hungaromethőmérsékletónos esőcsapadék

Ezekben az országrészekben lehetnek ma nagyon csúszósak az utak

Extrém hideg és ónos eső várható pénteken Magyarországon a HungaroMet előrejelzése szerint. A délnyugati régiókban a közlekedés különösen veszélyes lehet az ónos eső miatt. Északkeleten a hőmérséklet –10 fokig is süllyedhet napközben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 7:04
Fotó: Shutterstock
A mai nap dermesztően hidegen indul, ezért ajánlott vastagon felöltözni – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.

Zirc, 2026. január 7. Hókotró dolgozik 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én. MTI/Máthé Zoltán
Hókotró dolgozik a 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A bejegyzés szerint egy nyugat felől érkező frontális felhőzet éri el az északkeleti vidékeket, aminek következtében több helyen is várható csapadék.

Különösen a délnyugati országrészben válnak kedvezővé a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső kialakulásához, ami maximális körültekintést igényel a közlekedőktől.

Az ország más részein kisebb csapadék, inkább hószállingózás vagy gyenge hóesés ígérkezik jellemzőnek.

Napközben sem enyhül a hideg: a hőmérséklet csupán délnyugaton emelkedhet 0 fok közelébe, míg északkeleten a csúcsérték a –10 Celsius-fokot is megközelítheti.

Ajánlott folyamatosan figyelemmel kísérni a HungaroMet frissülő veszélyjelzéseit.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


