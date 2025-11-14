Fodor Gábor tovább lökte a lejtőn Magyar Péter vándorcirkuszát

Az amerikai látogatás a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját, Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak. A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a válaszadók kétharmada jónak tartja, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól.

Természetesen ezt a kutatás Magyar Péter és balos médiamunkások nem fogadják el, mondván kormányközeli intézet publikálta. Ezért álljon itt a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor véleménye is, aki ezzel a Facebook-posztjával tovább lökte Magyar Péterék vándorcirkuszát a szakadék felé vezető lejtőn:

„A washingtoni Donald Trump–Orbán Viktor-találkozónak azért is örülök, mert most végre a saját szövetségeseink között próbáljuk rendbe tenni az elromlott viszonyokat. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszországgal vagy Kínával nem szabad szóba állni – természetesen kereskedjünk velük, ez az érdekünk. De fontos leszögezni: a mi politikai, történelmi, kulturális és gazdasági közegünk az atlanti világ és az egyensúly felborulást eredményezi, ha hagyjuk a kapcsolatainkat elromlani azzal a közösséggel, amelyhez tartozunk.”