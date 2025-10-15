Megadóztatná a nyugdíjakat is a Tisza + videó

Az Ellenpont elsőként számolt be arról, hogy Simonovits András baloldali közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits a Tisza Párt mellé állt, elszólta magát, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

Simonovits András. Forrás: Ellenpont

A Tisza-szakértő egy másik interjúban arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

– A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek – mondta a közgazdász, aki a megvalósítását egy bűvszóval magyarázta, ez pedig a degresszió. Szerinte ez most is működik, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják. Hozzátette: ezt a degressziót lehetne fokozni. Vagyis Simonovits

a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Azt mondja ugyan, hogy a magasabb nyugdíjakat érintené, de azt nem mondja meg, hogy mit tart magasabbnak.

A Tisza Párt körüli másik tanácsadó, Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megkurtításáról beszélt, ő átlagolná a juttatást. Ahogy egyébként Surányi György baloldali jegybankelnökből lett Tisza-tanácsadó is

a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel.

Surányi szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

Egyéb kiszivárgott tiszás elképzelések is kedvezőtlenül érintetnék a magyar nyugdíjasokat. A háromkulcsos jövedelemadó terve a nyugdíjas munkavállalók számára aránytalanul nagy adóemelést jelentene. A nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adót kellene fizetniük. Egy negyven éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint, ő már a 33 százalékos adósávba esne, így havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresne kevesebbet.