Megverték az informátort, aki leleplezte a lefizetett tiszás provokátorokat + videó

– Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak – számolt be közösségi oldalán Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője.
A képviselő kiemelte, hogy hamarosan videóban fog jelentkezni a támadás helyszínéről.
Megírtuk, hogy Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére. Csík Miklós nem csak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezetőjével, de egyszer még ajándékot is vitt neki.
Orbán Viktor miniszterelnök új videójában kitért a Lázárinfóra küldött provokátorok ügyére, és elmondta:
ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon.
A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.
A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstromú férfiak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!