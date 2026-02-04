Lesz most néhány álmatlan éjszakája a tiszás provokátoroknak, ilyen büntetésre számíthatnak

Nem maradnak el a tiszás provokátorok gyöngyösi rendbontásának jogi következményei. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Lázár János gyöngyösi fórumán egy hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni a rendezvényt. Valami már azonban a kezdetektől bűzlött a provokáció körül: a bekiabálások és az erőszakos fellépés nem spontán tiltakozásra, hanem előre megtervezett akcióra utaltak.

A felbérelt rendbontók a gyöngyösi Lázárinfón (Forrás: Facebook)

Garázdaság miatt feljelentés született a randalírozókkal szemben. De milyen jogi következményekkel számolhatnak a résztvevők? Ifjabb Lomnici Zoltánt, a Századvég Intézet alkotmányjogászát kerestük meg az ügyben, aki a Büntető Törvénykönyv 339. §-át idézve rámutatott: ha valaki erőszakosan, kihívóan, közösségellenesen viselkedik, és ezzel másokat megijeszt vagy megbotránkoztat, akkor alapesetben akár két év börtönbüntetést is kaphat.

Azonban mivel ezt a provokációt többen, együttesen követték el nyilvános rendezvényen, az eset súlyosabbnak számít: három évet is kiszabhatnak rájuk.

Akit már elítéltek bűncselekményért, nagyon megütheti a bokáját

Ráadásul a rendbontók egy része nem ússza meg ennyivel. Emlékezetes ugyanis, hogy az eset után kiderült: többüket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Ifjabb Lomnici Zoltán ennek kapcsán emlékeztetett: a Büntető Törvénykönyv szerint visszaesőnek minősül az, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt korábban már végrehajtandó szabadságvesztést kapott, és az újabb bűncselekményt három éven belül követi el a büntetés letöltését vagy végrehajthatóságának megszűnését követően. A jogszabály több visszaesői kategóriát különböztet meg:

Különös visszaesőnek számít az elkövető, ha mindkét alkalommal azonos vagy hasonló jellegű bűncselekményt követ el.

Többszörös visszaeső az, akit már visszaesőként is végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és ezt követően ismét, három éven belül követ el újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos bűncselekményt.

A legsúlyosabb elbírálás alá az úgynevezett erőszakos többszörös visszaesők kerülnek, akik mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt valósítanak meg. Az alkotmányjogász emlékeztetett, velük szemben a törvény különösen szigorú jogkövetkezményeket ír elő.

Az erőszakos többszörös visszaesőkkel szemben

a kiszabható büntetés felső határa akár a törvényi maximum kétszeresére is emelkedhet, és bizonyos esetekben a büntetés enyhítésének lehetősége is kizárt.

Hozzátette, ez viszont a „hagyományos” visszaesőkre nem vonatkozik, kizárólag csak erre az elkövetői körre.