Rendkívüli

Január 1-jétől fontos változások lépnek életbe + videó

tisza pártukrajnamagyar péterpetschnig mária zitaradnai márkKéri László

Többkulcsos adó, migráció- és ukránpártiság: íme a Tisza Párt első embere

Saját háttérembere buktatta le a Tisza Párt valódi irányát: miközben Magyar Péter igyekszik centrista köntösbe csomagolni a 21 pontos programját, egyik legfontosabb szellemi támogatója nyíltan baloldalinak nevezte annak többségét. Kéri László progresszív adózást sürgetett, relativizálta a migrációs veszélyt és Ukrajna EU-tagsága mellett érvelt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 23. 17:49
Kéri László és Magyar Péter. Forrás: YouTube Tisza Párt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha megnézem a Tisza 21 pontját, a huszonegy pontból tizenkettőt tipikus baloldalinak látok. Az egykulcsos adórendszer egy nagy marhaság, azzal nem is értek egyet, az igaz. Az Fidesz-örökség, és szerintem a legrosszabb örökség. Igen, az például egy alapvető baloldali követelés, hogy tessék progresszív adórendszert bevezetni – fogalmazott korábban Magyar Péterék embere, Kéri László a HVG műsorában.

Mint már lapunk beszámolt róla, Magyar Péter politikai feltűnése óta sorra jelennek meg mögötte a régi levitézlett baloldali holdudvar tagjai. Ennek egyik szemléletes példája Kéri László, aki a kezdetektől a Tisza-projekt mellett bábáskodik. Kéri László felesége az a Petschnig Mária Zita, aki a nyugdíjak elvételétől kezdve az adóemelésekig mindenféle megszorítást szorgalmaz. Petschnig is rendszeres vendége és programírója a Tiszának.

Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához, erre Radnai Márk lebuktatta.

Radnai Márk ugyanis azt írta egy fotó alá, amin Kéri László és Magyar Péter látható: „Laci bácsi az első tiszás!”

A Tisza háttérembere nemrég ráadásul relativizálta a migrációs veszélyt, szerinte az csak „agyrém”, hogy meg kell védeni az országot a migránsoktól.

Ezt az agyrémet, hogy ezzel még mindig tudják hülyíteni az országot, hogy megvédik a migránsoktól

– fogalmazott.

Az ukránpárti háttérember máskor azt is mondta, biztos benne, hogy a tiszások Ukrajna EU-tagságát választanák:

Én azt javasoltam, nem az én ötletem volt, de már sokat finomítottam, hogy miután ez a Fidesz-táborban az egyik legkrízisebb dolog, legyen három kérdés: egyetért-e, hogy Ukrajna két éven belül (az a biztos nem), 10 éven belül meg egyáltalán nem. És én biztos voltam benne, hogy a Tisza Párt a középsőt választaná, a tíz évet

– jelezte az elemző.

Korábban arról is írtunk, hogy Kéri László Neander-völgyiekhez hasonlította a fideszeseket, és azt mondta: úgy kell bánni velük, mint a pestisesekkel.

Borítókép: Kéri László és Magyar Péter (Forrás: YouTube)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekbánó sándor

Könyvégető kommunisták Felsőmocsoládon

Bánó Attila avatarja

A Bánó család, miként maga a nemzet, túlélve a legnagyobb viharokat, erős és életképes maradt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu