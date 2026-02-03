Lázár János: Fideszesnek és tiszásnak egyaránt vissza kell utasítani az erőszakot! + videó

A Lázárinfó ezúttal Pusztaszabolcsról jelentkezett, ahová az építési és közlekedési miniszter a térség országgyűlési képviselőjével, Mészáros Jánossal érkezett. Lázár János beszédében hangsúlyozta: ez egy nagyon nehéz választókörzet, nagyon nagy csata várható. Emlékeztetett, az előző választásokon alig pár száz szavazattal nyert a kormánypártok jelöltje. Ezért mindenkit arra kér, hogy akinek fontos a béke, a minimálbér, a 13. és 14. havi nyugdíj, és a kormányzati támogatások, az álljon ki a Fidesz mellett. – Ha összefogunk, erősek vagyunk. és meg fogjuk nyerni a választást ebben a választókerületben is – emelte ki.

Lázár János Pusztaszabolcson (Forrás: Youtube)

A miniszter kitért beszéde elején a nagy vihart kavart gyöngyösi fórumára is, amelynek kapcsán leszögezte: nem helyes, hogy a Tisza Párt pénzért, bármilyen megfontolásból embereket fogad fel és elküldi őket egy fórumra, hogy uszítsanak és feszültséget keltsenek.

Hogyan fordulhat elő egy országban, hogy valaki »szeretetországot« hirdet, utána pedig erőszakhoz folyamodik?

– vetette fel a kérdést a miniszter, leszögezve: nem szabad engedni, hogy Magyarország olyan hellyé váljon, ahol politikai rendezvényre felbérelt bűnözőket küldhetnek erőszakot szítani. Ezt vissza kell utasítani a fideszeseknek és a tiszásoknak egyaránt.

Az emberek már nem veszik elég komolyan a háború

Lázár János az áprilisi választások tétjére kitérve elárulta, sokan kérdezik tőle: valós veszély-e az, hogy a szomszédban háború van? Emlékeztetett: 2022-ben, a parlamenti választások előtt néhány hónappal tört ki az orosz-ukrán háború. Akkor mindenki foglalkozott vele, de most már az emberek hozzászoktak a háborúhoz. Naivan bíznak az európai vezetők bölcsességében, de azok nem hajlandók tenni a béke érdekében, sőt: az egész kontinens fegyverkezni kezdett, többen a sorkatonai szolgálatot is visszavezették.

A tárcavezető hangsúlyozta, a mai világban foglalkozni kell azzal, hogy mi vár ránk a következő 10 esztendőben. Akinek pedig családja van, a konfliktusos világpolitika miatt nem lehet biztos abban, hogy ez az időszak jobb lesz.