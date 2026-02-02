Tisza PártLázárinfóGyöngyös

Feljelentés, rendbontásra felbérelt bűnözők és egy összevert áldozat – mutatjuk, hova eszkalálódott a tiszások provokációja + videó

Erőszakba és fenyegetésekbe torkollott Magyar Péterék „szeretetországos” kampánya Gyöngyösön. Tiszás provokátorok zavarták meg Lázár János fórumát, majd egy résztvevőt meg is vertek, mert információkat osztott meg arról, hogy a provokátorok fizetséget kaptak a rendbontásért. Az ügy már büntetőjogi következményeket is maga után vonhat, még a miniszterelnök is megszólalt.

2026. 02. 02.
Újabb botránnyal mutatták meg Magyar Péterék, mit is jelent az általuk hirdetett „szeretetország”. A Tisza Párt a baloldali sajtóval karöltve már több mint egy hete próbálja napirenden tartani Lázár János egy félreértett mondatát, amely az építési és közlekedési miniszter fórumán hangzott el. Az uszításnak meg is lett az eredménye, provokátorok jelentek meg a tárcavezető gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt. 

 

Valami már azonban a kezdetektől bűzlött a rendbontás körül: a bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem előre megtervezett akcióra utalt. Később kiderült, a résztvevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Garázdaság miatt feljelentés született a randalírozókkal szemben. Vasárnap pedig bebizonyosodott, amit már korábban is sejteni lehetett: Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője egy helyi férfitól kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás aktivista Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak , akik elmentek balhézni Lázár János eseményére. A hír már önmagában is nagy visszhangot keltett a hazai közéletben, de hétfőn délelőtt tovább fokozódott a helyzet: Pócs János arról számolt be, hogy a neki nyilatkozó férfit megtámadták és meg is verték. 

A Jászság országgyűlési képviselője megtudta azt is, kik voltak a támadók: Csík Miklós családja. A bántalmazott a Blikknek szólalt meg először, a nyilatkozatában megerősítette: valóban a tiszás aktivista lánya és veje támadta meg, sötétben, egy buszmegálló környékén. 

Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni

 – mondta. A polgármester rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre kihallgatásra. Elmondása szerint kért egy drogtesztet is, hogy bizonyítsa, nem használt kábítószert. – Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről – idézte fel.

 

Védelmet ígértek a bántalmazott férfinak

Pócs János ezután feltöltött egy videót közösségi oldalára, amelyben a bántalmazott R. Richárddal beszélgetett. Az áldozat felidézte: a támadók be akarták húzni a kocsiba, el akarták valahova vinni – ő maga nem tudja, hova. Miután azonban R. Richárd vallomást tett a rendőrségen, a támadók Csík Miklóssal együtt bocsánatot kértek tőle, hogy a történteknek ne legyen következménye. 

Teljesen biztos lehetsz benne, hogy nem fordulhat elő sem veled, sem mással, hogy valakit bántanak azért, mert elmondja az őszinte, igaz véleményét. Nem fordulhat elő, hogy tisztás bűnözők úrrá legyenek valakin. Melletted vagyunk, meg fogunk védeni

–  ígérte a bántalmazott férfinak Pócs János.

A képviselő videójában emlékeztetett arra is, hogy a tiszás Csík Miklós még őt is megfenyegette. Felidézte a tiszás Ruszin-Szendi Romulusz szavait: „Ne várjátok meg, hogy kezet emeljen magyar a magyarra.”

Megtörtént, pedig még csak kampány van. Ezúton ígérjük és fogadjuk meg mindenkinek: magyar a magyarnak, roma a romának, hogy mi meg fogjuk őket védeni. Nem fogjuk engedni, hogy még egyszer előforduljon, ami Richárddal előfordult

– jelentette ki.

Pócs Jánost is megfenyegették

Pócs János képviselőt Csík Miklós ugyan nem verette meg, „csak” nyilvánosan megfenyegette a Facebookon keresztül. A felvételen az aktivista azt mondta: „most leindulok hozzád”, majd hozzátette, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust. „Azt mondták, ötvenen jönnek, és megtalálnak. Várom őket szeretettel, nem félek. Ez lenne a tiszás szeretetország? Az elmúlt 35 évben, a rendszerváltás óta nem volt olyan, hogy tettlegességig fajuljon egy kampány. A Tisza Párt ezt is elintézte” – mondta a Blikknek az országgyűlési képviselő.

Ezt még Orbán Viktor sem tudta szó nélkül hagyni

Az ügy kapcsán Kocsis Máté videóüzenetet küldött Magyar Péternek, amelyben leszögezte: – Tisztában vagyok vele, hogy lételemed az agresszió és az erőszak. De talán most túlmentetek minden határon, elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy. Alakul a következő mentelmi ügyed. Fogd vissza magad egy kicsit, jó? Gondold át! – figyelmeztetett.

A verést még Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, az egyik videójában hangsúlyozta: ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon. A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

Borítókép: Csík Miklós és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

