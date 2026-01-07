magyar pétereurópai parlamenttiszamigráció

Óriásit hazudott Magyar Péter, a Tisza igenis megszavazta a migrációs paktumot

Lebuktatta Magyar Pétert Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Magyar azt állította, hogy a Tisza leszavazta a migrációs paktumot. Ezzel szemben a valóság az, hogy az ellenzéki párt teljesítette a brüsszeli elvárásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:45
Újabb hazugságon kapták Magyar Pétert, ezúttal a migrációs paktum ügyében. A Tisza Párt vezére az ATV műsorában azt állította, hogy amikor a migrációs paktummal kapcsolatos szavazás volt, akkor ők azt mindig leszavazták. 

Ez egy szépen kifejlett hazugság

– reagált Magyar Péter állításaira Dömötör Csaba a közösségi oldalán.

Magyar Péter 20251206 Kecskemét A Tisza Párt rendezvénye fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A Fidesz európai parlamenti képviselője példaként bemutatta a költségvetési szavazás jegyzőkönyvét. Ebben az Európai Parlament nagykoalíciós többsége egyértelműen állást foglalt a migrációs paktum gyors végrehajtása mellett, és ennek érdekében további 25 millió eurót különített el egy alapba.

A paktum lényege az Európába érkező migránsok szétosztása

– tette hozzá.

A kormánypárti politikus leszögezte, hogy a paktumot a jelenlévő tiszások mind megszavazták. Ezt pedig onnan lehet tudni, hogy a jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az ugyanonnan finanszírozott média- és influenszercsoportok mégis szó nélkül hagyják, hogy az egészet letagadja

– jegyezte meg Dömötör Csaba.

Magyar Péter az interjúban azt is mondta, hogy az uniós pénzekért cserébe más dolgokat is vállaltak Brüsszelnek. Dömötör Csaba rámutatott: az ilyen jegyzőkönyvek alapján legalább mindenki láthatja, hogy mit is jelentenek ezek a „más dolgok”.

Az EP jelentése szerint további finanszírozásra van szükség a migrációs alap megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében. A 2024. októberi jelentés azt irányozta előre 2025-re, hogy 25 millió euróval megerősítik a migrációs alapot, tekintettel arra, hogy az szerintük pozitívan járult hozzá a menekültek azonnali támogatásához.

A szavazási jegyzőkönyvből pedig világosan látható, hogy 

a tervezetet a tiszás európai parlamenti képviselők is megszavazták.

Az európai uniós migrációs paktum nem a migráció megállítására, hanem a probléma szétterítésére épül, és olyan államokat is belerángat a válságba, amelyek Magyarországhoz hasonlóan tudatos határvédelemmel és szigorú bevándorláspolitikával eddig sikeresen maradtak ki belőle.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)


