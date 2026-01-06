Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Magyar PéterTisza Párthazugság

Magyar Péter hazudik, pártja a háború mellett szavazott

A Tisza Párt vezetője nemrég sajtótájékoztatót tartott, amin letagadta, hogy a párt valaha is a háború eszkalációját támogatta. Magyar Péter azonban egyértelműen hazudott, hiszen párttársai több alkalommal is szavaztak Ukrajna és a háború támogatása mellett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:52
Fotó: BALINT SZENTGALLAY Forrás: NurPhoto
Az Európai Unió tökélyre fejlesztette a bürokráciát, így természetesen minden ülésről, vitáról és szavazásról található dokumentum. Magyar Péter annak ellenére hazudott egyértelműen a sajtótájékoztatóján, hogy a Tisza Párt képviselői bizonyíthatóan megszavazták Ukrajna további támogatását, és az orosz vagyon felhasználásának a tervét is. 

Magyar Péter elfelejtette, hogy pártja is megszavazta az orosz vagyon felhasználásának tervét
Magyar Péter elfelejtette, hogy pártja is megszavazta az orosz vagyon felhasználásának tervét. Fotó: NurPhoto/Balint Szentgallay

2024 márciusának utolsó napján is összeültek a képviselők Strasbourgban, ahol többek között a 2026. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról vitáztak. 

A tervezet többek között kitért Ukrajna jövőbeni támogatására is, illetve szerepelt benne az orosz vagyon elkobzására vonatkozó tervezet is. 

Magyar Péter ennek kapcsán is hazudott a tegnapi sajtótájékoztatóján, amikor arról beszélt, hogy ő és pártja nem támogatja a háború eszkalációját. Az EP-nek az áprilisi szavazásról szóló jegyzékében ugyanis feketén-fehéren szerepelnek a Tisza Párt képviselői a támogatók listáján. 

Magyar Péter pártja a háborúra szavazott 

Érdemes tehát megnézni, hogy mire is mondtak igent Magyar Péterék. A Tisza Párt képviselői által is megszavazott szöveg végső változatában ugyanis a 35. pontban az szerepel, hogy az EU „határozottan megerősíti feltétel nélküli és teljes támogatását Ukrajna iránt az orosz agresszióval szembeni szabadságáért és demokráciájáért folytatott küzdelmében, és hangsúlyozza a magas szintű finanszírozás folyamatos szükségességét”. 

A dokumentum egyúttal hitet tesz amellett, hogy „Ukrajna sürgető védelmi szükségleteinek kielégítése és az ukrán gazdaság további támogatása érdekében rendszeres és kiszámítható pénzügyi támogatás nyújtására, valamint a befektetési lehetőségek elősegítésére van szükség”, ennek kapcsán pedig sürgették a tagállamokat a támogatások növelésére. 

Emellett a szöveg üdvözli a „Tanáccsal kötött megállapodást Ukrajna makroszintű pénzügyi támogatásáról, amely akár 35 milliárd eurós összeget is elérhet, és amely a befagyasztott orosz eszközök bevételeit használja fel az új Ukrajna Hitel Együttműködési Mechanizmuson keresztül”. 

Emellett a szöveg felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, természetesen nem említve az ukrán oldal esetleges bűneinek kivizsgálását. 

Magyar Péter és pártja tehát nemhogy nem szavazott a háború eszkalációja ellen, hanem még támogatta is azt az egyébként még az EU-n belül is óriási vitákat kiváltó javaslatot, ami Orbán Viktor miniszterelnök szavai szerint egyértelműen felért volna egy hadüzenettel. A terv értelmében – amit a Tisza is támogatott – elkobozták volna az Európában található orosz vagyoneszközöket, ebből pedig hitelt vettek volna fel Ukrajna számára. 

Dömötör Csaba, a Patrióták Európért képviselője szintén arról írt friss bejegyzésében, hogy Magyar Péter „úgy hazudik, mint a vízfolyás”. A képviselő arról is beszélt, hogy a Tisza ráadásul nemcsak a háborút, hanem a migrációs paktumot is támogatja. 

„Épp ennyire szikár tény, hogy a tiszások brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a migrációs paktum mielőbbi végrehajtását határozta meg fő célként 2025-re. Ez szerepel a kongresszusukon elfogadott stratégiai dokumentumukban és a munkatervükben is” – emelte ki a képviselő.

Azt, hogy a Tisza Párt mennyire kívánja kiszolgálni Brüsszel érdekeit, szintén Magyar Péter mondta el a sajtótájékoztatón, amikor úgy fogalmazott, hogy az uniós forrásokért „vállalunk mi is cserébe más dolgokat az Európai Unió felé” – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán. 

Bejegyzésében Kocsis kiemelte, hogy érdemes lenne beszélni róla, hogy Magyar Péter „mit ígért Weber elvtársnak a magyarok kontójára”. 

Nem ez volt az egyetlen eset 

Az Európai Parlament plenáris ülése december végén szavazott a ReArm Europe nevű védelmi ipari beruházási csomagról. A javaslat értelmében Ukrajna hozzáférést kapna egyes, eddig kizárólag uniós országok számára nyitott pénzügyi eszközhöz, többek között az Európai Védelmi Alaphoz. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy ukrán vállalatok uniós költségvetési forrásból, így a magyar emberek által befizetett pénzből is, fejleszthetnének és tesztelhetnének fegyvereket.

Magyar Péter jelen lévő EP-képviselői ezt a javaslatot teljes mellszélességgel támogatták. Ezzel hitet tettek Von der Leyen háborúpárti politikája mellett. Bizonyították, hogy Ukrajna kérdésében minden brüsszeli elvárást teljesítenének

– írta akkor a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának sajtóközleménye. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője (Fotó: AFP)

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt 

Kocsis Máté: Magyar Péter mennyiért adta el pontosan az ország alapvető érdekeit Brüsszelben?

Hazudik Magyar Péter, mindenkit becsap a Tisza Párt  7 cikk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

