Kocsis MátéPócs JánosMagyar Péter

A kétszínűség csúcsa, hogy Magyar Péter erőszakmentességre szólít fel, miután aktivistái összevertek egy embert

Kocsis Máté szerint pofátlan a Tisza-vezér megnyilvánulása.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 19:45
A Tisza-vezér kétszínűségére hívta fel a figyelmet Kocsis Máté : a Fidesz frakcióvezetője szerint mással nem magyarázható, hogy miután hívei megverték a férfit, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek elmondta, milyen eszközöket vetettek be a tiszások annak érdekében, hogy provokátorokkal zavarjanak meg egy Lázárinfót, most Magyar Péter erőszakosságmentességre szólít fel.

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Legfrissebb Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté megjegyezte:

Kétszínűség level 1000. Most, hogy megverették a tarnaörsi csávót, Peti felszólít mindenkit, hogy ne legyen erőszakos. Besz@rás, milyen pofátlan.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, az egész ügy előzménye, hogy Lázár János egy félreértett mondata miatt provokátorok jelentek meg a miniszter gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem egy előre megtervezett akcióra utalt. Lapunk úgy tudja, hogy a rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe. 

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője vasárnap egy helyi férfitől kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János rendezvényére.

Ezután verték meg a helyi férfit. A bántalmazott elmondása szerint Csík lánya és veje a sötétben támadták meg, egy buszmegálló környékén. 

Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni

 – mondta. A polgármester rendőröket küldött a segítségére, akik elvitték Hevesre kihallgatásra. Elmondása szerint kért egy drogtesztet is, hogy bizonyítsa, nem használt kábítószert. 

Csík Miklós korábban nyílt fenyegetést fogalmazott meg Pócs János  ellen egy élő Facebook-videóban. A felvételen az aktivista azt mondja: – Most leindulok hozzád. Majd hozzáteszi, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust.

–B…ssza meg Pócs János! Támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába meg a faluba és kérdezősködtök? – hallható a videóban, majd a férfi kilátásba helyezte, hogy a képviselő után megy a kávézóba, ahol már korábban is járt, hogy felmérje a terepet.

 A fideszes képviselő higgadtan, egy kávé felett invitálta őket: – Gyertek nyugodtan, ti szeretetország-építők, de egy dolgot tudnotok kell: bennünket soha, senki nem fenyegethet meg.

Ötvenen? Hát annyi kell is

– zárta a videóját a képviselő.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

