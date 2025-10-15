Egy tiszás szakértő szerint a nyugdíjakat meg kell adóztatni és csökkenteni kell a kezdő nyugdíjat + videó

Rendkívüli

Egy tiszás szakértő szerint a nyugdíjakat meg kell adóztatni és csökkenteni kell a kezdő nyugdíjat

Simonovics István



A jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva – fogalmazott Simonovics István Tisza-szakértő, aki egy interjúban beszélt arról, hogy jobban kéne csökkenteni a magas kezdő nyugdíjakat. A baloldali közgazdász korábban az ATV-ben ismerte be, hogy a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.

A családi támogatások megnyirbálása, az egykulcsos adórendszer eltörlése után most a nyugdíjak csökkentéséről, valamint megadóztatásáról beszélt egy tiszás szakértő.

Simonovics István baloldali közgazdász a 24.hu-nak adott interjújában beszélt arról, hogy

a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

A Tisza szakértője úgy fogalmazott, a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek. Mindennek megvalósítását Simonovics egy bűvszóval magyarázta, ez pedig a degresszió. Szerinte ez most is működik, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz tíz-húsz százalékkal megadóztatják. Hozzátette: ezt a degressziót lehetne fokozni.

A tiszás szakértő szavaiból egyértelműen kiderült, ő a nyugdíjak jelentős részét csökkentené.

Simonovics korábban az ATV műsorában árulta el, hogy a Tisza Párt köreihez tartozik, és

a választás megnyerését követően emelnék a nyugdíjkorhatárt és eltörölnék a Nők40 programot.

Ismert, nem ez az első olyan tiszás terv, ami a nyugdíjakat vette górcső alá. Surányi György egykori jegybankelnök, ma tiszás tanácsadó a 13. havi nyugdíjat támadta. Magyar Péter tanácsadója szerint semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak, hiszen ő mindig 12 havi járulékot fizetett. A gondolatmenet sántít ugyan, de egybevág az Európai Bizottság ajánlásaival, amely évek óta támadja a Fidesz által bevezetett intézkedést.

A dolog érdekessége, hogy nemcsak Surányi, hanem a szintén tiszás tanácsadó, Petschnig Mária Zita is támadja a Fidesz által bevezetett  13. havi nyugdíjat.

Petsching arról beszélt, hogy ő átlagolná a juttatást, és megkurtítaná a 13. havi nyugdíjat.

Az Ellenpont pedig arról írt, hogy egyéb kiszivárgott tiszás tervek is negatívan érintetnék a magyar nyugdíjasokat. A Tisza háza tájáról kiszivárgott

 háromkulcsos jövedelemadó terve a nyugdíjas munkavállalóknak aránytalanul nagy adóemelést jelentene,

amelynek mértéke arányaiban nagyobb lenne, mint az aktív korúak esetében. Ennek oka, hogy a nyugdíj mellett dolgozók nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, csak jövedelemadót.

Mint írták,

 a Tisza által tervezett szja-emelés a nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adófizetési kötelezettséget jelentene.

Egy negyven éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint. Ők már a 33 százalékos adósávba esnének, havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

