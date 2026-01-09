jair bolsonarobrazílialuis inácio lula da silva

A brazil elnök megvétózta azt a törvényt, amely csökkenthetné Jair Bolsonaro volt államfő börtönbüntetését

Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök csütörtökön vétót emelt azon törvény ellen, amely csökkenthetné Jair Bolsonaro volt államfő 27 éves börtönbüntetését. A kongresszus még felülbírálhatja Lula da Silva elnöki vétóját.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 6:11
Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brazília 2019 és 2022 között hivatalban lévő elnöke, Jair Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére 2023-ban tett kísérlet miatt. A latin-amerikai ország parlamentjében decemberben elfogadott törvényjavaslat valamivel több mint két év szabadságvesztésre mérsékelné Bolsonaro büntetését. Ugyanakkor a kongresszus még felülbírálhatja Lula da Silva elnöki vétóját.

Lula da Silva megvétózta a Bolsonaro büntetését csökkentő törvényt
Lula da Silva megvétózta a Bolsonaro büntetését csökkentő törvényt (Fotó: AFP)

A törvényjavaslat egyben csökkenthetné a 2023 januárjában kitört zavargások miatt elítéltek börtönbüntetését is, amikor Bolsonaro hívei megrohamozták az elnöki palota, a legfelsőbb bíróság és a kongresszus épületeit.

A zavargások nyomán mintegy kétezer embert vettek őrizetbe, sokakat közülük el is marasztaltak egyéb bűncselekmények mellett puccskísérlet miatt.

Az (összeesküvők) pártatlan és átlátható eljárást kaptak, és annak végén erős bizonyítékok alapján ítélték el őket

– mondta Lula de Silva a zavargások harmadik évfordulóján tartott rendezvényen.

Január 8. a demokrácia győzelmét jelöli történelmünkben. Azok feletti győzelmet, akik a hatalmat erőszakkal próbálták megragadni fittyet hányva a választásokon kinyilvánított közakaratra

– hangoztatta.

A baloldali elnök már decemberben kijelentette, hogy meg fogja vétózni az előterjesztést.

Borítókép: Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

A Monroe-elv újra él, Amerika az amerikaiaké

Horváth József avatarja

A venezuelai akciónak az is az üzenete, hogy Trump elnök igenis komolyan gondolja, amit kimond.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.