Spanyol SzuperkupaBarcelonaAtlético Madridathletic bilbaoReal Madrid

Ez nem hiányzott a Real Madrid a rangadó előtt, dörzsölheti a tenyerét a Barca?

A következő napokban Spanyolország helyett Szaúd-Arábia felé fordul a La Ligát kedvelő szurkolók figyelme, mert a bajnokság nagymenői Dzsiddában vívnak meg egymással a Spanyol Szuperkupáért. A Barcelona és a Real Madrid természetesen nem hiányozhatnak a tornáról, őket az Atlético Madrid és a Athletic Bilbao próbálja megállítani a trófeához vezető úton. Kylian Mbappé megállítása miatt ugyanakkor nem kell aggódniuk a riválisoknak, a világbajnok csatár kihagyja a Spanyol Szuperkupát.

Calderon Dubai Viktória
2026. 01. 07. 5:15
Kylian Mbappé nem utazott el a Spanyol Szuperkupa helyszínére, Szaúd-Arábiába Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligája még szünetel, de ez nem jelenti azt, hogy a bajnoki idény kellős közepén ne kellene a spanyol topcsapatoknak külföldön helytállniuk. Néhány éve ugyanis a helyi szövetség engedett a szaúdiak csábításának, azaz egy szép kerek summának, idényenként negyvenmillió eurónak, és az olaszokat követve a Közel-Keletre költöztette a Spanyol Szuperkupát. A hivatalos magyarázat az volt, hogy nem túl nagy érdeklődést kiváltó „barátságos” mérkőzésre így fel tudják hívni a nagyközönség figyelmét. A nagyobb show érdekében még a lebonyolításon is változtattak. Hosszú éveken keresztül oda-visszavágós rendszerben zajlott a Spanyol Szuperkupa döntője, egy meccset a bajnok, egyet pedig a kupagyőztes otthonában rendeztek. 2018-ban már csak egy mérkőzésből állt a finálé, amelyet először rendeztek meg az ország határain kívül, akkor még Marokkóban. Egy évvel később újra változtattak, és a a győztesek mellett a lógó orrú második helyezetteket, a La Liga és a Király-kupa ezüstérmesét is bevonták a „buliba”, így három találkozóra, két elődöntőre és egy döntőre árusíthatták a jegyeket. A költözés óta csak a koronavírus-járvány, idején, 2021-ben fordult elő, hogy Spanyolországban csaptak össze a trófeáért a csapatok, 2020-ban és 2022-től kezdve mindig Szaúd-Arábia adott otthont a tornának, és ez a közeljövőben sem fog változni, a jelenlegi megállapodás értelmében 2029-ig Dzsidda marad a helyszín.

Tavaly a Barcelonáé lett a Spanyol Szuperkupa
Tavaly a Barcelonáé lett a Spanyol Szuperkupa Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Barcelona általában kitömi a Bilbaót

Így a Barcelona és az Athletic Bilbao a szombati, a Real Madrid és az Atlético Madrid a vasárnapi bajnokija óta a néhány napos közel-keleti kiruccanására készülhetett, azóta már meg is érkeztek a csapatok átmeneti otthonukba. Elsőként a címvédő Barca és a Bilbao mérkőzik meg egymással ma este 20 órakor (tv: Sport1). Ernesto Valverde hat játékosára, köztük két kulcsemberére, Yuri Berchiche-re és Aymeric Laporte-ra sem számíthat, míg Hansi Flicknek csak Gavit és Andreas Christensent kell nélkülöznie. Bő egy hónap telt el a két fél legutóbbi találkozója óta, akkor a katalán fővárosban nem is volt kérdés a három pont sorsa, a gránátvörös-kékek 4-0-ra győzték le vendégeiket, de májusban idegenben is 3-0-s kiütést ünnepeltek, 2025 januárjában, szintén a szuperkupa elődöntőjében 2-0-s Barca-siker született. 

Ezek alapján nem kérdéses, hogy ki a ma esti meccs esélyese, és akkor még a két gárda formájáról nem is beszéltünk. A Barcelona a legutóbbi nyolc mérkőzését egyaránt megnyerte, minden alkalommal rúgott legalább két gólt, és persze vezeti a spanyol bajnokságot, négy pont az előnye a Real Madrid előtt. Az Athletic Bilbao ellenben csak nyolcadik, és nagyon vegyes az eredménysora a La Ligában és a BL-ben is. A legutóbbi öt tétmeccséből csak egyet nyert meg, de azt is hosszabbítás után, amikor a harmadosztályú Ourensével csapott össze a Király-kupában. Az előzményeket látva 

a Barcelona játékosai nagyon bizakodnak, és már a vasárnapi döntő jár az eszükben, ahol a spanyol sajtó szerint a Real Madridot szeretnék ellenfélnek, mint ahogy az rendre alakult az elmúlt három évben, mert ez nagyobb motivációt jelentene nekik.

Mbappé nélkül elbír a Real Madrid az Atléticóval?

A másik elődöntős párharcban korántsem ilyen egyértelmű a helyzet. Szeptemberben az Atlético 5-2-es verést mért a városi riválisra, azelőtt azonban az elmúlt évek összecsapásai nagyon szorosak voltak. Tavaly a BL nyolcaddöntőjében csak tizenegyespárbajban jutott tovább a Real Madrid, azt megelőzően pedig három madridi bajnoki rangadó is 1-1-es döntetlennel ért véget. Az alapján is nehéz megjósolni, hogy holnap 20 órakor (tv: Sport1) melyik csapat vívja ki a helyét a döntőben, hogy mindkettő jó passzban van. A királyi gárda, mint már említettük, második, a matracosok hét ponttal mögötte a negyedik pozíciót foglalják el. A Real a Manchester City elleni 2-1-es veresége óta mind a négy meccsét sikerrel hozta, miközben az Atlético legutóbb egy hónapja kapott ki, a Bilbaótól, azóta öt mérkőzést vívott meg veretlenül, ebből négy győzelemmel zárult. 

A piros-fehéreket segítheti, hogy a párharc legnagyobb sztárja, Kylian Mbappé kihagyja a szuperkupát, nem kockáztat vele a klub, miután már a legutóbbi mérkőzéseken is nem teljesen egészségesen lépett pályára. Jó hír viszont Xabi Alonsónak, hogy Dani Carvajalra, Dean Huijsenre és Trent Alexander-Arnoldra ismét számíthat, miközben Brahim Díaz az Afrikai Nemzetek Kupája miatt távol marad a tornától. Diego Simeonének Nicolas Gonzálezt és Clement Lenglet-t kellett otthon hagynia.

Spanyol Szuperkupa, elődöntők

szerda:

  • Barcelona–Athletic Bilbao 20.00 (tv: Sport1)

csütörtök:

  • Atlético Madrid–Real Madrid 20.00 (tv: Sport1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Állni látszék az idő….

Kondor Katalin avatarja

Újabb és újabb háborús gócok bukkannak fel, a régebbi fenekedők sem akarják abbahagyni háborús politikájukat és igyekezetüket, mintha valami ördögi haláltáncot járna a világ.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.