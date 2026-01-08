Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

vörös kódOrbán ViktorFülöp Attila

Vörös kód van érvényben, lépett a kormány, minden hajléktalannak van hely a szállásokon + videó

A hajléktalanszállókon bőven van hely, senkit sem hagy a kormány az utcán. Orbán Viktor miniszterelnök a hajléktalanok ellátásáról érdeklődött a belügyminiszternél. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár elrendelte a vörös riasztást, a szociális terület minden szegmensén dolgoznak a szakemberek. Az extrém hidegben gondolnak az idősekre, a tanyán elszigetelten élőkre, hajléktalanokra és minden bajba jutott emberre.

Forrás: MTI/Facebook2026. 01. 08. 9:35
Orbán Viktor miniszterelnök a hajléktalanok biztonságba helyezéséről kérdezte Pintér Sándort, erről epdig ma reggel egy rövid videót is megosztott. A belügyminiszter arról tájékoztatta a kormányfőt, hogy ez ugyan önkormányzati feladat, de ettől függetlenül a szociális területért felelős Fülöp Attila államtitkár feladatul kapta, hogy valamennyi önkormányzatot értesítse ki. 

Budapest, 2026. január 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az Operatív Törzs ügyeleti központjában Budapesten 2026. január 7-én. A kormányfő mögött Pintér Sándor belügyminiszter (b1). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Vörös riasztást rendeltünk el, ami azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint húsz százalék még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok valamennyiének biztosítjuk az elhelyezését – hangsúlyozta Pintér Sándor. Orbán Viktor erre reagálva hangsúlyozta, hogy

 a hajléktalanszállásokon több hely van, mint amennyi hajléktalan van Magyarországon.

Pintér Sándor azt is kiemelte: a rendőrjárőröknek utasításba adták, hogyha hajléktalant találnak szabad területen, azokat szállítsák hajléktalanszállóra.


Vörös kód van érvényben, minden bajba került emberről gondoskodik a kormány 

– Szerdán országosan 85,5 százalékban voltak foglaltak az éjjeli menedékhelyek férőhelyei, van még hely a rendszerben – hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. Fülöp Attila arról, hogy érvénybe lépett Magyarországon a vörös kód, azt mondta: alapműködés esetén minden szociális intézménynek megvan a maga feladata, van, amelyik hajléktalanokkal, van, amelyik idősellátással, van, amelyik fogyatékossággal élőkkel foglalkozik.

Az államtitkár hozzátette: 

az extrém hideg, illetve meleg időjárás esetén azonban nem az alapfunkciót kell nézni, hanem gondoskodni azokról, akik bajba jutottak. Ekkor jön a vörös kód, amikor szükség esetén, diszpécserszolgálati jelzés esetén meg kell nyitni ezeket az intézményeket. Ezek a diszpécserszolgálatok 24 órában elérhetők, itt bárki jelezheti, ha bajba jutott embert lát az utcán.

Közlése szerint ilyenkor az utcai szociális munkások fokozottabban vannak jelen a terepen a krízisautókkal, és lakossági bejelentésekre kimennek a bajbajutottakhoz, akiket lehetőség szerint vagy éjjeli menedékhelyre vagy a vörös kód miatt nyitva tartó szociális intézménybe szállítanak.

Budapest, 2026. január 7. Fülöp Attila, a Belügyiminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős álamtitkára (b) és Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője a rendkívüli téli időjárás miatt felállított operatív törzs ülését követően tartott sajtótájékoztatón az OKF Mogyoródi úti épülete előtt 2026. január 7-én. MTI/Bruzák Noémi
Fülöp Attila államtitkár és Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az államtitkár kitért arra is, az elmúlt években kiharcolt és megvédett rezsicsökkentés jelentősége pont az ilyen helyzetekben látszik, az olcsó villany- és gázárakkal hozzájárul a mindennapi szociális biztonsághoz. Szólt arról is, hogy a tanya- és falugondoki szolgáltatások a kiszolgáltatottabb időseket vagy tanyán elszigetelten élőket segítik.

Fülöp Attila a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt: a hajléktalanság alapvetően nagyvárosi sajátosság, a

 hajléktalanok mintegy fele a fővárosban található az országban. 

Budapesten van elég férőhely, az éjszakai és nappali melegedők húszezer helyet jelentenek, ezekre mindenki be tud menni melegedni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)
 

