Orbán kőkeményen kiosztotta Pottyondy Edinát, az influenszer köpni-nyelni nem tudott

Nagyon büszke vagyok Orbán Balázsra. Végre volt egy bátor politikus, aki helyre tette Pottyondy Edinát. Az internet vicsorgó démona már nagyon hosszú ideje mérgezi a közéletet a lázító, pökhendi és sok esetben alpári stílusban előadatott videóival. Természetesen ezek a megjelenések mindig, tudatosan a baloldali álláspontot hivatottak megerősíteni, megjeleníteni.
Orbán Balázs ezt elégelte meg és rendesen kiosztotta a háborúpárti megmondóembert:
„Azt nem tudjuk, hogy Pottyondy Edina önként, csupán liberális dicsérő szavakért állt-e be ebbe a háborús gépezetbe fogaskeréknek, vagy rendesen megfizetik ezért a munkásságáért. Nyilvánvalóan egyik sem elfogadható, de utóbbi esetben legalább valamifajta racionális magyarázattal is szolgálhatnánk arra, hogy valaki miért dolgozik ekkora lelkesedéssel a magyar érdekkel szemben – előbbi esetben viszont a megvetés marad. Az viszont masszívan velünk van.”
Mivel Pottyondy konkrét, releváns, cáfoló választ nem tudott adni Orbán Balázs írására, a szokásos baloldali, ha úgy tetszik, háborúpárti analógiát mondta fel szóról szóra:
„Abban egyetértünk, hogy a háborús pszichózis életekbe kerül, és súlyos gazdasági károkat okoz. Amiben viszont eltér a véleményünk, hogy szerintem a háborús pszichózisban nem Európa és a liberálisok, hanem Moszkva szenved.”
Majd önfényezésképpen egy kis személyes vonalat is becsempészett a posztjába:
„A személyemre vonatkozó sorait – bár tudom, hogy sértésnek szánta – megtiszteltetésnek veszem. Az Ön megvetése számomra egyszerre jutalom és elismerés.”
Kedves Edina, szeretném önt megnyugtatni. Én pontosan ugyanígy érzek önnel kapcsolatban. Minden bíráló sora öröm számomra, mert gyakorlatilag mindenben ellentétes a véleményünk, és erre nagyon büszke vagyok. Minden vicsorgó, gyűlölettel átitatott posztja tovább erősít, mert ami önnél kiveri a biztosítékot, az csak nagyszerű, előremutató dolog lehet, ráadásul az olvasóink és az egész politikai közösségünk osztja ezt az álláspontot.
Azért, hogy a jutalom és az elismerés érzése fokozódni tudjon önben, elárulom, hogy kialakult önről az évek során egy széleskörű vélemény, ami finoman szólva nem éppen pozitív. Bátran kimondhatjuk, ön az egyik legirritálóbb balos megmondóember.
Bár nagy volt a verseny, ön magabiztosan nyert. Gratulálunk! Van mire büszkének lenni.
Borítókép: Pottyondy Edina (Fotó: Képernyőkép/YouTube)
…
