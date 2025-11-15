Rendkívüli

Megkezdődött az első háborúellenes gyűlés, kövesse nálunk élőben + videó

Magyar PéterRuszin-Szendi Romuluszmigráció

Újabb durva bevándorláspárti „coming out” a Tisza körül: kinyitnák a kapukat a migránsok előtt

A Tisza Párthoz köthető nyugdíjszakértő, Simonovits András a napokban nyíltan bevándorláspárti kijelentéseket tett, hangsúlyozva, hogy a migrációt nem lehet elkerülni. Ez a megszólalás beleillik a párt különböző politikusainak és „szakértőinek” sorába, akik Soros György vízióját éltetve a nyílt társadalom és a befogadás mellett állnak ki.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 11:09
Simonovits András szerint ajelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű
„A bevándorlást már nem lehet elkerülni, akár szeretjük, akár nem” – jelentette ki a Tiszával szimpatizáló nyugdíjszakértő, Simonovits András. 

A Hír TV Híradójának riportja szerint a közgazdász úgy látja, hogy a népesedési és nyugdíjrendszeri kihívásokra a migráció jelenti a megoldást.

Az igaz, hogy segíteni kell, hogy gyerekek szülessenek, de nem a nyugdíjon keresztül! A bevándorlási terveket föl kell gyorsítani 

– fogalmazott a szakértő.

Mikor a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról kérdezték, a közgazdász egyértelműen a migrációs kapuk megnyitását javasolta:

Hát például, hogy a bevándorlók előtt lebontjuk a kapukat, és a bevándorlók előtt kinyitjuk a kapukat, szívélyesen fogadjuk, ugyanúgy, mint a németek 1955. körül a török vendégmunkásokat.

Simonovits nyíltan kritizálta a kormány migrációs politikáját is, szerinte „a bevándorlókat seprűvel söpörjük ki az országból,” ami a jövőre nézve aggályos.
 

Tisza-konszenzus a migrációról


Simonovits vallomása nem egyedi jelenség a Tisza Párt holdudvarában. Dávid Dóra, a párt EP-képviselője korábban szintén a befogadás fontosságáról beszélt, egyenesen Soros György nyílt társadalom vízióját éltetve.

A hozzáálláson kell változtatni, tehát hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit

– mondta Dávid Dóra, hangsúlyozva, hogy a reprezentatív demokrácia azt jelenti, „mindenkinek az érdekét próbáljuk meg bevonni a párbeszédbe”.
A Tisza-szigetek fejtágítóin is megjelent a migrációpárti álláspont. Nagy Boldizsár, a CEU migrációs szakértője Brüsszel bevándorláspárti politikáját népszerűsítette Magyar Péter szimpatizánsainak.

A migrálás, a vándorlás alapjog

– mondta Nagy Boldizsár, aki szerint a migráció nem csak emberi alapjog, és filozófiailag fontos, hanem hasznos is.
 

Magyar Péter a migrációs paktum mellett


A Tisza Párt európai szövetségese, az Európai Néppárt (EPP) elnöke, Manfred Weber is elkötelezett a migrációs paktum végrehajtása mellett. Weber korábban világossá tette, kiben látja a jövőt a magyar politikában: „Orbán Viktor, Ön a múlt, Magyar Péter a jövő.”

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és alelnöke megerősítette a néppárti iránymutatás elfogadását, kijelentve: „Több olyan kérdés van, ahol a néppárti álláspontot elfogadtuk és elfogadjuk, és ezeket az álláspontokat kvázi magunkévá tesszük.”
 


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

