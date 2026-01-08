Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

országos katasztrófavédelmi főigazgatóságsegítségélet

Másodperceken múlhat az emberi élet az extrém időjárásban, fontos dolgot kér a katasztrófavédelem

Egy nyírtassi baleset példáján keresztül hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a segítségnyújtás halaszthatatlan fontosságára. Vészhelyzetben a gyors cselekvés, az együttérzés és a bátorság alapvető értékek, amelyek életeket menthetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 9:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Veszélyhelyzetben néha csak másodpercek döntenek, és bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul, vagy éppen ő segíthet másokon. Az együttérzés, a bátorság és a cselekvőképesség alapvető értékek, amelyek biztonságosabbá tehetik a világot körülöttünk – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

A kiérkező kisvárdai hivatásos tűzoltók kiemelték a személygépkocsi vezetőjét és átadták a mentőknek (Fotó: Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

A katasztrófavédelem bejegyzésében felidézett egy szerdán reggel történt esetet. Egy személyautó és egy rakomány nélküli kamion összeütközött a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél Nyírtass közelében. Az autó az árokba csúszott, sofőrje eszméletlen állapotban beszorult. Éppen arra haladt Buda Zsolt tűzoltó őrnagy, aki egy másik arra járó autós segítségével azonnal megkezdte a mentést. Áramtalanították a kocsit, majd akkumulátoros gyorsdarabolóval eltávolították a jármű ajtaját, miközben a kisvárdai hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mentőszolgálattal.

A szerencsének volt köszönhető, hogy a szintén éppen arra járó férfi autója szerszámokkal volt tele, és fel sem merült benne, hogy segítségnyújtás nélkül továbbmenjen

– mutatott rá katasztrófavédelem.

A két ember minden erőfeszítése és igyekezete ellenére a balesetet szenvedett sofőrt sajnos nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelem posztjában arra buzdított mindenkit, hogy ha bajt lát, cselekedjen.

„Bár nem mindig változtathatunk egy-egy eset kimenetelén, azért tehetünk, hogy legyen segítség és legyen remény” – hangsúlyozták.

Borítókép: Személyautó és egy rakomány nélküli kamion ütközött össze szerdán reggel Nyírtass közelében (Fotó: Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu