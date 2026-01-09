Ezekben az országrészekben lehetnek ma nagyon csúszósak az utak

A mai nap dermesztően hidegen indul, ezért ajánlott vastagon felöltözni – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.
A bejegyzés szerint egy nyugat felől érkező frontális felhőzet éri el az északkeleti vidékeket, aminek következtében több helyen is várható csapadék.
Különösen a délnyugati országrészben válnak kedvezővé a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső kialakulásához, ami maximális körültekintést igényel a közlekedőktől.
Az ország más részein kisebb csapadék, inkább hószállingózás vagy gyenge hóesés ígérkezik jellemzőnek.
Napközben sem enyhül a hideg: a hőmérséklet csupán délnyugaton emelkedhet 0 fok közelébe, míg északkeleten a csúcsérték a –10 Celsius-fokot is megközelítheti.
Ajánlott folyamatosan figyelemmel kísérni a HungaroMet frissülő veszélyjelzéseit.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!