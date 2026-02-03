Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó

– Egész jól nézünk ki! Ebből már lesz valami, úgy látom – jelentette ki Orbán Viktor országjárásának mártélyi állomásán, amelyről a közösségi oldalán osztott meg egy videót. A miniszterelnök leszögezte: ebben az országban valójában mi vagyunk többen.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Sokan vagyunk, győzni fogunk – tette hozzá a kormányfő.

Azok az emberek vannak többen, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, akiknek fontos a család, méltányolják a családtámogatást és dolgozni akarnak

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd rámutatott: az győz, aki többet dolgozik. – Ha mi dolgozunk többet, akkor nyerni fogunk. Márpedig tudunk is dolgozni, szeretünk is dolgozni, szoktunk is dolgozni, látjuk is a munkánk értelmét, most is meg fogjuk csinálni. A melót elvégezzük, akkor meglesz a győzelem – tette hozzá.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, elindult Orbán Viktor országjárása . A miniszterelnök hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A kormányfő országjárásának első, mártélyi és mórahalmi állomásáról tett közzé montázst, amelyből az is kiderül, hogy a kormányfőnek ez még csak a bemelegítés volt.

Ez olyan, mint a Forma–1-ben, a gumikat kicsit be kell járatni

– mondta a miniszterelnök.