Az Európai Unió tökélyre fejlesztette a bürokráciát, így természetesen minden ülésről, vitáról és szavazásról található dokumentum. Magyar Péter annak ellenére hazudott egyértelműen a sajtótájékoztatóján, hogy a Tisza Párt képviselői bizonyíthatóan megszavazták Ukrajna további támogatását, és az orosz vagyon felhasználásának a tervét is.
Magyar Péter hazudik, pártja a háború mellett szavazott
A Tisza Párt vezetője nemrég sajtótájékoztatót tartott, amin letagadta, hogy a párt valaha is a háború eszkalációját támogatta. Magyar Péter azonban egyértelműen hazudott, hiszen párttársai több alkalommal is szavaztak Ukrajna és a háború támogatása mellett.
2024 márciusának utolsó napján is összeültek a képviselők Strasbourgban, ahol többek között a 2026. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról vitáztak.
A tervezet többek között kitért Ukrajna jövőbeni támogatására is, illetve szerepelt benne az orosz vagyon elkobzására vonatkozó tervezet is.
Magyar Péter ennek kapcsán is hazudott a tegnapi sajtótájékoztatóján, amikor arról beszélt, hogy ő és pártja nem támogatja a háború eszkalációját. Az EP-nek az áprilisi szavazásról szóló jegyzékében ugyanis feketén-fehéren szerepelnek a Tisza Párt képviselői a támogatók listáján.
Magyar Péter pártja a háborúra szavazott
Érdemes tehát megnézni, hogy mire is mondtak igent Magyar Péterék. A Tisza Párt képviselői által is megszavazott szöveg végső változatában ugyanis a 35. pontban az szerepel, hogy az EU „határozottan megerősíti feltétel nélküli és teljes támogatását Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni szabadságáért és demokráciájáért folytatott küzdelmében, és hangsúlyozza a magas szintű finanszírozás folyamatos szükségességét”.
A dokumentum egyúttal hitet tesz amellett, hogy „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség”, ennek kapcsán pedig sürgették a tagállamokat a támogatások növelésére.
Emellett a szöveg üdvözli a „Tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmuson keresztül”.
Emellett a szöveg felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, természetesen nem említve az ukrán oldal esetleges bűneinek kivizsgálását.
Magyar Péter és pártja tehát nemhogy nem szavazott a háború eszkalációja ellen, hanem még támogatta is azt az egyébként még az EU-n belül is óriási vitákat kiváltó javaslatot, ami Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint egyértelműen felért volna egy hadüzenettel. A terv értelmében – amit a Tisza is támogatott – elkobozták volna az Európában található orosz vagyoneszközöket, ebből pedig hitelt vettek volna fel Ukrajna számára.
Dömötör Csaba, a Patrióták Európért képviselője szintén arról írt friss bejegyzésében, hogy Magyar Péter „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. A képviselő arról is beszélt, hogy a Tisza ráadásul nemcsak a háborút, hanem a migrációs paktumot is támogatja.
„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – emelte ki a képviselő.
Azt, hogy a Tisza Párt mennyire kívánja kiszolgálni Brüsszel érdekeit, szintén Magyar Péter mondta el a sajtótájékoztatón, amikor úgy fogalmazott, hogy az uniós forrásokért „vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.
Bejegyzésében Kocsis kiemelte, hogy érdemes lenne beszélni róla, hogy Magyar Péter „mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára”.
Nem ez volt az egyetlen eset
Az Európai Parlament plenáris ülése december végén szavazott a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.
Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének
– írta akkor a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)
