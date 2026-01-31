Hiába a hergelés, megint lebőgtek Magyar Péterék: fotókon a Tisza tüntetése

Kiderült az igazság: totális kudarc a Tisza hergelése, a Tisza cigány tüntetése – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője megjegyezte: napokig néztük, ahogy építi a műbalhét a Tisza Párt, Magyar Péter személyesen hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket.

Lázárinfó Gyöngyösön (Forrás: Facebook)

De Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt. A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni.

– Totális kudarc. Végleg bebizonyosodott, hogy nem létezik Lázárinfó-gate, ma Magyarországon társadalmi béke van. Továbbra se hagyjuk, hogy Magyar Péter egymásnak ugrasszon minket! – fogalmazott Deák Dániel.

Orbán Viktor: A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Tisza Párt hergelését, miután kiderült, hogy az akció mögött Magyar Péterék állnak. Mint ismert, a gyöngyösi Lázárinfón egy csepeli roma is megkérdezte korábbi félreérthető kijelentéséről. Noha a miniszter emiatt már bocsánatot kért, az eseményen újra elmondta, sajnálja a történteket, és az ő fejében a nap végén nincs olyan, hogy valaki cigány vagy nem, mert mindnyájan magyarok vagyunk. A tárcavezető válasza közben azonban többször is ordítozás hallatszott.

Orbán Viktor ezzel kapcsolatban közölte: érti, miért érezték magukat rosszul a cigány emberek Lázár János kijelentése miatt, azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak. A politikában van, hogy néha egy-egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni – tette hozzá.

– A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel – húzta alá a miniszterelnök, majd jelezte egyben azt is, olyat még nem látott, és nem is lehet elfogadni, ami Gyöngyösön történt, hogy

bűnözők, bandába szerveződve, egy párt megbízásából csináljanak balhét egy rendezvényen azért, hogy megfélemlítsék a fideszeseket.

– Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak szerepel a Tisza Párt által odaküldött emberek bűnlajstromán, némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves – emlékeztetett a miniszterelnök, egyben tisztázta: a kormány továbbra is elkötelezett a cigányság támogatásában, folytatni kell azt a 2010-ben kötött együttműködést, amelynek lényege, hogy ha polgárosodni akarnak, akkor munkával és tanulással tudják őket segíteni, a kérés csak annyi, hogy éljenek ezekkel, azaz dolgozzanak és iskolázzák gyermekeiket.