Fodor Gábor kőkeményen kiállt Orbán Viktor mellett, Magyar Péter szívhatja a fogát

Józanul értékelik a honi közélet eseményeit és szereplőit. Ilyen Fodor Gábor is, aki nem vádolható kormánypártisággal, mégis képes arra, hogy fröcsögés mentesen szakmai alapon értelmezze a politikai történéseket.

A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója és igazgatója az Index-en a következőt írta publicisztikájában a miniszterelnökről:

„A kormánypártok a kampányukat egyértelműen a miniszterelnökre építik, aki rendkívül sokat szerepel. Ez egy okos lépés, hiszen Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon, kiemelkedő politikai képességei és tudása révén alkalmas arra, hogy a megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábort újra aktivizálja. Megnyilatkozásai jók, témát szolgáltatnak a közéletnek, vitákat generálnak. Miközben gyakran élesen és egyenesen fogalmaz, mégsem lehet nagyképűséggel, gőgösséggel, felkészületlenséggel vádolni. (...)"