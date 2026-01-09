Ezekben az országrészekben lehetnek ma nagyon csúszósak az utak

A mai nap dermesztően hidegen indul, ezért ajánlott vastagon felöltözni – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. a közösségi oldalán.

Hókotró dolgozik a 82-es számú úton Zirc-Kardosrétnél 2026. január 7-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A bejegyzés szerint egy nyugat felől érkező frontális felhőzet éri el az északkeleti vidékeket, aminek következtében több helyen is várható csapadék.

Különösen a délnyugati országrészben válnak kedvezővé a feltételek a tartós, akár intenzív ónos eső kialakulásához, ami maximális körültekintést igényel a közlekedőktől.

Az ország más részein kisebb csapadék, inkább hószállingózás vagy gyenge hóesés ígérkezik jellemzőnek.

Napközben sem enyhül a hideg: a hőmérséklet csupán délnyugaton emelkedhet 0 fok közelébe, míg északkeleten a csúcsérték a –10 Celsius-fokot is megközelítheti.

Ajánlott folyamatosan figyelemmel kísérni a HungaroMet frissülő veszélyjelzéseit.

