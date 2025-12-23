Összeomlott Magyar Péter meséje, az első tiszás buktatta le + videó

Magyar Péter hiába állítja, hogy szakított a régi elitekkel, politikai feltűnése óta sorra jelennek meg mögötte a levitézlett baloldali holdudvar tagjai. Ennek egyik legékesebb példája Kéri László, aki a kezdetektől a Tisza-projekt mellett bábáskodik. Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjelvételtől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz.

Petschnig is rendszeres vendége és programírója a Tiszának, ráadásul a Gyurcsány-korszak egyik vezető közgazdásza volt. A Pénzügykutató Zrt. főmunkatársa, amelynek Lengyel László a vezetője, a megszorítócsomag egyik kidolgozója.

Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk lebuktatta.

Radnai Márk ugyanis azt írta egy fotó alá, amelyen Kéri László és Magyar Péter látható: „Laci bácsi az első tiszás!”

Kéri László bevallotta, mi a gond

Kéri László a fentiekre utalva azt mondta, nevetséges illúzió, hogy a Tisza Párt képes lenne új szakértőket kiállítani.

– Most azt látom, hogy a választott emberek közül rászálltak arra, akit leginkább gondnak vélnek. Csak az a helyzet, hogy ez a jövőben is így lesz. Minél több embert fog megmutatni Magyar Péter,

annál inkább jönnek elő olyanok, akiknek már volt szakmai, politikai valamiféle múltjuk, mert nem lehet mást előszedni.

Tehát az illúzió, hogy június 9. után születik majd mindenki, akit meg tud jeleníteni. Azt eddig is tudtuk, hogy nevetséges, de ezután már Magyar Péternek is alapproblémává válik – fogalmazott a politológus.

Korábban arról is írtunk, hogy Kéri László Neander-völgyiekhez hasonlította a fideszeseket, és azt mondta: úgy kell bánni velük, mint a pestisesekkel. Máskor pedig progresszív adózást sürgetett, relativizálta a migrációs veszélyt és Ukrajna EU-tagsága mellett érvelt.