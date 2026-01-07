Ez nem hiányzott a Real Madrid a rangadó előtt, dörzsölheti a tenyerét a Barca?

A Bajnokok Ligája még szünetel, de ez nem jelenti azt, hogy a bajnoki idény kellős közepén ne kellene a spanyol topcsapatoknak külföldön helytállniuk. Néhány éve ugyanis a helyi szövetség engedett a szaúdiak csábításának, azaz egy szép kerek summának, idényenként negyvenmillió eurónak, és az olaszokat követve a Közel-Keletre költöztette a Spanyol Szuperkupát. A hivatalos magyarázat az volt, hogy nem túl nagy érdeklődést kiváltó „barátságos” mérkőzésre így fel tudják hívni a nagyközönség figyelmét. A nagyobb show érdekében még a lebonyolításon is változtattak. Hosszú éveken keresztül oda-visszavágós rendszerben zajlott a Spanyol Szuperkupa döntője, egy meccset a bajnok, egyet pedig a kupagyőztes otthonában rendeztek. 2018-ban már csak egy mérkőzésből állt a finálé, amelyet először rendeztek meg az ország határain kívül, akkor még Marokkóban. Egy évvel később újra változtattak, és a a győztesek mellett a lógó orrú második helyezetteket, a La Liga és a Király-kupa ezüstérmesét is bevonták a „buliba”, így három találkozóra, két elődöntőre és egy döntőre árusíthatták a jegyeket. A költözés óta csak a koronavírus-járvány, idején, 2021-ben fordult elő, hogy Spanyolországban csaptak össze a trófeáért a csapatok, 2020-ban és 2022-től kezdve mindig Szaúd-Arábia adott otthont a tornának, és ez a közeljövőben sem fog változni, a jelenlegi megállapodás értelmében 2029-ig Dzsidda marad a helyszín.

Tavaly a Barcelonáé lett a Spanyol Szuperkupa Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona általában kitömi a Bilbaót

Így a Barcelona és az Athletic Bilbao a szombati, a Real Madrid és az Atlético Madrid a vasárnapi bajnokija óta a néhány napos közel-keleti kiruccanására készülhetett, azóta már meg is érkeztek a csapatok átmeneti otthonukba. Elsőként a címvédő Barca és a Bilbao mérkőzik meg egymással ma este 20 órakor (tv: Sport1). Ernesto Valverde hat játékosára, köztük két kulcsemberére, Yuri Berchiche-re és Aymeric Laporte-ra sem számíthat, míg Hansi Flicknek csak Gavit és Andreas Christensent kell nélkülöznie. Bő egy hónap telt el a két fél legutóbbi találkozója óta, akkor a katalán fővárosban nem is volt kérdés a három pont sorsa, a gránátvörös-kékek 4-0-ra győzték le vendégeiket, de májusban idegenben is 3-0-s kiütést ünnepeltek, 2025 januárjában, szintén a szuperkupa elődöntőjében 2-0-s Barca-siker született.