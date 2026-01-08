Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

BarcelonaSpanyol SzuperkupaRaphinhaathletic bilbao

Retteghetnek a madridiak? Raphinha olyat mondott, amit a Realnál nem akartak hallani

A Barcelona labdarúgócsapata simán vette az első akadályt, és szerdán, az Athletic Bilbao elleni 5-0-s hengerrel bejutott a Spanyol Szuperkupa vasárnapi döntőjébe. Hansi Flick örömmel nézte az övéit, Ernesto Valverde pedig nem azt kapta, amit remélt a Barcától. Az ő és Raphinha nyilatkozata sem ígér sok jót a Barcelona következő ellenfelének, azaz a Real Madridnak vagy az Atléticónak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 10:21
Raphinha duplázott, a Barcelona 5-0-ra győzte le az Athletic Bilbaót (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)
Az nem is volt kérdés, hogy a Barcelona a szerdai, Athletic Bilbao elleni Spanyol Szuperkupa-elődöntő esélyese, de hogy ennyire sima útja lesz a fináléba, azt talán kevesen jósolták volna meg. Hansi Flick azt is megengedhette magának, hogy néhány sztárját pihentesse, Robert Lewandowski egyáltalán nem, Lamine Yamal (nem sérülés, hanem gyomorproblémák miatt), Dani Olmo és Marcus Rashford csak a hajrában lépett pályára, mégis a 38. percre már 4-0-t mutatott az eredményjelző, egészen pontosan tizenhat perc alatt vágott négyet a La Liga listavezetője. Az 52. percben aztán megszületett Raphinha második, a Barca ötödik találata is, 5-0-ra végződött az elődöntő.

Hansi Flick elégedetten figyelte a Barcelona teljesítményét
Hansi Flick elégedetten figyelte a Barcelona teljesítményét (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A fölényes győzelem azonban valójában nem ad okot a csodálkozásra, a gránátvörös-kékek csak korábbi remek szériájukat folytatták az Athletic Bilbao ellen. A legutóbbi négy mérkőzésükön ugyanis sorrendben eggyel növelték a baszkok elleni gólok számát, tehát már szinte előre lehetett tudni, hogy itt bizony meg sem állnak egy ötösig:

  • 2025. január 8-án 2-0 a szuperkupa elődöntőjében,
  • 2025. május 25-én 3-0 a La Ligában,
  • 2025. november 22-én 4-0 a La Ligában,
  • és végül 2026. január 7-én 5-0 a szuperkupa elődöntőjében.

Ezzel szerdán Flick végre azt látta a pályán, amit szeretett volna. – Nekem mindig a következő mérkőzés a legfontosabb. De örömmel figyeltem, amit ma csináltunk, mert az Espanyol ellen nem játszottunk jól. Tetszik, hogy csapatként, együtt játszunk. 

Fantasztikus 5-0-ra nyerni, de ez csak egy meccs, a döntő más lesz.

Ma sikerült irányítanunk a játékot. Kellett néhány perc, mire belelendültünk, utána viszont jól játszottunk. Boldog vagyok, mert jól kontrolláltuk a mérkőzést. Megtartottuk a labdát, és tetszik, hogy a végéig védekeztünk, hogy megőrizzük a kapott gól nélküli eredményt – örömködött a német vezetőedző, aki ezután Yamalra is kitért: – Az elmúlt napokban nem volt teljesen jól, nem is tudott edzeni, ezért nem raktam a kezdőcsapatba. De már rendben van.

Jöhet a Real Madrid?

Ez fontos információ, hiszen vasárnap jön a finálé, amelyben az Atlético vagy a Real Madrid lesz a Barcelona ellenfele, ma 20 órakor (tv: Sport1) kerül sor a második elődöntőre. Flick diplomatikus választ adott, amikor arról kérdezték, melyik csapattal nézne inkább szembe: – A lényeg, hogy mi döntősök vagyunk. Meglátjuk, hogy mi történik a másik elődöntőben.

A játékosai viszont korántsem ennyire megfontoltak. Még a szerdai mérkőzést sem játszották le, amikor már arról lehetett hallani Spanyolországban, hogy a Real Madridot akarják ellenfélnek vasárnap. Erre most nem fáztak rá, de persze a döntő után lehet, hogy bánni fogják a mohóságukat.

– Mindenki El Clásicót akar látni a döntőben, ám bárki jön, mi mindent beleadunk – nyilatkozta Pau Cubarsí, amikor a lehetséges ellenfélről faggatták. – A támadóink nagy formában vannak, kiemelkedő szinten teljesítenek, ami az egész csapatnak a hasznára van. Jó sorozatunk van kapott gól nélküli mérkőzésekből, ez pedig nagyon fontos. Ezen az úton kell továbbmennünk. Amikor azt látod, hogy 5-0 az állás, látszik, hogy nagy a különbség, de nem szabad levennünk a lábunkat a gázról, mert ez segít bennünket a döntőre való felkészülésben.

Raphinha: Ez még nem a legjobb Barcelona

Az említett, ihletett formában játszó támadók közé sorolható Raphinha is, aki bombagóllal is jelentkezett szerdán. 

Szerintem az, hogy könnyű vagy nehéz egy meccs, rajtunk múlik. Bár az eredmény mást mutat, az Athleticet legyőzni nem könnyű. Úgy gondolom, még mindig a legjobb játékunkat keressük, de nagyon jók vagyunk, és ez a lényeg.

Az Athletic ellen játszani mindig nagyon bonyolult, minőségi játékosaik vannak – fogalmazott a brazil klasszis.

Nos, ha Raphinhának igaza van, és a Barcelona még mindig nem mutatta meg a legjobb arcát, akkor a Real Madridnak vagy az Atlético Madridnak van mitől tartania vasárnap. A Bilbaót irányító Ernesto Valverde is így látja a helyzetet: – Nem tudom megmondani, hogy ez volt-e a legjobb Barca az idényben. A Barca legjobb és legrosszabb verziója is képes elgázolni téged, mint ahogy ma tette. Tudjuk, mennyire jók. Megpróbáltunk egy kicsit visszahúzódni, rájuk vártunk, de szerintem ez visszaütött. Amikor az első félidőben négy gólt kapsz, tudod, hogy valami nagyon nincs rendben. Meg kell néznünk, hogyan tudunk felállni ebből a nagy pofonból – kesergett a spanyol tréner.

„Szerintem nem reagáltunk jól azokra a dolgokra, amelyek a meccsen történtek. Nem volt szerencsénk. Voltak nagy helyzeteink, és mindegyiket kihagytuk. Így kikapni fájdalmas, de nem a világ vége. Nem ez az első alkalom, hogy ilyen megtörténik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

