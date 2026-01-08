Retteghetnek a madridiak? Raphinha olyat mondott, amit a Realnál nem akartak hallani

Az nem is volt kérdés, hogy a Barcelona a szerdai, Athletic Bilbao elleni Spanyol Szuperkupa-elődöntő esélyese, de hogy ennyire sima útja lesz a fináléba, azt talán kevesen jósolták volna meg. Hansi Flick azt is megengedhette magának, hogy néhány sztárját pihentesse, Robert Lewandowski egyáltalán nem, Lamine Yamal (nem sérülés, hanem gyomorproblémák miatt), Dani Olmo és Marcus Rashford csak a hajrában lépett pályára, mégis a 38. percre már 4-0-t mutatott az eredményjelző, egészen pontosan tizenhat perc alatt vágott négyet a La Liga listavezetője. Az 52. percben aztán megszületett Raphinha második, a Barca ötödik találata is, 5-0-ra végződött az elődöntő.

Hansi Flick elégedetten figyelte a Barcelona teljesítményét (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

A fölényes győzelem azonban valójában nem ad okot a csodálkozásra, a gránátvörös-kékek csak korábbi remek szériájukat folytatták az Athletic Bilbao ellen. A legutóbbi négy mérkőzésükön ugyanis sorrendben eggyel növelték a baszkok elleni gólok számát, tehát már szinte előre lehetett tudni, hogy itt bizony meg sem állnak egy ötösig:

2025. január 8-án 2-0 a szuperkupa elődöntőjében,

2025. május 25-én 3-0 a La Ligában,

2025. november 22-én 4-0 a La Ligában,

és végül 2026. január 7-én 5-0 a szuperkupa elődöntőjében.

Ezzel szerdán Flick végre azt látta a pályán, amit szeretett volna. – Nekem mindig a következő mérkőzés a legfontosabb. De örömmel figyeltem, amit ma csináltunk, mert az Espanyol ellen nem játszottunk jól. Tetszik, hogy csapatként, együtt játszunk.

Fantasztikus 5-0-ra nyerni, de ez csak egy meccs, a döntő más lesz.

Ma sikerült irányítanunk a játékot. Kellett néhány perc, mire belelendültünk, utána viszont jól játszottunk. Boldog vagyok, mert jól kontrolláltuk a mérkőzést. Megtartottuk a labdát, és tetszik, hogy a végéig védekeztünk, hogy megőrizzük a kapott gól nélküli eredményt – örömködött a német vezetőedző, aki ezután Yamalra is kitért: – Az elmúlt napokban nem volt teljesen jól, nem is tudott edzeni, ezért nem raktam a kezdőcsapatba. De már rendben van.

Jöhet a Real Madrid?

Ez fontos információ, hiszen vasárnap jön a finálé, amelyben az Atlético vagy a Real Madrid lesz a Barcelona ellenfele, ma 20 órakor (tv: Sport1) kerül sor a második elődöntőre. Flick diplomatikus választ adott, amikor arról kérdezték, melyik csapattal nézne inkább szembe: – A lényeg, hogy mi döntősök vagyunk. Meglátjuk, hogy mi történik a másik elődöntőben.