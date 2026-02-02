A kétszínűség csúcsa, hogy Magyar Péter erőszakmentességre szólít fel, miután aktivistái összevertek egy embert

A Tisza-vezér kétszínűségére hívta fel a figyelmet Kocsis Máté : a Fidesz frakcióvezetője szerint mással nem magyarázható, hogy miután hívei megverték a férfit, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek elmondta, milyen eszközöket vetettek be a tiszások annak érdekében, hogy provokátorokkal zavarjanak meg egy Lázárinfót, most Magyar Péter erőszakosságmentességre szólít fel.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté megjegyezte:

Kétszínűség level 1000. Most, hogy megverették a tarnaörsi csávót, Peti felszólít mindenkit, hogy ne legyen erőszakos. Besz@rás, milyen pofátlan.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, az egész ügy előzménye, hogy Lázár János egy félreértett mondata miatt provokátorok jelentek meg a miniszter gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem egy előre megtervezett akcióra utalt. Lapunk úgy tudja, hogy a rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője vasárnap egy helyi férfitől kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János rendezvényére.

Ezután verték meg a helyi férfit. A bántalmazott elmondása szerint Csík lánya és veje a sötétben támadták meg, egy buszmegálló környékén.

Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni

– mondta. A polgármester rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre kihallgatásra. Elmondása szerint kért egy drogtesztet is, hogy bizonyítsa, nem használt kábítószert.