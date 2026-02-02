Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

tisza pártLázárinfópócs jánosorbán viktor

Megverték az informátort, aki leleplezte a lefizetett tiszás provokátorokat + videó

A Lázárinfón tomboló bűnözők megvertek egy Pócs Jánosnak nyilatkozó férfit. A gyöngyösi fórumon balhézó provokátorok akcióját elítélte a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 11:58
– Rátámadtak és megverték a tegnapi videómban nyilatkozó roma honfitársunkat. Az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak – számolt be közösségi oldalán Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője.

Forrás: Facebook

A képviselő kiemelte, hogy hamarosan videóban fog jelentkezni a támadás helyszínéről.

Megírtuk, hogy Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni vele Lázár János eseményére. Csík Miklós nem csak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezetőjével, de egyszer még ajándékot is vitt neki.

Orbán Viktor miniszterelnök új videójában kitért a Lázárinfóra küldött provokátorok ügyére, és elmondta:

ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon.

A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy garázdaság miatt nyomozás indulhat a Tisza Párt által a Lázárinfóra odavezényelt bűnözők ügyében. A gyöngyösi fideszes rendezvényt ugyanis ordítozással és agresszív fellépéssel zavarták meg tetemes bűnlajstromú férfiak.

Borítókép: Provokátorok a Lázárinfón (Forrás: Facebook)

Google News
Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
