Gorillaként is megállja a helyét a Groupama Aréna utolsó újpesti hőse

Egy biztos, ha valaha megalkotják a klubhűség szobrát, a 34 éves szenegáli csatárt egészen nem hívják majd meg modellt állt. A Magyarországon is jól ismert Mbaye Diagne ugyanis pályafutása során 16 csapatban játszott – volt ahol többször is, mint például a török bajnok Galatasaray –, és egyhuzamban maximum két szezon bírt ki egy csapatban. Jelenleg a török másodosztály bajnokaspiráns klubjában, az Adamsporban ontja a gólokat. A szenegáli válogatottban is bemutatkozott csatár mindössze fél évet játszott az NB I-ben, de gondoskodott róla, hogy senki se felejtse el a nevét.
Mbaye Diagne neve fogalommá vált Újpesten
2015 augusztusában érkezett a Megyeri útra Diagne a belga Westerlo csapatától, és tőle meglehetősen szokatlanul négyéves szerződést írt alá az Újpesttel, ahol befejező csatárként számítottak a szolgálataira. Ezzel nem is volt gond, sőt, amikor harmadik meccsén az addig veretlenül menetelő Ferencváros ellen betalált, egy csapásra nótába foglalta a nevét a lila-tábor. Maga a csatár is emlékezetessé tette első NB I-es gólját, ugyanis a kispadhoz rohanva megkapta a mobiltelefonját, amivel azonnal csinált önmagáról egy ünneplő szelfit.
Mbaye Diagne statisztikája (legeredményesebb szezonjai)
NB I
- 2015 – Újpest 14 meccs, 11 gól
Super Lig (török)
- 2018/19 – Kasimpasa 17 meccs 20 gól, 2 gólpassz
- 2022/23 – Karagümrük 33 meccs, 23 gól, 5 gólpassz
Szaúdi bajnokság
- 2023/24 – Al Quadsiah 20 meccs, 26 gól
- 2024/25 – Neom 11 meccs, 14 gól
1. Lig (Török másodosztály)
- 2025/26 – Amedspor 21 meccs, 20 gól, 2 gólpassz
- Pályafutása alatt összesen: 266 meccs, 180 gól, 16 gólpassz
Diagne 11 gólja lila-fehér mezben:
Hogy ne a mobilos jelenet legyen a fő attrakciója, arról hamarosan gondoskodott, amikor október 24-én, a Vasas elleni hazai mérkőzésen a csereként beállt Kabát Péter kiharcolt egy büntetőt, amelyet ő akart elvégezni.
Diagne odaugrott, elvette az újpesti ikontól a labdát – van, aki nem emlékszik Varga Barnabás és Alekszandr Pesics tavalyi jelenetére Diósgyőrben –, majd gond nélkül belőtte a 11-est.
Mivel eleve a szenegáli csatár volt kijelölve ítéletvégrehajtónak, nem lett nagyobb botrány az ügyből.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!