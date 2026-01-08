Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Hídvéghi BalázsbíróságUrsula von dr Leyen

Von der Leyen ismét bíróság elé állhat

Hidvéghi Balázs szerint ismét bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen. Az államtitkár megjegyezte, a Tisza Párt a néppárttal korábban megvédte Európai Bizottság elnökét az elszámoltathatóságtól.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 9:53
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban újra bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen. Majd közösségi média felületén kifejtette, hogy milyen okok vezettek ehhez.

Az államtitkár szerint újra bírósági eljárás elé kerülhet Ursula von der Leyen.
Az államtitkár szerint újra bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A miniszterhelyettes szerint Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő állítása alapján Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság nem ad érdemi választ a fegyveripari szereplőkkel folytatott egyeztetésekkel, illetve a fegyvergyártó vállalatok vezetőivel fenntartott kapcsolatokkal összefüggésben.

Úgy vélte, mindez akkor történik, amikor a Von der Leyen vezette bizottság egyre határozottabban háborúpárti irányvonalat képvisel, és eurómilliárdokat kíván a háborúra fordítani az európai polgárok pénzéből.

Hozzátette, hogy a most kibontakozó ügy korántsem számít első esetnek, mivel korábban is voltak botrányok, amelyek súlyos átláthatósági és jogállamisági problémákra mutattak rá. Példaként említette az eurómilliárdos Pfizer-üzletekhez kapcsolódó üzenetek visszatartását, valamint a korábbi védelmi minisztériumi szerződések körüli vitákat, amelyek szerinte az eltűnt dokumentumokat, a megválaszolatlan kérdéseket és az átláthatóság teljes hiányát mutatják.

Kijelentette továbbá, hogy ettől az eljárástól sem várható érdemi eredmény, mivel az Európai Néppárt – amelynek a Tisza Párt is tagja, és amely az EU háborús politikájának egyik legfőbb képviselője – a korábbi eljárások során is következetesen Von der Leyen mögé állt, és megakadályozta az érdemi elszámoltathatóságot. 

Hangsúlyozta, hogy a botrányok fényében a Von der Leyen vezette bizottságtól sem jogállamisági, sem átláthatósági kérdésekben nem fogadnak el kioktatást.

Borítókép: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI)

