Fodor Gábor tovább lökte a lejtőn Magyar Péter vándorcirkuszát

A Tisza Párt elnöke és a teljes baloldali sajtó kikészült a Trump–Orbán-találkozótól. Ahol lehet, igyekeznek mind a mai napig kisebbíteni a történelmi léptékű megállapodás jelentőségét. A baloldali sajtó és a megmondóembereik nagy pánikban vannak, hiszen egy pozitív eseményt kellett negatív köntösbe bújtatnuk. Nagyon nehezen ment ez nekik, mert a magyarok nem hülyék, pontosan látják, hogy mi szolgálja az érdeküket és mi nem.
Az amerikai látogatás a választók döntő többsége szerint sikeres volt és elérte a célját, Orbán Viktornak sikerült olyan eredményt elérnie az amerikai elnökkel folytatott tárgyaláson, ami jó az országnak. A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a válaszadók kétharmada jónak tartja, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól.
Természetesen ezt a kutatás Magyar Péter és balos médiamunkások nem fogadják el, mondván kormányközeli intézet publikálta. Ezért álljon itt a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor véleménye is, aki ezzel a Facebook-posztjával tovább lökte Magyar Péterék vándorcirkuszát a szakadék felé vezető lejtőn:
„A washingtoni Donald Trump–Orbán Viktor-találkozónak azért is örülök, mert most végre a saját szövetségeseink között próbáljuk rendbe tenni az elromlott viszonyokat. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszországgal vagy Kínával nem szabad szóba állni – természetesen kereskedjünk velük, ez az érdekünk. De fontos leszögezni: a mi politikai, történelmi, kulturális és gazdasági közegünk az atlanti világ és az egyensúly felborulást eredményezi, ha hagyjuk a kapcsolatainkat elromlani azzal a közösséggel, amelyhez tartozunk.”
Ez van, Peti! Van még kérdés?
