Vörös kód van érvényben, lépett a kormány, minden hajléktalannak van hely a szállásokon + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a hajléktalanok biztonságba helyezéséről kérdezte Pintér Sándort, erről epdig ma reggel egy rövid videót is megosztott. A belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányfőt, hogy ez ugyan önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp Attila államtitkár feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Vörös riasztást rendeltünk el, ami azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint húsz százalék még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését – hangsúlyozta Pintér Sándor. Orbán Viktor erre reagálva hangsúlyozta, hogy

a hajléktalanszállásokon több hely van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon.

Pintér Sándor azt is kiemelte: a rendőrjárőröknek utasításba adták, hogyha hajléktalant találnak szabad területen, azokat szállítsák hajléktalanszállóra.



Vörös kód van érvényben, minden bajba került emberről gondoskodik a kormány

– Szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, van még hely a rendszerben – hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. Fülöp Attila arról, hogy érvénybe lépett Magyarországon a vörös kód, azt mondta: alapműködés esetén minden szociális intézménynek megvan a maga feladata, van, amelyik hajléktalanokkal, van, amelyik idősellátással, van, amelyik fogyatékossággal élőkkel foglalkozik.

Az államtitkár hozzátette:

az extrém hideg, illetve meleg időjárás esetén azonban nem az alapfunkciót kell nézni, hanem gondoskodni azokról, akik bajba jutottak. Ekkor jön a vörös kód, amikor szükség esetén, diszpécserszolgálati jelzés esetén meg kell nyitni ezeket az intézményeket. Ezek a diszpécserszolgálatok 24 órában elérhetők, itt bárki jelezheti, ha bajba jutott embert lát az utcán.

Közlése szerint ilyenkor az utcai szociális munkások fokozottabban vannak jelen a terepen a krízisautókkal, és lakossági bejelentésekre kimennek a bajbajutottakhoz, akiket lehetőség szerint vagy éjjeli menedékhelyre vagy a vörös kód miatt nyitva tartó szociális intézménybe szállítanak.