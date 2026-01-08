Von der Leyen ismét bíróság elé állhat

Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy valóban újra bírósági eljárás elé nézhet Ursula von der Leyen. Majd közösségi média felületén kifejtette, hogy milyen okok vezettek ehhez.
A miniszterhelyettes szerint Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő állítása alapján Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság nem ad érdemi választ a fegyveripari szereplőkkel folytatott egyeztetésekkel, illetve a fegyvergyártó vállalatok vezetőivel fenntartott kapcsolatokkal összefüggésben.
Úgy vélte, mindez akkor történik, amikor a Von der Leyen vezette bizottság egyre határozottabban háborúpárti irányvonalat képvisel, és eurómilliárdokat kíván a háborúra fordítani az európai polgárok pénzéből.
