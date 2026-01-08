Von der Leyen ismét bíróság elé állhat

Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban újra bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen. Majd közösségi média felületén kifejtette, hogy milyen okok vezettek ehhez.

Az államtitkár szerint újra bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A miniszterhelyettes szerint Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő állítása alapján Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság nem ad érdemi választ a fegyveripari szereplőkkel folytatott egyeztetésekkel, illetve a fegyvergyártó vállalatok vezetőivel fenntartott kapcsolatokkal összefüggésben.

Úgy vélte, mindez akkor történik, amikor a Von der Leyen vezette bizottság egyre határozottabban háborúpárti irányvonalat képvisel, és eurómilliárdokat kíván a háborúra fordítani az európai polgárok pénzéből.