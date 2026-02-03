Rendkívüli

Eldőlt: börtönben marad Gyárfás Tamás

Orbán Viktorgyőzelemországjárás

Orbán Viktor: Sokan vagyunk, győzni fogunk! + videó

A nemzeti érzelműek vannak többen.

2026. 02. 03. 14:43
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
– Egész jól nézünk ki! Ebből már lesz valami, úgy látom – jelentette ki Orbán Viktor országjárásának mártélyi állomásán, amelyről a közösségi oldalán osztott meg egy videót. A miniszterelnök leszögezte: ebben az országban valójában mi vagyunk többen. 

Mártély, 2026. február 2. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond országjárásának mártélyi állomásán 2026. február 2-án. Mellette Lázár János építési és közlekedési miniszter (b) és Czirbus Gábor, a Fidesz–KDNP Csongrád-Csanád vármegyei 4-es választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje (j). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– Sokan vagyunk, győzni fogunk – tette hozzá a kormányfő.

Azok az emberek vannak többen, akik nemzeti érzelműek, szeretik a hazájukat, akiknek fontos a család, méltányolják a családtámogatást és dolgozni akarnak

– hangsúlyozta Orbán Viktor, majd rámutatott: az győz, aki többet dolgozik. – Ha mi dolgozunk többet, akkor nyerni fogunk. Márpedig tudunk is dolgozni, szeretünk is dolgozni, szoktunk is dolgozni, látjuk is a munkánk értelmét, most is meg fogjuk csinálni. A melót elvégezzük, akkor meglesz a győzelem – tette hozzá.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, elindult Orbán Viktor országjárása . A miniszterelnök  hétfőn Mórahalmon és Mártélyon tett látogatást Lázár János építési és közlekedési miniszterrel. A kormányfő országjárásának első, mártélyi és mórahalmi állomásáról tett közzé montázst, amelyből az is kiderül, hogy a kormányfőnek ez még csak a bemelegítés volt.

Ez olyan, mint a Forma–1-ben, a gumikat kicsit be kell járatni

– mondta a miniszterelnök.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

