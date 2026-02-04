Tisza PártLázárinfóGyöngyös

Lesz most néhány álmatlan éjszakája a tiszás provokátoroknak, ilyen büntetésre számíthatnak

Komoly büntetőjogi következményekkel nézhetnek szembe azok, akik részt vettek a gyöngyösi Lázár-fórum rendbontásában: garázdaság miatt tettek ellenük feljelentést, ráadásul az egyik résztvevő megverése miatt is büntetőeljárás indul. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt arról kérdeztük, milyen jogi következményekkel számolhatnak az elkövetők.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 5:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem maradnak el a tiszás provokátorok gyöngyösi rendbontásának jogi következményei. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Lázár János gyöngyösi fórumán egy hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt. Valami már azonban a kezdetektől bűzlött a provokáció körül: a bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem előre megtervezett akcióra utaltak.

A felbérelelt rendbontók a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook)
A felbérelt rendbontók a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook)

Garázdaság miatt feljelentés született a randalírozókkal szemben. De milyen jogi következményekkel számolhatnak a résztvevők? Ifjabb Lomnici Zoltánt, a Századvég Intézet alkotmányjogászát kerestük meg az ügyben, aki a Büntető Törvénykönyv 339. §-át idézve rámutatott: ha valaki erőszakosan, kihívóan, közösségellenesen viselkedik, és ezzel másokat megijeszt vagy megbotránkoztat, akkor alapesetben akár két év börtönbüntetést is kaphat. 

Azonban mivel ezt a provokációt többen, együttesen követték el nyilvános rendezvényen, az eset súlyosabbnak számít: három évet is kiszabhatnak rájuk. 

Akit már elítéltek bűncselekményért, nagyon megütheti a bokáját

Ráadásul a rendbontók egy része nem ússza meg ennyivel. Emlékezetes ugyanis, hogy az eset után kiderült: többüket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Ifjabb Lomnici Zoltán ennek kapcsán emlékeztetett: a Büntető Törvénykönyv szerint visszaesőnek minősül az, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt korábban már végrehajtandó szabadságvesztést kapott, és az újabb bűncselekményt három éven belül követi el a büntetés letöltését vagy végrehajthatóságának megszűnését követően. A jogszabály több visszaesői kategóriát különböztet meg:

  • Különös visszaesőnek számít az elkövető, ha mindkét alkalommal azonos vagy hasonló jellegű bűncselekményt követ el. 
  • Többszörös visszaeső az, akit már visszaesőként is végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és ezt követően ismét, három éven belül követ el újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekményt.
  • A legsúlyosabb elbírálás alá az úgynevezett erőszakos többszörös visszaesők kerülnek, akik mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt valósítanak meg. Az alkotmányjogász emlékeztetett, velük szemben a törvény különösen szigorú jogkövetkezményeket ír elő. 
  • Az erőszakos többszörös visszaesőkkel szemben 

a kiszabható büntetés felső határa akár a törvényi maximum kétszeresére is emelkedhet, és bizonyos esetekben a büntetés enyhítésének lehetősége is kizárt.

Hozzátette, ez viszont a „hagyományos” visszaesőkre nem vonatkozik, kizárólag csak erre az elkövetői körre. 

Magyar Péter emberének is van oka izgulni

A jogi következmények miatt azonban nemcsak a résztvevők izgulhatnak. A Lázárinfón történtek után nem sokkal később bebizonyosodott az is, amit már korábban is sejteni lehetett: Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője egy helyi férfitól kapott információkra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás aktivista, Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni Lázár János eseményére. 

Magyar Péter és Csík Miklós (Forrás: Facebook)
Magyar Péter és Csík Miklós (Forrás: Facebook)

Lomnici Zoltán emlékeztetett: a jogban nem csak a „tettes” számít. Például akár még az előkészületet, vagyis a feltételek megteremtését is büntethetik, ha azt a törvény kifejezetten így rendeli. Ezzel szemben a kísérlet, vagyis az a cselekmény, amikor az elkövető már megkezdi a bűncselekmény végrehajtását, de az valamilyen okból nem fejeződik be, alapesetben mindig büntetendő.

Álmatlan éjszakák

A felelősség ráadásul nemcsak a közvetlen elkövetőket terheli. A jogszabály szerint a felbujtók is büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Így tehát azok sem alhatnak nyugodtan, akik másokat szándékosan bűncselekmény elkövetésére rábírnak vagy erre ösztönöznek, még akkor sem, ha magában a végrehajtásban nem vesznek részt.

A felbujtó bűnrészesnek minősül, és ugyanazt a büntetést kaphatja, mint az, aki közvetlen elköveti a bűncselekményt

– szögezte le az alkotmányjogász. Csík Miklósnak már csak ezek miatt is lesz pár álmatlan éjszakája, ugyanis a lánya és veje megverte a fizetésről kitálaló résztvevőt. –  Pofonvágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek – nyilatkozta a Bikknek a férfi.

Rács mögé kerülhet a család

Na, de mit mond erről a jog? Lomnici Zoltán a Büntető Törvénykönyvet idézve emlékeztetett: súlyos bűncselekményt valósít meg az, aki mást erőszakkal, közvetlen élet- vagy testi épség elleni fenyegetéssel, illetve kiszolgáltatott állapotba hozva vagy azt kihasználva megfoszt a személyi szabadságától, és a szabadon engedését valamilyen követelés teljesítéséhez köti. 

Az ilyen cselekmény bűntettnek minősül, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető

– húzta alá.

Ráadásul a testi sértés súlyosabb eseteinél ugyancsak jelentős büntetés szabható ki. Súlyos testi sértés esetén akár három év szabadságvesztés is kiszabható, ugyanakkor a nyomozóhatóság, a bíróság és a kirendelt szakértők megállapításai alapján ennél súlyosabb büntetés is indokolt lehet. 

Különösen súlyos megítélés alá esik az elkövetés, ha az erőszakos cselekményt aljas indokból vagy célból hajtják végre, illetve akkor, ha az maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz. Lomnici Zoltán hangsúlyozta: ezekben az esetekben a törvény a súlyos testi sértés minősített esetét állapítja meg, amelyért akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. 

Borítókép: A felbérelt rendbontók a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Tiszás provokátorok

Feljelentés, rendbontásra felbérelt bűnözők és egy összevert áldozat – mutatjuk, hova eszkalálódott a tiszások provokációja + videó

Tiszás provokátorok 17 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekvilággazdasági fórum

Következmények nélküli világ

Kondor Katalin avatarja

Az idő – úgy tűnik – ki van zökkenve a helyéből, legalább is mindennapi tapasztalataink ezt bizonyítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu