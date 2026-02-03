Választási csalás vagy előre legyártott magyarázat? Kérdéseket vetnek fel a Tisza-közeli kutatások

Több, a Tisza Párt előnyét mutató közvélemény-kutatás módszertana minimum megkérdőjelezhető, ami egy esetleges vereség esetén előre megágyazhat a választási csalás narratívájának Magyar Péterék részéről, figyelmeztetett Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője a Facebook-oldalán.

Fotó: AFP

Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet: nem szabad elfelejteni, hogy a Tisza Párt elnöke nem is olyan régen maga jelentette ki, hogy a korábbi választásokon nem történt csalás – tette hozzá. Az elemző szerint

egyes kutatásoknál, amelyek a Tisza előnyét mutatják, nem megfelelő súlyozást alkalmaztak, irreálisan magas választási részvétellel számoltak – olyannal, amelyet az 1990 óta tartott választások egyike sem közelített meg – vagy olyan módszertant használtak, amelyről a készítője néhány évvel korábban még maga állította, hogy nem alkalmas közvélemény-kutatásra.

Erdélyi Rezső Krisztián úgy fogalmazott: ezek után egy esetleges vereségre készülve Magyar Péter már most a 2022-es választásokra hivatkozva riogat csalással.

A poszt végén emlékeztetett arra is, hogy az internet nem felejt, és