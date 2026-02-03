Megkezdődött az aláírásgyűjtés az egyházi intézmények védelmében

Meg kell védeni az egyházi intézményeket a Tisza Párttól, amelynek gazdaságpolitikai programja katasztrófát okozna az egyházi intézményeknek – jelentette ki Latorcai Csaba a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) e témában indított aláírásgyűjtését bemutató sajtótájékoztatón a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon.

Fotó: MTI/Mészáros János

A párt ügyvezető alelnöke az Árpád-házi Szent Margit Görögkatolikus Idősek Otthonában tartott sajtóeseményen arról beszélt: az elmúlt napokban világossá vált Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyházpolitikai vezetőjének nyilatkozataiból, hogy amit Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza Párt folyamatosan tagadni próbált, az igaz.

Azt próbálták tagadni, hogy a baloldali párt gazdaságpolitikai programja az egyházak, az egyházi intézmények és az ezekbe járó gyermekek, idősek, betegek és fogyatékkal élők számára katasztrófával járna, mert negyven százalékkal csökkentené az egyházi intézmények finanszírozását

– ismertette. Hozzátette: ez évente több mint háromszázmilliárd forintos elvonást jelentene.

Ezt nem tűrhetjük, fel kell lépnünk ellene, meg kell védenünk a mindennapi szolgáltatásokat nyújtó egyházi intézményeket

– fogalmazott az alelnök. Majd rámutatott: több mint ötszáz olyan település van Magyarországon, ahol kizárólag az egyházak nyújtanak közszolgáltatásokat. Ezeken a helyeken nem az a tét, hogy lesz-e egyházi intézmény, hanem hogy összesen kétmilliónál több embernek lesz-e elérhető bölcsőde, óvoda, általános és középiskola, szakképző vagy éppen szociális intézmény – húzta alá. – Ezért a KDNP aláírásgyűjtés hirdet Megvédjük a mindennapjainkat! címmel, arra kérve az embereket, hogy segítsenek közösen fellépni az egyházi közfeladat-ellátó intézmények érdekében – mondta.

A Tisza Párt ugyanis a 2010 előtti baloldali kormányokhoz hasonlóan meg akarja sarcolni ezeket az intézményeket és velük a szolgáltatásaikat igénybe vevőket, akiket másodrendű állampolgárnak tekintenek

– jelentette ki Latorcai Csaba. Majd jelezte: a petíció papíron és a KDNP honlapján elektronikus úton is támogatható.