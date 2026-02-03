GyöngyösTisza PártLázárinfó

Újabb brutális támadás, ezúttal vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszás bűnözők + videó

Vascsövekkel és fegyverekkel támadták meg újra a tiszások azt a férfit, aki információkat osztott meg arról, hogy a gyöngyösi provokátorok fizetséget kaptak a rendbontásért. Az áldozat állítása szerint ezúttal Csík Miklós testvérei mentek neki.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 21:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ismét támadásról számolt be a közösségi oldalán Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője: ezúttal vascsővel és fegyverekkel mentek a tiszás bűnözők – hívta fel a figyelmet a Mandiner. A részletek a köztelevízió 48 perc című műsorában hangzottak el. Törőcsik Zsolt műsorvezető elmondta, hogy bár keresték Csík Miklóst is, de a Tisza Párt sajtóosztálya ezt a meghívást elutasította.  

Alvilági maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot - mondta a gyöngyösi zavargások után az esetnek utánajáró Pócs János a műsorban. Annak kapcsán, hogy Csík Miklós egy videofelvétel szerint megfenyegette őt, miszerint „50 emberével tesz rendet”, Pócs János közölte: nemcsak erről beszélt a tiszás aktivista, hanem azt is mondta, hogy járt a képviselőnél, és „felmérte a terepet”.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt , erőszakba és fenyegetésekbe torkollott Magyar Péterék „szeretetországos” kampánya Gyöngyösön. Tiszás provokátorok zavarták meg Lázár János fórumát, majd egy résztvevőt meg is vertek, mert információkat osztott meg arról, hogy a provokátorok fizetséget kaptak a rendbontásért. 

Kedden este kiderült, ismét megtámadták ugyanezt a férfit, aki zaklatottan hívta fel a képviselőt. Elmondta neki, hogy

megtámadták, ezúttal vascsövekkel mentek neki. Elmondása szerint Csík Miklós testvérei voltak az elkövetők, a támadásról videó is készült. 

A telefonbeszélgetésbe a megtámadott férfi édesanyja is bekapcsolódott, aki azt állította, hogy a támadóknál lőfegyvert is látott. Pócs János ezután bontotta a vonalat, és megígérte a riadt családnak, hogy azonnal intézkedik. 

A műsorban egyébként Pócs arról is beszélt: Lázár János fórumán hallotta a résztvevőktől, hogy ha tudni akarja, hogyan kerültek Gyöngyösre a hőzöngők, menjen Tarnazsadányba és Tarnaörsre. E településeken mintegy harminc emberrel beszélt, mondta, s azt tudta meg, hogy „alvilági emberek, bűnözők” 15-30 ezer forintot és benzinpénzt fizettek azért, hogy „elmenjenek Lázár János fórumára balhézni”. 

A képviselőnek nyilatkozó háromgyermekes fiatalember őszintén elmondta: azt sem tudta, hogy hová megy, miért kell ordítania és kinek, de szüksége volt a pénzre.

 

Pócs János szerint a történet tanulsága, hogy a nyilvánosságnak sincs már ereje, s minden a megfélemlítésről szól „az egész Magyar Péter-jelenség óta”.

 

Mint mondta, amikor Magyar Péter „börtönnel, vagyonelkobzással fenyeget, amikor azt fújják az aszfaltra, hogy kit kéne felakasztani”, a kommentelők még tovább mennek írásaikban. „Mert úgy gondolják, hogy ha Magyar Péter megengedheti magának, akkor ők is megengedheti ugyanezt”, és szerinte részben el is érik céljukat, mert „a jobboldali, keresztény konzervatív emberek nem akarnak konfrontálódni”.

A képviselő szerint eddig csak szóban mentek a fenyegetések, de most már meg is vertek egy embert, akit „azért vittek el, hogy a tiszás balhét erősítse”, most pedig „tiszás a tiszást veri (…) mit várjunk a jövőben?” – tette fel a kérdést Pócs János.

 

A képviselő Tarnaörsön, a Lázárinfón szintén jelen lévő Lőcsei Lajos momentumos képviselő falujában azt hallotta, hogy tőle Magyar Péter a cigány-magyar ellentét szítását várja el listás helyért cserébe.

 

Csík Miklós kapcsán közölte: a férfi kőkemény tiszás és egy olyan villában lakik, amit Balatonon sem nagyon lehet látni. Ő maga „ordított, hőbörgött, biztatta a többieket, s ő fizetett az embereknek, ő vitte el őket Gyöngyösre” – közölte, kiemelve, hogy 

látni kell: alvilági maffiabűnözők támogatják a Tisza Pártot.

 

Felidézte: Magyar Péter nemrégiben nyilatkozott úgy, miszerint „nagy igény van” fideszesek bebörtönzésére, az pedig már diktatúra lenne Pócs János szerint, ha a Tisza elnökének kénye-kedve szerint börtönöznének be embereket. Közölte: mindeddig nem süllyedt olyan mély szintre egy magyarországi kampány, mint a mostani, amikor Ruszin-Szendi Romolusz is úgy nyilatkozik, hogy „kezet fog emelni a magyar ember a magyar emberre” vagy amikor Magyar Péter szakértői azt mondják, hogy „ha a Fidesz nyer, azt nem fogják elfogadni”, ez a polgárháborús hangulat gerjesztése – vélekedett.

 

Arra kérdésre, hogy mit lehet tenni, Pócs János közölte: össze kell fogni, többen kell lenni, ki kell állniuk az embereknek magukért és el kell menniük szavazni a kormánypártok mellett. Közölte: Magyar Péter, Csík Miklós és azok, akik szervezik a balhékat, politikai céljaik elérésére használják fel a roma közösséget. Ők viszont nem fogják elfelejteni, hogy a Fidesz-kormány mi mindent megtett a roma integrációért, hogy nekik munkájuk, megélhetésük legyen – rögzítette a képviselő.

Korábbi összefoglalónkat a tiszás provokátorokról, az ügyet leleplező férfi megveréséről ebben a cikkünkben olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter és Csík Miklós (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Tiszás provokátorok

Erőszakra és gyűlöletre épül a Tisza kampánya + videó

Tiszás provokátorok 16 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu