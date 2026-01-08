Másodperceken múlhat az emberi élet az extrém időjárásban, fontos dolgot kér a katasztrófavédelem

Veszélyhelyzetben néha csak másodpercek döntenek, és bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul, vagy éppen ő segíthet másokon. Az együttérzés, a bátorság és a cselekvőképesség alapvető értékek, amelyek biztonságosabbá tehetik a világot körülöttünk – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

A kiérkező kisvárdai hivatásos tűzoltók kiemelték a személygépkocsi vezetőjét és átadták a mentőknek (Fotó: Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

A katasztrófavédelem bejegyzésében felidézett egy szerdán reggel történt esetet. Egy személyautó és egy rakomány nélküli kamion összeütközött a 4-es főút 306-os kilométerszelvényénél Nyírtass közelében. Az autó az árokba csúszott, sofőrje eszméletlen állapotban beszorult. Éppen arra haladt Buda Zsolt tűzoltó őrnagy, aki egy másik arra járó autós segítségével azonnal megkezdte a mentést. Áramtalanították a kocsit, majd akkumulátoros gyorsdarabolóval eltávolították a jármű ajtaját, miközben a kisvárdai hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztje folyamatosan tartotta a kapcsolatot a mentőszolgálattal.

A szerencsének volt köszönhető, hogy a szintén éppen arra járó férfi autója szerszámokkal volt tele, és fel sem merült benne, hogy segítségnyújtás nélkül továbbmenjen

– mutatott rá katasztrófavédelem.

A két ember minden erőfeszítése és igyekezete ellenére a balesetet szenvedett sofőrt sajnos nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette.

A katasztrófavédelem posztjában arra buzdított mindenkit, hogy ha bajt lát, cselekedjen.

„Bár nem mindig változtathatunk egy-egy eset kimenetelén, azért tehetünk, hogy legyen segítség és legyen remény” – hangsúlyozták.

Borítókép: Személyautó és egy rakomány nélküli kamion ütközött össze szerdán reggel Nyírtass közelében (Fotó: Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)