem járt rosszul, hiszen a Teda 1,9 millió eurót fizetett ki a lila-fehéreknek.

A feltűnési viszketegsége is megmaradt a gólérzékenysége mellett

Diagne jelenleg a török másodosztályt vezető Amedspor csapatában ontja a gólokat, legutóbb kétszer is betalált a Demispor elleni 7-0-s győzelem alkalmából. Azonban mégsem erre emlékeznek rá idén a legtöbbször Törökországban, hanem arra, amikor az Ademspor 1-0-ra verte Diagne góljával a Corum gárdáját, és a szenegáli csatár a meccs embereként egy gorilla jelmezben nyilatkozott az őt kérdező riporternek.

– Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyertünk. Nehéz mérkőzés volt számunkra. Hála istennek megszereztük a 3 pontot. A gólt és a győzelmet a szurkolóinknak ajánlom – mondta.

Arra nagy tételben mernénk fogadni, hogy nem ez lesz Diagne utolsó dobása ebben az évben, mint ahogy arra is sok pénzt tennénk, hogy az újpesti tábor szívesen látná őt lilában a szombat délutáni derbin a Groupama Arénában.