Pindroch Tamás: A fővárosi baloldal Brüsszel érdekeit képviseli, nem a budapestiekét

A fővárost irányító baloldali–liberális koalíció és a Tisza Párt az Európai Parlamentben következetesen megszavazza a háborúpárti és migrációt támogató javaslatokat – hívta fel a figyelmet Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte a budapesti városvezetés mögött ugyanaz az ideológiai és politikai szövetség áll, amely Brüsszelben Ukrajna feltétel nélküli támogatását és a nemzeti szuverenitás feladását követeli.

Gábor Márton
2026. 01. 09. 5:42
– Budapestet a balliberális pártok vezetik, amelyek Magyar Péter mamelukjaival alkotnak politikai koalíciót. A tiszások ugyanis megszavazták a költségvetést, tehát a régi és új baloldal már egyesült a fővárosban. A szövetségesek az Európai Parlamentben is együttműködnek, hiszen a Tisza és a DK anyapártjai, az Európai Néppárt és az Európai Szocialisták Pártja szövetségesei egymásnak – mondta el lapunknak Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A szakértő szerint

ez egy háború- és migránspárti koalíció, amely – kiegészülve a liberálisokkal és a zöldekkel – a legvadabb indítványokat terjeszti elő és fogadja el az Európai Parlamentben. A tiszás és DK-s képviselők pedig mindezeket minden skrupulus nélkül meg is szavazták.

Pindroch szerint hiába tagadja Magyar Péter, a Tiszának „papírja van” minderről, hiszen az EP-ben minden szavazás jegyzőkönyvét akkurátus módon dokumentálják. 

A munkahelyéről folyamatosan hiányzó – de a többmilliós fizetését felvevő – Magyar Péter tavaly áprilisban nem volt jelen azon a szavazáson, amelyen az általa kiválasztott tiszás párttársai megszavazták a költségvetési stratégiát. Ebben többek között Ukrajna feltétel nélküli anyagi támogatása, illetve ennek a pénzügyi forrásnak a növelése is szerepel

– jegyezte meg a vezető elemző. Kiemelte, a DK korábban minden lehető eszközt megragadott a migráció támogatására, és ebben most partnerre talált a Tiszában. Magyar Péter alakulatának EP-képviselői közül Dávid Dóra ugyanis nyíltan kiállt a befogadás mellett, pártja pedig az uniós költségvetési szavazással tett hitet az uniós migrációs paktum mellett. 

Budapesten tehát e pártok állnak az ugyancsak ukrán- és migránspárti Karácsony Gergely főpolgármester mögött. Ő Zugló polgármestereként 2015-ben a kerületében szeretett volna elszállásolni migránsokat

– emelte ki Pindroch. Hozzátette, a Fővárosi Közgyűlés többségét alkotó balos politikai szövetség mindenben szöges ellentéte a Fidesz által képviselt patriotizmusnak, normalitásnak, családpolitikának. 

A globalista, brüsszelita, genderista érdekkörök előretolt helyőrsége a Karácsony–Magyar fővárosi koalíció, amelynek masszív hátteret biztosítanak a sorosista »civil szervezetek«, melegjogi és genderaktivisták

– jelentette ki az Alapjogokért Központ munkatársa. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és jobbkeze, Kiss Ambrus (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

