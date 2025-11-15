Újabb durva bevándorláspárti „coming out” a Tisza körül: kinyitnák a kapukat a migránsok előtt

„A bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem” – jelentette ki a Tiszával szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András.

A Hír TV Híradójának riportja szerint a közgazdász úgy látja, hogy a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra a migráció jelenti a megoldást.

Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani

– fogalmazott a szakértő.

Mikor a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról kérdezték, a közgazdász egyértelműen a migrációs kapuk megnyitását javasolta:

Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955. körül a török vendégmunkásokat.

Simonovits nyíltan kritizálta a kormány migrációs politikáját is, szerinte „a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból,” ami a jövőre nézve aggályos.



Tisza-konszenzus a migrációról



Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit

– mondta Dávid Dóra, hangsúlyozva, hogy a reprezentatív demokrácia azt jelenti, „mindenkinek az érdekét próbáljuk meg bevonni a párbeszédbe”.

A Tisza-szigetek fejtágítóin is megjelent a migrációpárti álláspont. Nagy Boldizsár, a CEU migrációs szakértője Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette Magyar Péter szimpatizánsainak.

A migrálás, a vándorlás alapjog

– mondta Nagy Boldizsár, aki szerint a migráció nem csak emberi alapjog, és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.



Magyar Péter a migrációs paktum mellett



A Tisza Párt európai szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber is elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett. Weber korábban világossá tette, kiben látja a jövőt a magyar politikában: „Orbán Viktor, Ön a múlt, Magyar Péter a jövő.”