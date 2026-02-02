Tisza PártPócs JánosKocsis MátéLázárinfóGyöngyösMagyar Péter

Kocsis Máté: A Tisza túlment minden határon + videó

Elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy – jelezte Magyar Péternek Kocsis Máté, miután a tiszás Csík Miklós és családja megverte a férfit, aki bevallotta: pénzért mentek el megzavarni a gyöngyösi Lázárinfót. A Fidesz frakcióvezetője leszögezte: a Tisza ezzel túlment minden határon, ami nem marad következmények nélkül.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 13:59
– Figyelj, Magyar Péter! Hallom, hogy megverettétek azt az embert, aki lebuktatott titeket – üzent közösségi oldalán a Tisza Párt elnökének Kocsis Máté.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője videójában rámutatott: „tisztában vagyok vele, hogy lételemed az agresszió és az erőszak. De talán most túlmentetek minden határon, elindul majd egy büntetőeljárás, aminek a legvégén lehet, hogy te magad vagy.

Alakul a következő mentelmi ügyed.

Fogd vissza magad egy kicsit, jó? Gondold át!”

Mint beszámoltunk róla, Lázár Jánosnak egy félreértett mondata miatt provokátorok jelentek meg a miniszter gyöngyösi Lázárinfóján, ahol a hangoskodó csoport tudatos akcióval próbálta ellehetetleníteni az eseményt. A bekiabálások és az erőszakos fellépés nem egy spontán tiltakozásra, hanem előre megtervezett akcióra utalt. A rendbontásban részt vevők között több olyan személy is megjelent, akiket korábban súlyos bűncselekményekkel hoztak összefüggésbe.

Akadtak olyanok, akiket emberkereskedelemmel, zsarolással, sikkasztással, testi sértéssel, zaklatással, illetve szexuális erőszakkal gyanúsítottak vagy vádoltak meg korábban.

Vasárnap pedig bebizonyosodott, amit korábban is sejteni lehetett: Pócs János egy helyi férfi információra hivatkozva arról számolt be, hogy a tiszás Csík Miklós húszezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek balhézni Lázár János eseményére.

Hétfő délelőtt pedig érkezett a hír – aminek kapcsán Kocsis Máté is megszólalt –, hogy a nyilatkozó férfira rátámadtak és meg is verték. A Jászság országgyűlési képviselője szerint az elkövetők a tiszás Csík Miklós és családtagjai voltak.

A provokátorok ügyét Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül, új videójában hangsúlyozta: ilyen nem fordult elő 1990 óta, mióta demokrácia van Magyarországon, hogy 

az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és rá is küldje az ellenfelének az egyik vezető politikusára

és az ott összegyűlt fideszesekre.

A kormányfő mindenkit arra kért, legyen észnél a kampány hátralevő részében.

Borítókép: Magyar Péter és Csík Miklós (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

