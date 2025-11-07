Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Mivel Pottyondy konkrét, releváns, cáfoló választ nem tudott adni Orbán Balázs írására, a szokásos baloldali, ha úgy tetszik, háborúpárti analógiát mondta fel szóról szóra:

„Abban egyetértünk, hogy a háborús pszichózis életekbe kerül, és súlyos gazdasági károkat okoz. Amiben viszont eltér a véleményünk, hogy szerintem a háborús pszichózisban nem Európa és a liberálisok, hanem Moszkva szenved.”

Majd önfényezésképpen egy kis személyes vonalat is becsempészett a posztjába:

„A személyemre vonatkozó sorait – bár tudom, hogy sértésnek szánta – megtiszteltetésnek veszem. Az Ön megvetése számomra egyszerre jutalom és elismerés.”