Fodor Gábor kőkeményen kiállt Orbán Viktor mellett, Magyar Péter szívhatja a fogát

Azt már korábban is megírtam, hogy szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők, akik nem álltak be a Magyar Pétert támogató Orbán-gyűlölők társaságába.
További Poszt-trauma híreink
Józanul értékelik a honi közélet eseményeit és szereplőit. Ilyen Fodor Gábor is, aki nem vádolható kormánypártisággal, mégis képes arra, hogy fröcsögés mentesen szakmai alapon értelmezze a politikai történéseket.
A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója és igazgatója az Index-en a következőt írta publicisztikájában a miniszterelnökről:
„A kormánypártok a kampányukat egyértelműen a miniszterelnökre építik, aki rendkívül sokat szerepel. Ez egy okos lépés, hiszen Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon, kiemelkedő politikai képességei és tudása révén alkalmas arra, hogy a megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábort újra aktivizálja. Megnyilatkozásai jók, témát szolgáltatnak a közéletnek, vitákat generálnak. Miközben gyakran élesen és egyenesen fogalmaz, mégsem lehet nagyképűséggel, gőgösséggel, felkészületlenséggel vádolni. (...)"
További Poszt-trauma híreink
Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az estben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye és akkor még diplomatikus voltam.
Van még kérdés?
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek
A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Egyetlen lépésre a világháborútól
Mára elfogadhatatlanná vált az unió
Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban
Az elit célja a totális tudatmódosítás
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Halálba küldené az ismert jobboldali újságírót Magyar Péter elvakult, háborúpárti híve
Kiderült az igazság.
Kiderült a titok, Szabó Tímea megdöbbentő vallomása a Klubrádióban
Lehullt a lepel.
Hont András bohócot csinált Magyar Péterből, zseniális posztban tette helyre
A zsebmessiás ettől ki fog készülni.
Az öt legjobb Diane Keaton-film – Annie Hall + videó
Szerelem, humor és önismeret a 70-es évek New Yorkjában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Igenis vannak angyalok!
Végre viszontlátom mindazt, amit a normális világ hosszú évek óta mondogat, üvölt, suttog, egyre fogyatkozó reménységgel, s lám, egyszer csak minden visszaigazolást nyer.
Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek
A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.
Magyar Péter, az RTL és a néma gyerek
A balliberális tévécsatorna egy hete lapít a Tisza Párt megszorítócsomagjáról.
Szabó Tímea legújabb agymenésén nevet az egész internet
Erre azért nem számítottunk.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!