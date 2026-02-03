Újabb brutális támadás, ezúttal vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszás bűnözők + videó

Ismét támadásról számolt be a közösségi oldalán Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője: ezúttal vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszás bűnözők – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A részletek a köztelevízió 48 perc című műsorában hangzottak el. Törőcsik Zsolt műsorvezető elmondta, hogy bár keresték Csík Miklóst is, de a Tisza Párt sajtóosztálya ezt a meghívást elutasította.

Alvilági maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot - mondta a gyöngyösi zavargások után az esetnek utánajáró Pócs János a műsorban. Annak kapcsán, hogy Csík Miklós egy videofelvétel szerint megfenyegette őt, miszerint „50 emberével tesz rendet”, Pócs János közölte: nemcsak erről beszélt a tiszás aktivista, hanem azt is mondta, hogy járt a képviselőnél, és „felmérte a terepet”.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt , erőszakba és fenyegetésekbe torkollott Magyar Péterék „szeretetországos” kampánya Gyöngyösön. Tiszás provokátorok zavarták meg Lázár János fórumát, majd egy résztvevőt meg is vertek, mert információkat osztott meg arról, hogy a provokátorok fizetséget kaptak a rendbontásért.

Kedden este kiderült, ismét megtámadták ugyanezt a férfit, aki zaklatottan hívta fel a képviselőt. Elmondta neki, hogy

megtámadták, ezúttal vascsövekkel mentek neki. Elmondása szerint Csík Miklós testvérei voltak az elkövetők, a támadásról videó is készült.

A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott. Pócs János ezután bontotta a vonalat, és megígérte a riadt családnak, hogy azonnal intézkedik.

A műsorban egyébként Pócs arról is beszélt: Lázár János fórumán hallotta a résztvevőktől, hogy ha tudni akarja, hogyan kerültek Gyöngyösre a hőzöngők, menjen Tarnazsadányba és Tarnaörsre. E településeken mintegy harminc emberrel beszélt, mondta, s azt tudta meg, hogy „alvilági emberek, bűnözők” 15-30 ezer forintot és benzinpénzt fizettek azért, hogy „elmenjenek Lázár János fórumára balhézni”.

A képviselőnek nyilatkozó háromgyermekes fiatalember őszintén elmondta: azt sem tudta, hogy hová megy, miért kell ordítania és kinek, de szüksége volt a pénzre.

Pócs János szerint a történet tanulsága, hogy a nyilvánosságnak sincs már ereje, s minden a megfélemlítésről szól „az egész Magyar Péter-jelenség óta”.

Mint mondta, amikor Magyar Péter „börtönnel, vagyonelkobzással fenyeget, amikor azt fújják az aszfaltra, hogy kit kéne felakasztani”, a kommentelők még tovább mennek írásaikban. „Mert úgy gondolják, hogy ha Magyar Péter megengedheti magának, akkor ők is megengedheti ugyanezt”, és szerinte részben el is érik céljukat, mert „a jobboldali, keresztény konzervatív emberek nem akarnak konfrontálódni”.