Rendkívüli időpontban rendkívüli Kormányinfó – Kövesse nálunk élőben!

Hont AndrásSzoboszlai DominikMagyar Péter

Hont András beszólt Magyar Péternek, retteghet a Liverpool 58 millió követője

Hont András posztjában Magyar Péter és Szoboszlai Dominik teljesítményét veti össze.

2025. 12. 10. 7:43
„Jó, a lájkok száma másfél óra alatt nem éri el a Liverpool 58 milliós oldalán a Megváltó úr egy átlagos lakossági fórumos posztjáét, de vannak fontossági sorrendek” – írta Hont András publicista a közösségi oldalán , ironikusan utalva Magyar Péterre, illetve arra, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban szerzett gólt az Inter ellen a Bajnokok Ligájában 

Hont András Fotó: MW

Hont András, aki nehezményezte, hogy a Tisza kapcsán egyáltalán bárki „frakcióülésről” beszél, hiszen a pártnak nincs is képviselőcsoportja, gúnyosan azt is megjegyezte, hogy 

nyilván kisebb teljesítmény Szoboszlai Dominik góljával idegenben legyőzni az Intert, mint levezetni egy balatonfüredi frakcióülést

Hozzátette, hogy a Mersey partján talán legközelebb elgondolkodnak majd, hogy Szoboszlai helyett inkább Dávid Dórát érdemes lenne leigazolni.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az országgyűlési frakcióval nem rendelkező Magyar Péter frakcióülést tart Balatonfüreden, ahol átbeszélhetik a Tisza Párt adóemelési terveit. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán jelezte, hogy nem érti, hogyan tarthat a párt frakció nélküli frakcióülést, hiszen az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem lesz jelen. 

 

Az Öt publicistájának posztjában említett Dávid Dóra EP-képviselő tavaly decemberben egy interjúban azt mondta: „fogadjunk be mindenkit!” A Tisza Párt képviselője korábban nyíltan kijelentette, hogy Magyarországnak változtatnia kell hozzáállásán, mert szerinte a multikulturális társadalmak versenyképesebbek lehetnek. Ezzel a nyilatkozatával Dávid Dóra világosan a néppárt migrációpárti álláspontját támogatta.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: MW)


