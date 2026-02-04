Beigazolódott: kettős játszmát játszik a Tisza + videó

Kiborult a bili a Tiszánál: mást mondanak, mint amit terveznek – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett, Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt munkacsoport-vezetője kitálalt: a párt eltitkolja valódi terveit. Miközben mást mondanak a kamerák előtt, a kiszivárgott 600 oldalas dokumentum rögzíti a tényleges, 2035-ig szóló céljaikat – figyelmeztetett a fővárosi frakcióvezető.

Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter volt munkatársa szerint a Tisza nem rendszerváltásra, csak a pozíciók átvételére készül, miközben az önkénteseket egyszerűen kihasználja

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Rámutatott, beigazolódott az, amit eddig is hallottunk. Ahogy Tarr Zoltán fogalmazott: nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak. Így hazudik a Tisza a szavazóinak és játszik kettős játszmát – tette hozzá.

– Van egy olyan programjuk Csercsa Balázs elmondása szerint, ami kifelé, az emberek felé szól, és igazából egy kommunikációs trükk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra. Hozzátette: még ezt sem mutatták be.

Van egy egészen másféle programjuk, – aminek kiszivárgott néhány héttel ezelőtt a nagy része –, ez pedig egy konvergenciaprogram, ami alatt azt kell érteni, hogy ez egy olyan Európai Uniónak megfelelni akaró program, ami arról szól, hogy hogyan lehet az Európai Unió elvárásait teljesíteni – ismertette.

Tehát ennyit arról, hogy a Tisza mennyire őszinte a választókkal és mit lehet tőlük remélni

– hangsúlyozta a frakcióvezető.