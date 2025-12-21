Most jött el a döntő pillanat, Magyar Péter elbukta a választást

Felhévizy Félix már karácsonyi lázban ég. Becsomagolta az összes ajándékot, már a menüt is megtervezte. Ilyenkor az ünnep közeledtével egy kicsit mindig lelassul az élet, elcsendesedik a politikai csatazaj.
A nemzeti oldalon ez most is így történt, ezt mindenki láthatta a tegnapi szegedi háborúellenes gyűlésen. Felemelő volt látni és megtapasztalni a szeretetés az összefogás erejét. Azonban sajnos Magyar Péter és a háború oldalán álló pártja nem törődik a közelgő ünneppel, ismét kimutatta a foga fehérjét.
Nem véletlen, hogy Deák Dániel posztjában Magyar Péternek a Bors ellen indított hadjáratáról írt. Hiába a Tisza-elnök agressziója, a lap különkiadását a szegedi háborúellenes gyűlésen is osztogatták.
Ahogyan arról korában lapunk is beszámolt, Magyar Péter bosszúhadjáratot indított Borsnak a Tisza Párt megszorítócsomagját bemutató különkiadványa ellen. A Bors részletesen beszámolt többek között az adóemelésről, az özvegyi nyugdíjadóról és a családtámogatások megnyirbálásáról is.
Magyar Péter nem tudja elhallgatni az igazságot a magyarok elől, mondta a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője. Deák szerint a Tisza Párt elnökének reakciója hatalmas öngól volt.
Az elemző meglátása szerint Magyar Péter reakciója olaj volt a tűzre: agresszív fellépése megerősíti, hogy a nyilvánosságra hozott adatoknak van valóságtartalmuk. Magyar Péter a viselkedésével sorra lövi az öngólokat, és neki köszönhetően 2026-ban a Fidesz ismét megszerezheti a kétharmadot.
A kormánypártinak még finoman szólva sem nevezhető Nagy Attila Tibor is aggodalmának adott hangot Magyar Péter felháborító viselkedése miatt:
„Ha Magyar Péter már most jogi eszközzel eléri egy sajtótermék (Bors) különszáma terjesztésének bírói megtiltását, mi lesz majd, ha kormányfői hatalom kerül a kezébe? Ez lesz majd a virágzó sajtószabadság? A Bors lapot nem kedvelem, de a cenzúrát sem.”
Mindent összegezve, valóban igaz az a megállapítás, hogy a Tisza Párt elnöke saját maga alatt vágja a fát. Az ilyen agresszív tiltakozást, erőszakos fellépést a magyar emberek nem szeretik. Az kiabál a leghangosabban, akinek a háza ég, tartja a mondás. Döntő pillanathoz érkeztünk. Magyar Péter ezzel a lépésével morális értelemben már most elbukta a választást – gondolta magában Felhévizy, és elkezdte megírni az ajándékok mellé szánt kis üzenőkártyákat.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
