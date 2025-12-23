tisza pártkéri lászlófidesz

Itt az első tiszás – bemutatjuk Magyar Péterék kedvenc baloldaliját + videó

Lehullott a lepel a Tisza Párt valódi hátországáról: miközben Magyar Péter következetesen tagadta a régi baloldali holdudvar jelenlétét a párt körül, saját szövetségese buktatta le. Radnai Márk szerint Kéri László az első tiszás. A politikus ezzel megerősítette, hogy a Tisza-projekt mögött a baloldali figurák sorakoznak fel. De ki is az a Kéri László, akikkel Magyar Péterék most büszkélkednek? Kéri László korábban Neander-völgyiekhez hasonlította a fideszeseket, és azt mondta: úgy kell bánni velük, mint a pestisesekkel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 13:35
Kéri László és Magyar Péter. Forrás: YouTube
Mint korábban beszámoltunk róla, Magyar Péter politikai feltűnése óta sorra jelennek meg mögötte a régi levitézlett baloldali holdudvar tagjai. Ennek egyik legjobb példája Kéri László, aki a kezdetektől a Tisza-projekt mellett bábáskodik. Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjelvételtől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz. Petschnig is rendszeres vendége és programírója a Tiszának.

Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk szépen lebuktatta.

Radnai Márk ugyanis a következőt írta egy fotó alá, amin Kéri László és Magyar Péter látható: 

„Laci bácsi az első tiszás!”

De ki is az a Kéri László, akikkel Magyar Péterék most büszkélkednek? 

 

Pestis, a Neander-völgyi ősemberek és a fideszesek Kéri László szerint

Emlékezetes, Kéri László korábban megfejtette, hogyan tud győzedelmeskedni aktuális pártfogoltja a 2026-os választásokon. Úgy fogalmazott, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre

Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!

– fogalmazott Kéri László. 

Nem ez volt az első hasonló eset. Korábban Neander-völgyiekhez hasonlította a Fideszeseket.

Zülleszti vissza valahova a Cro-magnon-ba (a neander-völgyi ősemberek lelőhelye – szerk.) vagy hát a Neander-völgyieket nem bántanám, mert talán nem léptek volna be a Fideszbe, így az alsó paleolit már ezen az alapon működött

– fogalmazott.

45.20-től látható az említett jelenet:

 

Borítókép: Kéri László és Magyar Péter (Forrás: YouTube)

