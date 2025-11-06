Orbánék hazaküldték, a Tisza hátán most visszatérne Magyarországra a megszorításokat sürgető IMF

Radikális, egész Európát érintő megszorításokat javasol a Nemzetközi Valutaalap (IMF), ellenkező esetben a kontinens országait adósságrobbanás fenyegeti – derül ki a szervezet minap kiadott jelentéséből. Alfred Kammer, az IMF európai igazgatója úgy fogalmazott, hogy az elöregedés, az egészségügyi és védelmi kiadások, valamint az energiabiztonság költségei drasztikusan növekednek.

A Tisza Párt gazdasági programja szinte betűről betűre követi a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megszorító receptje (Fotó: AFP)

Emiatt a valutaalap 3,5 százalékos kiadáscsökkentést sürget a következő öt évben, különösen Franciaországban és Belgiumban. Kelet-Európát és kifejezetten Magyarországot tekintve kissé más a javaslat: adóemelés. Mégpedig a progresszív adórendszer, illetve kifejezetten a személyi jövedelemadó mértékének növelése szerepel a globális szervezet iránymutatásában. De itt nincs vége a szigorítások sorának, ugyanis a jóléti rendszert is érintve a magasabb nyugdíjkorhatár, az emelendő egészségügyi költségek és rezsi, valamint kevesebb állami támogatás is a lista része.

Adóemelés és adóemelés

Az IMF szerint a közép-, kelet- és délkelet-európai régióban (ahová Magyarország is tartozik) még van tér a megszorításokra és adóemelésekre, különösen a lakossági és a vállalati adók terén. A jelentéstevők megfogalmazása szerint nagyobb lehetőség kínálkozik az állami bevételek növelésére például a személyi jövedelemadó kulcsainak emelésével és az adórendszer progresszívvá tételével, illetve a társasági adókulcsok felsrófolásával. Az indoklás szerint ezek az adónemek alacsony szinten állnak, tehát van felfelé mozgástér – ez így igaz, hiszen az Orbán-kabinet az elmúlt másfél évtizedben sokat tett azért, hogy ezeket az adókulcsokat minél lejjebb szorítsa. Ennek eredményeként maradt több pénz a családoknál, az extra pedig részben a kiskereskedelemben és a vendéglátásban jelent meg, vagyis az emberek magukra fordíthatták a fizetésük egyre nagyobb hányadát.

A lépcsőzetes rendszerű személyi jövedelemadó, vagyis a progresszív adóztatás a Tisza Párt egyik legrombolóbb hatású lépése lenne kormányra kerülése esetén. A korábban kiszivárgott tervek szerint ugyanis a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó éves szinten bruttó ötmillió forintos jövedelemig, azaz csak egy szűk réteg számára maradna érvényben. Havi bruttó 416 ezer forintos keresettől 22 százalékos adókulcsot vetnének ki a munkavállalókra, 1,25 millió forint feletti jövedelmek esetében pedig 33 százalékos kulcs lépne életbe. Megjelent hírek arról is, hogy a Tisza drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná.