A tiszások fizették le a Lázárinfón provokáló bűnözőket

Pócs János utánajárt, mennyit ért meg Magyar Péteréknek a balhé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 18:35
Forrás: Facebook/Lázár János
Aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes – mutatott rá Pócs János a közösségi oldalán. Az országgyűlési képviselő felidézte: ezen a héten volt az a Lázárinfó Gyöngyösön, ahová a Tisza Párt provokátorokat küldött. Az eseményen Pócs János is részt vett. „Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, akik azt mondták, hogy ha tudni akarom, hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket” – mondta a képviselő.

A Lázárinfón provokálók Fotó: Facebook/Lázár János

Pócs Jánosnak az egyik helyi férfi, aki a tiszásokkal volt Gyöngyösön, elmondta, hogy 

pénzt adtak azért, ha valaki elment a tiszásokkal provokálni a Lázárinfóra.

A helyi férfi azt is elárulta, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett , sőt nem csak közös fotón szerepel a baloldali pártvezérrel, de egyszer még ajándékot is vitt neki. Magyar Péter embere 20 ezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek őrjöngeni vele Lázár János eseményére.

– Hát itt, Tarnazsadányban elég nagy a szegénység, azonban Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik – jegyezte meg a képviselő. 

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, a „szeretetország” jegyében a Tisza Párt bűnözőket vezényelt csütörtökön a Lázárinfóra. A rendezvényt ordítozással megzavaró, büntetett előéletű személyek bűnlajstroma igen terjedelmes, több mint 150 bűncselekményt követtek el Magyar Péter beszervezett provokátorai.


Borítókép: A Lázárinfón provokálók (Forrás: Facebook/Lázár János)

