Most jött el a döntő pillanat, Magyar Péter elbukta a választást

A nemzeti oldalon ez most is így történt, ezt mindenki láthatta a tegnapi szegedi háborúellenes gyűlésen. Felemelő volt látni és megtapasztalni a szeretetés az összefogás erejét. Azonban sajnos Magyar Péter és a háború oldalán álló pártja nem törődik a közelgő ünneppel, ismét kimutatta a foga fehérjét.

Nem véletlen, hogy Deák Dániel posztjában Magyar Péternek a Bors ellen indított hadjáratáról írt. Hiába a Tisza-elnök agressziója, a lap különkiadását a szegedi háborúellenes gyűlésen is osztogatták.