Varga Barnabás is megszólalt, ezért lett ő a kapus a balhé után + videó

Gróf Dávid meggondolatlan cselekedete miatt lett emlékezetes az egyébként lüktető iramú 245. bajnoki derbi. A labdaszedő kisfiút meglökő Fradi-kapus felelőtlen viselkedésére rá is fázhatott volna a címvédő, ám végül a ráadás időtartamát kevésnek tartó Újpest nem tudott élni emberelőnyével és azzal, hogy cserelehetőség híján kapus helyett mezőnyjátékos, Varga Barnabás állt be a vendégek kapujába.

Gróf Dávid (jobbról a második) gondoskodott arról, hogy Varga Barnabás beállhasson a kapuba Fotó: RETI ZSOLT

Varga Barnabás várta

– Sok idő nem volt gondolkodni, és nem is volt már sok hátra egyébként. Szerettem volna mindig is kipróbálni magam a kapuban! Nyilván előnyösebb, ha egy csatár áll be, nem a védelemből veszünk ki egy embert. Szerintem ez így abszolút praktikus volt

– indokolta a kapuba kerülését Varga Barnabás, aki a Fradi Médiának elárulta, váratlanul érte a helyzet őt és Robbie Keane csapatát.

– Ilyenre nem készülünk fel előre még mi sem, pedig azért tényleg mindenre odafigyelünk. Az ilyen szituáció tényleg extrém. Nem lett belőle probléma, hál' istennek nem jött kapura lövés.

Varga Barnabás a portugáloknak két gólt fejelt a Puskás Arénában Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Kiderült a titok

Varga Barnabás gólérzékenysége is szóba került.

A csatár a válogatottban a vb-selejtezőkön 3-szor talált be, klubjában 17 mérkőzésen 14 gólnál tart a 2025/2026-os szezonban.

Az NB I-ben 9/7-es mutatóját 54%-os helyzetkihasználással érte el, ami a Ferencváros vezető adatelemzője, Hegedűs Henrik szerint egyszerűen fenntarthatatlan.

– Jó lenne, ha nem lenne igaza! Hosszú távon ennek valóban nincs realitása. Nem nagyon szoktam számolgatni, mindig az adott meccsen próbálom a legjobbat nyújtani, a legtöbb adódó helyzetet berúgni. Semmi extra, így készülök minden mérkőzésre – reagált a statisztikákra a 30 éves támadó, a nemzetközi szinten is elismert kiváló fejjátékáról részleteket is elárult.

– Ez mindig bennem volt, talán azért jött ki viszonylag későn, mert alacsony növésű voltam fiatalabb koromban. Nem tudtam ennyire kamatoztatni, de az utóbbi években tényleg elég jól ülnek ezek a dolgok. Nyilván ehhez a csapattársak is kellenek, jó szélsők és beadások.

Valószínűleg lehet tanulni, legfőképp azonban benne van az emberben. Az ütemérzék lehet a kulcs. Milyen ütemben ugrassz fel, hol van esélyed megfejelni a labdát

– árulta el Varga Barnabás.