Megverték az informátort, aki leleplezte a lefizetett tiszás provokátorokat + videó

– Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak – számolt be közösségi oldalán Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője.

Forrás: Facebook

A képviselő kiemelte, hogy hamarosan videóban fog jelentkezni a támadás helyszínéről.

Megírtuk, hogy Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére. Csík Miklós nem csak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezetőjével, de egyszer még ajándékot is vitt neki.

Orbán Viktor miniszterelnök új videójában kitért a Lázárinfóra küldött provokátorok ügyére, és elmondta:

ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon.

A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstromú férfiak.