Poszt-trauma

Fodor Gábor tovább lökte a lejtőn Magyar Péter vándorcirkuszát

Csépányi Balázs
Donald TrumpTisza PártOrbán ViktorMagyar Péter 2025. 11. 14. 5:16

A Tisza Párt elnöke és a teljes baloldali sajtó kikészült a Trump–Orbán-találkozótól. Ahol lehet, igyekeznek mind a mai napig kisebbíteni a történelmi léptékű megállapodás jelentőségét. A baloldali sajtó és a megmondóembereik nagy pánikban vannak, hiszen egy pozitív eseményt kellett negatív köntösbe bújtatnuk. Nagyon nehezen ment ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az érdeküket és mi nem.

Magyar Péter (Fotó: MW/Máté Krisztián)

Az amerikai látogatás a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját, Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak. A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a válaszadók kétharmada jónak tartja, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól.

Természetesen ezt a kutatás Magyar Péter és balos médiamunkások nem fogadják el, mondván kormányközeli intézet publikálta. Ezért álljon itt a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor véleménye is, aki ezzel a Facebook-posztjával tovább lökte Magyar Péterék vándorcirkuszát  a szakadék felé vezető lejtőn:

„A washingtoni Donald Trump–Orbán Viktor-találkozónak azért is örülök, mert most végre a saját szövetségeseink között próbáljuk rendbe tenni az elromlott viszonyokat.  Ez nem azt jelenti, hogy Oroszországgal vagy Kínával nem szabad szóba állni – természetesen kereskedjünk velük, ez az érdekünk. De fontos leszögezni: a mi politikai, történelmi, kulturális és gazdasági közegünk az atlanti világ és az egyensúly felborulást eredményezi, ha hagyjuk a kapcsolatainkat elromlani azzal a közösséggel, amelyhez tartozunk.”

Ez van, Peti! Van még kérdés?

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

A Trump–Orbán-csúcs trendfordító esemény volt

A békésiek nem kérnek az árulóból

A BBC függetlensége a sírba szállt

Az Agenda 2030 zsarnokságot jelent

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

