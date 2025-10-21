Varga Barnabástitkokderbikapus

Varga Barnabás is megszólalt, ezért lett ő a kapus a balhé után + videó

Varga Barnabás mindig is szerette volna kipróbálni magát kapusként. A Ferencváros csatára az utolsó percekben kényszerűségből állt be a kapuba az Újpest otthonában játszott (1-1) vasárnapi derbin, miután a labdaszedő kisfiút meglökő Gróf Dávid piros lapot kapott. A válogatott labdarúgó elárulta, ilyen extrém szituációra nem készültek, de örül, hogy megúszta kapura lövés nélkül. Varga Barnabás rendkívüli gólérzékenységéről és nemzetközi szinten elismert fejelőtudományáról is nyilatkozott.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 21. 22:09
Varga Barnabás Újpest - FTC, Gróf, Varga
Gróf Dávid kiállítása után Varga Barnabás (jobbról a második) állt a Fradi kapujába Újpesten (Fotó: Ladóczki Balázs)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gróf Dávid meggondolatlan cselekedete miatt lett emlékezetes az egyébként lüktető iramú 245. bajnoki derbi. A labdaszedő kisfiút meglökő Fradi-kapus felelőtlen viselkedésére rá is fázhatott volna a címvédő, ám végül a ráadás időtartamát kevésnek tartó Újpest nem tudott élni emberelőnyével és azzal, hogy cserelehetőség híján kapus helyett mezőnyjátékos, Varga Barnabás állt be a vendégek kapujába. 

Varga Barnabás
Gróf Dávid (jobbról a második) gondoskodott arról, hogy Varga Barnabás beállhasson a kapuba Fotó: RETI ZSOLT

Varga Barnabás várta

– Sok idő nem volt gondolkodni, és nem is volt már sok hátra egyébként. Szerettem volna mindig is kipróbálni magam a kapuban! Nyilván előnyösebb, ha egy csatár áll be, nem a védelemből veszünk ki egy embert. Szerintem ez így abszolút praktikus volt

 – indokolta a kapuba kerülését Varga Barnabás, aki a Fradi Médiának elárulta, váratlanul érte a helyzet őt és Robbie Keane csapatát. 

– Ilyenre nem készülünk fel előre még mi sem, pedig azért tényleg mindenre odafigyelünk. Az ilyen szituáció tényleg extrém. Nem lett belőle probléma, hál' istennek nem jött kapura lövés.

Varga Barnabás
Varga Barnabás a portugáloknak két gólt fejelt a Puskás Arénában Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Kiderült a titok

Varga Barnabás gólérzékenysége is szóba került. 

A csatár a válogatottban a vb-selejtezőkön 3-szor talált be, klubjában 17 mérkőzésen 14 gólnál tart a 2025/2026-os szezonban. 

Az NB I-ben 9/7-es mutatóját 54%-os helyzetkihasználással érte el, ami a Ferencváros vezető adatelemzője, Hegedűs Henrik szerint egyszerűen fenntarthatatlan.

– Jó lenne, ha nem lenne igaza! Hosszú távon ennek valóban nincs realitása. Nem nagyon szoktam számolgatni, mindig az adott meccsen próbálom a legjobbat nyújtani, a legtöbb adódó helyzetet berúgni. Semmi extra, így készülök minden mérkőzésre – reagált a statisztikákra a 30 éves támadó, a nemzetközi szinten is elismert kiváló fejjátékáról részleteket is elárult.

– Ez mindig bennem volt, talán azért jött ki viszonylag későn, mert alacsony növésű voltam fiatalabb koromban. Nem tudtam ennyire kamatoztatni, de az utóbbi években tényleg elég jól ülnek ezek a dolgok. Nyilván ehhez a csapattársak is kellenek, jó szélsők és beadások. 

Valószínűleg lehet tanulni, legfőképp azonban benne van az emberben. Az ütemérzék lehet a kulcs. Milyen ütemben ugrassz fel, hol van esélyed megfejelni a labdát

 – árulta el Varga Barnabás.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

De akkor vajon kinek és mit javasolt ez a hímtag már hónapokkal ezelőtt?

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter ismét csúnyán beégette magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.