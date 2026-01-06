Magyar Péter hazudik, pártja a háború mellett szavazott

A dokumentum egyúttal hitet tesz amellett, hogy „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség”, ennek kapcsán pedig sürgették a tagállamokat a támogatások növelésére.

Emellett a szöveg üdvözli a „Tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmuson keresztül”.

Emellett a szöveg felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, természetesen nem említve az ukrán oldal esetleges bűneinek kivizsgálását.

Magyar Péter és pártja tehát nemhogy nem szavazott a háború eszkalációja ellen, hanem még támogatta is azt az egyébként még az EU-n belül is óriási vitákat kiváltó javaslatot, ami Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint egyértelműen felért volna egy hadüzenettel. A terv értelmében – amit a Tisza is támogatott – elkobozták volna az Európában található orosz vagyoneszközöket, ebből pedig hitelt vettek volna fel Ukrajna számára.

Dömötör Csaba, a Patrióták Európért képviselője szintén arról írt friss bejegyzésében, hogy Magyar Péter „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. A képviselő arról is beszélt, hogy a Tisza ráadásul nemcsak a háborút, hanem a migrációs paktumot is támogatja.

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – emelte ki a képviselő.

Azt, hogy a Tisza Párt mennyire kívánja kiszolgálni Brüsszel érdekeit, szintén Magyar Péter mondta el a sajtótájékoztatón, amikor úgy fogalmazott, hogy az uniós forrásokért „vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán.

Bejegyzésében Kocsis kiemelte, hogy érdemes lenne beszélni róla, hogy Magyar Péter „mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára”.

Nem ez volt az egyetlen eset

Az Európai Parlament plenáris ülése december végén szavazott a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének

– írta akkor a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye.

