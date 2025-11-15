Újabb durva bevándorláspárti „coming out” a Tisza körül: kinyitnák a kapukat a migránsok előtt

„A bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem” – jelentette ki a Tiszával szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András.
A Hír TV Híradójának riportja szerint a közgazdász úgy látja, hogy a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra a migráció jelenti a megoldást.
Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani
– fogalmazott a szakértő.
Mikor a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról kérdezték, a közgazdász egyértelműen a migrációs kapuk megnyitását javasolta:
Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955. körül a török vendégmunkásokat.
Simonovits nyíltan kritizálta a kormány migrációs politikáját is, szerinte „a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból,” ami a jövőre nézve aggályos.
Tisza-konszenzus a migrációról
Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.
A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit
– mondta Dávid Dóra, hangsúlyozva, hogy a reprezentatív demokrácia azt jelenti, „mindenkinek az érdekét próbáljuk meg bevonni a párbeszédbe”.
A Tisza-szigetek fejtágítóin is megjelent a migrációpárti álláspont. Nagy Boldizsár, a CEU migrációs szakértője Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette Magyar Péter szimpatizánsainak.
A migrálás, a vándorlás alapjog
– mondta Nagy Boldizsár, aki szerint a migráció nem csak emberi alapjog, és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.
Magyar Péter a migrációs paktum mellett
A Tisza Párt európai szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber is elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett. Weber korábban világossá tette, kiben látja a jövőt a magyar politikában: „Orbán Viktor, Ön a múlt, Magyar Péter a jövő.”
Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és alelnöke megerősítette a néppárti iránymutatás elfogadását, kijelentve: „Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük.”